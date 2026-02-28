ઇઝરાયલ અને અમેરિકાનો ઈરાન પર હુમલો, ટ્રમ્પે ઈરાનીઓને કહ્યું 'સરકાર પર કબ્જો કરી લો'
ટ્રમ્પે કહ્યું કે હુમલાઓ જરૂરી હતા કારણ કે ઈરાન પરમાણુ શસ્ત્રો અને મિસાઈલ સિસ્ટમ વિકસાવવા માંગતો હતો જે અમેરિકા સુધી પહોંચી શકે.
Published : February 28, 2026 at 2:15 PM IST
નવી દિલ્હી: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શનિવારે કહ્યું કે યુએસ સેનાએ ઈરાનમાં "મોટી કોમ્બેટ કાર્યવાહી" શરૂ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે તેનો ઉદ્દેશ્ય "ઈરાની શાસનથી ખતરાને દૂર કરીને" અમેરિકાનું રક્ષણ કરવાનો હતો.
તેમના ટ્રુથ સોશિયલ પર પ્રકાશિત એક વિડિઓમાં, ટ્રમ્પે ઈરાન પરના હુમલાઓને "એક ઉમદા મિશન" તરીકે વર્ણવ્યા, અને કહ્યું કે તે જરૂરી હતા કારણ કે ઈરાન પરમાણુ શસ્ત્રો અને મિસાઈલ સિસ્ટમ વિકસાવવા માંગતો હતો જે અમેરિકા સુધી પહોંચી શકે. તેમણે ઈરાની અધિકારીઓને "તમારા હથિયારો નીચે મૂકવા" અથવા "તમે ચોક્કસ મૃત્યુ પામશો" કહ્યું, અને ઈરાની લોકોને "તમારી સરકાર પર કબ્જો જમાવી લો, તે તમારી રહેશે" માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા.
February 28, 2026
તેમણે કહ્યું, "થોડા સમય પહેલા, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સૈન્યએ ઇરાનમાં મોટી લડાઇ કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. અમારો ઉદ્દેશ્ય ઇરાની સરકાર, ક્રૂર અને ભયાનક વ્યક્તિઓના ખતરનાક જૂથ, તરફથી ધમકીઓને દૂર કરીને અમેરિકન લોકોનું રક્ષણ કરવાનો છે. તેની ખતરનાક ક્રિયાઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, આપણા સૈનિકો, વિદેશમાં આપણા થાણાઓ અને વિશ્વભરના આપણા સાથીઓને સીધા જોખમમાં મૂકે છે. 47 વર્ષથી, ઇરાની સરકારે 'અમેરિકા મૃત્યુ' ના નારા લગાવ્યા છે અને ઘણા દેશોમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, આપણા સૈનિકો અને નિર્દોષ લોકોને નિશાન બનાવીને રક્તપાત અને સામૂહિક હત્યાકાંડનું ક્યારેય ન સમાપ્ત થતું અભિયાન ચલાવ્યું છે."
ઇરાનને વિશ્વના નંબર વન રાજ્ય આતંક પ્રાયોજક તરીકે વર્ણવતા, તેમણે કહ્યું, "તે ઇરાનના પ્રોક્સી, હમાસ હતા, જેમણે 7 ઓક્ટોબરના રોજ ઇઝરાયલ પર ભયાનક હુમલા કર્યા હતા, જેમાં 46 અમેરિકનો સહિત 1000 થી વધુ નિર્દોષ લોકો માર્યા ગયા હતા અને આપણા 12 નાગરિકોને બંધક બનાવ્યા હતા. આ ક્રૂર હતું, જે દુનિયાએ પહેલાં ક્યારેય જોયું નથી."
આ પણ વાંચો: