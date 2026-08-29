ટ્રમ્પની વેનેઝુએલા સાથે ઓઇલ ડીલની જાહેરાત, અમેરિકાને મળશે 65 અબજ બેરલ ક્રૂડ ઓઇલનો ભંડાર
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વેનેઝુએલા સાથે 'ઇતિહાસની સૌથી મોટી ઓઇલ ડીલ'ની જાહેરાત કરી છે.
By ANI
Published : August 29, 2026 at 9:46 AM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વેનેઝુએલા સાથે 'ઇતિહાસની સૌથી મોટી ઓઇલ ડીલ'ની જાહેરાત કરી છે. વેનેઝુએલા સાથે થયેલી ઐતિહાસિક સમજૂતિથી અમેરિકાને 65 અબજ બેરલ કરતા વધુ ક્રૂડ ઓઇલના જથ્થાનું સંપૂર્ણ નિયંત્રણ મલી જશે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું, "અમેરિકાએ વેનેઝુએલા સાથે વિશ્વના ઇતિહાસની સૌથી મોટી ઓઇલ ડિલ પર એક એગ્રીમેન્ટ કર્યું છે! મારા કહેવા પર, વિદેશ સચિવ માર્કો રૂબિયો અને યુદ્ધ સચિવ પીટ હેગસેથે વેનેઝુએલાના સમ્માનિત વચગાળાના રાષ્ટ્રપતિ ડેલ્સી રોડ્રિગેજ સાથે મળીને કામ કર્યું છે અને પ્રાઇવેટ કંપનીઓની ભાગીદારી દ્વારા, અમેરિકાએ વેનેઝુએલામાં 65 બિલિયન બેરલ કરતા વધુનું પ્રૂવન ઓઇલ રિઝર્વ પર મોટાભાગનો કંટ્રોલ મેળવી લીધો છે અને તેના માટે અમેરિકન કરદાતાઓએ કોઇ ખર્ચ ઉઠાવવો નહીં પડે."
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અનુસાર, આ એગ્રીમેન્ટ 'અમેરિકન કરદાતાઓ તરફથી કોઇ ખર્ચ વગર કરવામાં આવ્યું છે અને તેનાથી કૂલ અમેરિકન ઓઇલ રિઝર્વ બમણા કરતા પણ વધુ થઇ ગયું છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રનો દાવો છે કે અમેરિકન ઓઇલ સપ્લાયમાં ભારે વધારાથી લાંબા સમયમાં સ્થાનિક ગેસોલીનની કિંમત ઓછી થશે, સાથે જ વેનેઝુએલાની અર્થવ્યવસ્થાની પણ રિકવરી થશે.
ટ્રમ્પે કહ્યું, 'આ ઐતિહાસિક સમજૂતિથી અમેરિકન ઓઇલ ભંડાર બમણા કરતા વધુ થઇ જશે, આપણો તેલ પૂરવઠો ઘણો વધી જશે અને ભવિષ્યમાં તમામ અમેરિકન નાગરિકો માટે ગેસની કિંમત ઘણી ઓછી થઇ જશે, સાથે જ વેનેઝુએલાને જોરદાર સફળતા મળશે. આ સમજૂતિ વેનેઝુએલા અને અમેરિકા વચ્ચે વધતા સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવશે.
આ જાહેરાત કેટલાક મહિના સુધી અમેરિકાના જોરદાર રાજદ્વારી દબાણ, પ્રતિબંધ લગાવવા અને વેનેઝુએલાના તેલ એક્સપોર્ટ પર સીધી નજર બાદ કરવામાં આવી છે જેનો ઉદ્દેશ્ય દક્ષિણ અમેરિકાના દેશને ઊર્જા સેક્ટરમાં સ્થિર કરવાનો છે.
આ ડિલ ટ્રમ્પના આદેશ પર અમેરિકન મિલિટ્રી ઓપરેશનના 9 મહિના બાદ થઇ છે જેમાં વેનેઝુએલાના નેતા નિકોલસ માદુરોને પકડવામાં આવ્યા હતા અને તેમણે નાર્કોટેરરિઝ્મ અને ડ્રગ ટ્રાફિકિંગના આરોપમાં અમેરિકા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
ટ્રમ્પે માદુરોની ધરપકડ કર્યા બાદ અમેરિકન ઓઇલ કંપનીઓને વેનેઝુએલા પરત મોકલવાની વાત કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે જ્યારે હ્યૂગો શાવેજે વિદેશી સંપત્તિઓનું રાષ્ટ્રીયકરણ કર્યું હતું ત્યારે અમેરિકાની સંપત્તિઓ લેવામાં આવી હતી.
EIA અનુસાર, વેનેઝુએલા પાસે આશરે 303 બિલિયન બેરલ ક્રૂડ ઓઇલ છે, જે વિશ્વની સપ્લાયના લગભગ 17% છે. જોકે, ખરાબ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને કારણે આ વિશ્વના કૂલ પ્રોડક્શનનું માત્ર 1 % જ પેદા કરે છે.
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