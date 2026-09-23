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ભારત-મધ્ય પૂર્વ-યુરોપ કોરિડોરને સમર્થન આપતાં ટ્રમ્પે કહ્યું, એનર્જી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ઈરાનથી દૂર ખસેડવાની જરૂર

ટ્રમ્પે બેઠકમાં ઉપસ્થિત નેતાઓને અમેરિકાના સૌથી નજીકના સાથીઓ અને ભાગીદારો તરીકે પણ વર્ણવ્યા હતા.

UNમાં સંબોધન કરતા ડોનાલ્ડ ટ્ર્મ્પ
UNમાં સંબોધન કરતા ડોનાલ્ડ ટ્ર્મ્પ (IANS)
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By ANI

Published : September 23, 2026 at 8:57 AM IST

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ન્યૂયોર્ક: અમેરિકાની રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે (સ્થાનિક સમય) જણાવ્યું હતું કે, તેમનું વહીવટીતંત્ર ભારત-મધ્ય પૂર્વ-યુરોપ આર્થિક કોરિડોરને સંપૂર્ણપણે સમર્થન આપે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, યુદ્ધ દરમિયાન પશ્ચિમ એશિયાઈ દેશો પર અસંખ્ય હુમલાઓ વચ્ચે, મધ્ય પૂર્વના ઊર્જા માળખાને ઈરાની પ્રભાવથી દૂર ખસેડવાની જરૂર છે.

સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા દરમિયાન ગલ્ફ કોઓપરેશન કાઉન્સિલ (GCC) અને આરબ નેતાઓ સાથેની બેઠકમાં બોલતા, ટ્રમ્પે નોંધ્યું હતું કે પડોશી દેશોમાં વાણિજ્યિક શિપિંગ પરના હુમલાઓએ પ્રદેશના ઊર્જા માળખાને બદલવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે. ટ્રમ્પે કહ્યું, "તેથી જ મારું વહીવટીતંત્ર ભારત-મધ્ય પૂર્વ-યુરોપ આર્થિક કોરિડોર અને અન્ય સ્થળોએથી તેલના નિષ્કર્ષણને સંપૂર્ણ સમર્થન આપે છે - પછી ભલે તે પાઇપલાઇન દ્વારા હોય કે અન્ય માધ્યમો દ્વારા."

તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ પ્રદેશ લાંબા સમયથી ચાલી આવતા પડકારોને પાર કરવાની નજીક છે. તેમણે કહ્યું, "આપણે સાથે મળીને એવા પડકારોનો સામનો કરવાના આરે છીએ જેણે દાયકાઓથી આ પ્રદેશને પરેશાન કર્યો છે." ટ્રમ્પે બેઠકમાં ઉપસ્થિત નેતાઓને અમેરિકાના સૌથી નજીકના સાથીઓ અને ભાગીદારો ગણાવ્યા અને નોંધ્યું કે તેમના પ્રયાસોનો ઉદ્દેશ્ય મધ્ય પૂર્વને વધુ સુરક્ષિત અને સમૃદ્ધ બનાવવાનો છે.

તેમણે કહ્યું, "અમેરિકાના શ્રેષ્ઠ અને સૌથી નજીકના મિત્રો, સાથીઓ અને ભાગીદારો સાથે અહીં હોવું એ સન્માનની વાત છે, જેથી આપણે વધુ સુરક્ષિત અને સમૃદ્ધ મધ્ય પૂર્વ તરફના આપણા પ્રયાસો ચાલુ રાખી શકીએ." 'ઈન્ડિયા-મિડલ ઈસ્ટ-યુરોપ ઈકોનોમિક કોરિડોર'માં ભારતને ગલ્ફ ક્ષેત્ર સાથે જોડતો પૂર્વીય કોરિડોર અને ગલ્ફ ક્ષેત્રને યુરોપ સાથે જોડતો ઉત્તરીય કોરિડોર સામેલ છે.

તેમાં રેલવે અને 'શિપ-ટુ-રેલ' (જહાજથી રેલવે સુધીના) પરિવહન નેટવર્ક તેમજ માર્ગ પરિવહન માર્ગોનો સમાવેશ થશે. આ ઉપરાંત, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભામાં કરેલી ટિપ્પણીઓનું પુનરાવર્તન કરતા, અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ ફરી એકવાર ઈરાનના સંભવિત પતન અંગે ચેતવણી આપી હતી.

તેમણે કહ્યું, "અમે ઈરાનને આર્થિક રીતે અલગ-થલગ કરી દીધું છે અને અમને આશા છે કે તેઓ જલ્દી જ યોગ્ય પગલું ભરશે. એક સમય એવો આવશે જ્યારે ઘણું મોડું થઈ ગયું હશે અને તેમની પાસે એક રાષ્ટ્ર તરીકે ટકી રહેવાની તક નહીં હોય. હું ઈચ્છું છું કે આવું થાય, અને હું તમને કહી શકું છું કે આ ટેબલની આસપાસ બેઠેલા લોકો પણ આવું જ ઈચ્છે છે."

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TAGGED:

US PREIDENT DONALD TRUMP
US IRAN CONFLICT
MIDDLE EAST CONFLICT
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
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