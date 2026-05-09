ETV Bharat / international

ટ્રમ્પે યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચે 3 દિવસના યુદ્ધવિરામની જાહેરાત કરી, યુદ્ધના અંતની શરૂઆત ગણાવી

ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે ત્રણ દિવસના યુદ્ધવિરામ દરમિયાન, કોઈ યુદ્ધ સંબંધિત પ્રવૃત્તિ થશે નહીં, અને 1,000 કેદીઓ અદલા બદલી પણ થશે.

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (AP)
author img

By ANI

Published : May 9, 2026 at 7:37 AM IST

|

Updated : May 9, 2026 at 7:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે (સ્થાનિક સમય) રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે ત્રણ દિવસના યુદ્ધવિરામની જાહેરાત કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ કામચલાઉ યુદ્ધવિરામ રશિયાના વિજય દિવસની ઉજવણી સાથે સુસંગત છે. આ પ્રસંગ બીજા વિશ્વ યુદ્ધ દરમિયાન તત્કાલીન સોવિયેત સંઘ દ્વારા ભજવવામાં આવેલી ભૂમિકાની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે.

ટ્રુથ સોશિયલ પરની એક પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે યુદ્ધવિરામ 9 મે થી 11 મે સુધી રહેશે અને તેમાં બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચેની તમામ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ પર રોક લાગશે. પોસ્ટમાં લખ્યું હતું: "મને જાહેરાત કરતા આનંદ થાય છે કે રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેના યુદ્ધમાં ત્રણ દિવસનો યુદ્ધવિરામ (9, 10 અને 11 મે) રહેશે. રશિયામાં, ઉજવણી વિજય દિવસ માટે છે; જો કે, તે જ યુક્રેનને લાગુ પડે છે, કારણ કે તેઓ પણ બીજા વિશ્વ યુદ્ધમાં મુખ્ય ભાગ અને પરિબળ હતા."

યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ આશા વ્યક્ત કરી હતી કે લડાઈમાં કામચલાઉ વિરામ ચાલુ યુદ્ધના અંતની શરૂઆત તરીકે ચિહ્નિત થઈ શકે છે. 2022 માં રશિયાના મોટા પાયે આક્રમણથી શરૂ થયેલો આ સંઘર્ષ ફેબ્રુઆરી 2026 માં તેના પાંચમા વર્ષમાં પ્રવેશ કરવા માટે તૈયાર છે. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તેમણે વ્યક્તિગત રીતે કામચલાઉ યુદ્ધવિરામની વિનંતી કરી હતી અને નોંધ્યું હતું કે કરારમાં બંને પક્ષો તરફથી 1,000 કેદીઓની આપ-લે પણ શામેલ હશે.

"આ યુદ્ધવિરામમાં તમામ યુદ્ધ-સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓનો અંત શામેલ હશે અને તેમાં દરેક દેશના 1,000 કેદીઓની આપ-લે શામેલ હશે. મેં આ વિનંતી વ્યક્તિગત રીતે કરી હતી, અને હું રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન અને રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકીનો તેના પર સંમત થવા બદલ ખૂબ આભારી છું." પોસ્ટમાં આગળ ઉમેરવામાં આવ્યું હતું, "આશા છે કે, આ ખૂબ જ લાંબા, ખતરનાક અને કઠિન યુદ્ધના અંતની શરૂઆત છે."

યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે યુદ્ધનો કાયમી અંત લાવવા માટે હાલમાં વાટાઘાટો ચાલી રહી છે. આ સંઘર્ષને તેમણે બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછીનો સૌથી મોટો સંઘર્ષ ગણાવ્યો હતો. યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ ઉમેર્યું હતું કે, "આ મોટા સંઘર્ષને ઉકેલવા માટે વાટાઘાટો ચાલી રહી છે. બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછીનો સૌથી મોટો અને અમે દરરોજ એક ઉકેલની નજીક આવી રહ્યા છીએ."

વિજય દિવસ એ રશિયાનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ધર્મનિરપેક્ષ રજા છે, જે દર વર્ષે 9 મેના રોજ બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં નાઝી જર્મની પર ભૂતપૂર્વ સોવિયેત સંઘના વિજયની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે. આ સંઘર્ષને રશિયામાં મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધ (1941-1945) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

આ દિવસ યુદ્ધ દરમિયાન માર્યા ગયેલા લાખો સોવિયેત નાગરિકોની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે અને સામાન્ય રીતે રશિયાની લશ્કરી શક્તિ દર્શાવતી વિશાળ લશ્કરી પરેડ સાથે ઉજવવામાં આવે છે. જો કે, ચાલુ સંઘર્ષને કારણે આ વર્ષે રેડ સ્ક્વેર માટે આયોજિત પરેડ ઓછી કરવામાં આવી છે.

ગયા મહિને ટેલિગ્રામ પર પોસ્ટ કરાયેલા એક નિવેદનમાં, રશિયન સંરક્ષણ મંત્રાલયે જાહેરાત કરી હતી કે મોસ્કોમાં વિજય દિવસ પરેડમાં રશિયાની લશ્કરી એકેડેમીના સૈનિકો તેમજ રેડ સ્ક્વેર પર હવાઈ પ્રદર્શનો દર્શાવવામાં આવશે. જોકે, વર્તમાન કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓને કારણે, કેડેટ્સના ટુકડીઓ અને ભારે લશ્કરી હાર્ડવેર આ વર્ષના કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે નહીં.

Last Updated : May 9, 2026 at 7:44 AM IST

TAGGED:

UKRAINE AND RUSSIA
CEASEFIRE BETWEEN UKRAINE RUSSIA
TRUMP ANNOUNCED CEASEFIRE
TRUMP UKRAINE AND RUSSIA WAR
UKRAINE AND RUSSIA WAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.