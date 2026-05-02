ટ્રમ્પે ક્યુબા સરકાર સામે નવા પ્રતિબંધોની જાહેરાત કરી
અમેરિકાએ વેનેઝુએલાથી તેલ પુરવઠો બંધ કર્યા પછી ક્યુબા મોટા આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે.
By AFP
Published : May 2, 2026 at 7:57 AM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે ક્યુબા સામે નવા પ્રતિબંધોનો આદેશ આપ્યો. આ પ્રતિબંધોનો હેતુ સામ્યવાદી શાસિત રાષ્ટ્રમાં વ્યક્તિઓના એક વિશાળ જૂથને લક્ષ્ય બનાવવાનો અને તેમની સાથે વ્યવસાય કરતી વિદેશી બેંકોને ચેતવણી આપવાનો છે. આ પગલાં ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રના ક્યુબા પર મહત્તમ દબાણ લાવવાના અભિયાનમાં નવીનતમ પગલું રજૂ કરે છે. વેનેઝુએલાથી તેલ પુરવઠો બંધ કરવાના યુએસના નિર્ણય બાદ ક્યુબા હાલમાં ગંભીર આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે.
એક એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડરમાં, ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તેઓ ક્યુબાના અર્થતંત્રના વ્યાપક ક્ષેત્રોમાં સામેલ વ્યક્તિઓ પર પ્રતિબંધો લાદશે જે સરકાર દ્વારા સંચાલિત છે.
આદેશ સ્પષ્ટ કરે છે કે ટ્રમ્પ એવા વ્યક્તિઓને લક્ષ્ય બનાવશે જે "ક્યુબાના ઉર્જા, સંરક્ષણ અને સંબંધિત સામગ્રી, ધાતુઓ અને ખાણકામ, નાણાકીય સેવાઓ, અથવા સુરક્ષા ક્ષેત્રો - અથવા ક્યુબાના અર્થતંત્રના કોઈપણ અન્ય ક્ષેત્રમાં કાર્યરત અથવા કાર્યરત" તરીકે જાણીતા છે, જેમ કે યુએસ સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે "માનવ અધિકારોના ઘોર ઉલ્લંઘન" અથવા ભ્રષ્ટાચારમાં સંડોવાયેલા હોવાનું માનવામાં આવતા ક્યુબાના અધિકારીઓને પણ નિશાન બનાવવામાં આવશે.
આદેશમાં જણાવાયું છે કે આ યાદીમાં સમાવિષ્ટ વ્યક્તિઓને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની મુસાફરી કરવાથી પ્રતિબંધિત કરવામાં આવશે. તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે આ નવા આદેશ હેઠળ લક્ષિત વ્યક્તિઓ સાથે કોઈપણ પ્રકારના વ્યવહારોમાં સામેલ કોઈપણ વિદેશી નાણાકીય સંસ્થાઓ પર યુએસ પ્રતિબંધો લાદશે.
આ પ્રતિબંધો એવા સમયે આવ્યા છે જ્યારે બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચે સંવાદ તરફ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા હતા - એક પ્રક્રિયા જેમાં વરિષ્ઠ યુએસ અધિકારીઓએ એપ્રિલમાં વાટાઘાટો માટે ટાપુ રાષ્ટ્રની મુલાકાત લીધી હતી. સેનેટર માર્કો રુબિયો - પોતે ક્યુબન-અમેરિકન અને હવાનાના કટ્ટર ટીકાકાર - વારંવાર ક્યુબામાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન માટે હાકલ કરી છે. ટ્રમ્પે આ ટાપુ રાષ્ટ્રને કબજે કરવા અંગે પણ મંતવ્યો વ્યક્ત કર્યા છે. આ રાષ્ટ્ર ફ્લોરિડાથી માત્ર 145 કિલોમીટર (90 માઇલ) દૂર આવેલું છે અને 1959 માં ફિડેલ કાસ્ટ્રોના નેતૃત્વમાં સામ્યવાદી ક્રાંતિ પછી લગભગ સતત યુએસ વેપાર પ્રતિબંધોને આધિન છે.