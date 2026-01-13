ઇરાન સાથે વેપાર કરનારા દેશો પર અમેરિકાએ લગાવ્યો 25% ટેરિફ, શું ભારત પર અસર પડશે?

ETV Bharat / international

Published : January 13, 2026 at 9:19 AM IST

વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન સાથે વેપાર કરતા દેશો પર 25 ટકા ટેરિફ લગાવવાની જાહેરાત કરી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે ઈરાન સાથે વ્યાપાર કરતા દેશોને નિશાન બનાવીને એક મોટું પગલું ભર્યું છે, અમેરિકા સાથેના તેમના તમામ વ્યાપારિક વ્યવહારો પર 25 ટકા ટેરિફ લાદી દીધો છે.

ટ્રુથ સોશિયલ પરની એક પોસ્ટમાં ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે આ નિર્ણય તાત્કાલિક અમલમાં આવશે અને આ આદેશ અંતિમ અને નિર્ણાયક છે. ટ્રમ્પે પોતાની પોસ્ટમાં કહ્યું, 'આ તરત જ લાગુ થશે, જે પણ દેશ ઇરાન સાથે વેપાર કરી રહ્યા છે, તેને અમેરિકા સાથેના તમામ વ્યવસાય પર 25 ટકા ટેરિફ ચૂકવવો પડશે. આ આદેશ અંતિમ અને નિર્ણાયક છે.

અમેરિકન રિપબ્લિકન સેનેટર લિન્ડસે ગ્રેહામે ટ્રમ્પના 25 ટકા ટેરિફ લાદવાના નિર્ણયની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે ખામેની શાસનને આર્થિક રીતે અલગ પાડવાનો અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિનો નિર્ણય ખૂબ જ પ્રભાવશાળી છે. X પર એક પોસ્ટ શેર કરતા ગ્રેહામે લખ્યુ, 'રાષ્ટ્રપતિ: આજે તમારા કાર્યો દ્વારા આ શાસનને આર્થિક રીતે અલગ કરવામાં તમારૂં નિર્ણાયક નેતૃત્ત્વ ખૂબ જ પ્રભાવશાળી છે.'

વિરોધીઓને ટેકો આપવા અને સરકારને ચેતવણી આપવાના તમારા વચનથી આ કટ્ટરવાદી સરકારની સ્થાપના પછીના પહેલી વખત આટલા મોટા પાયે લોકો તેમના વિરૂદ્ધ પ્રદર્શન કરવા માટે રસ્તા પર ઉતર્યા છે. મિસ્ટર પ્રેસિડેન્ટ: મારૂ માનવું છે કે ઇરાની સરકારે રેડ લાઇન પાર કરી દીધી છે. તે પોતાના લોકોને મોટી સંખ્યામાં મારી રહ્યા છે અને તમારી લીડરશિપની મજાક ઉડાવી રહ્યા છે. હવે નિર્ણાયક મિલિટ્રી એક્શન લેવાનો સમય આવી ગયો છે- જમીન પર કોઇ સૈનિક નહીં જાય-માત્ર તે લોકોને નિશાન બનાવવામાં આવે જે હત્યાઓ કરી રહ્યાં છે.

એક રિપોર્ટ અનુસાર, અઝરબૈજાન અને અરાક સહિત અનેક પ્રાંતોમાં મોટા પ્રદર્શનો થયા હતા, જેમાં ભીડ ધ્વજ લહેરાવી રહી હતી અને ઈરાનના સમર્થનમાં નારા લગાવતી હતી. આ વિરોધ પ્રદર્શન વધતી જતી મોંઘવારી, આર્થિક મુશ્કેલીઓ અને શાસનને લઇને લોકોના ગુસ્સા વચ્ચે કેટલાક દિવસની અશાંતિ બાદ થયા છે.

હ્યૂમન રાઇટ્સ ન્યૂઝ એજન્સી અનુસાર, ઓછામાં ઓછા 544 લોકો માર્યા ગયા છે અને 10,681થી વધુ લોકોની ધરપકડ કરી જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા છે. રવિવારે (સ્થાનિક સમય) ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે દેશવ્યાપી વિરોધ વચ્ચે વોશિંગ્ટનને ઈરાન સામે કાર્યવાહી કરવાની ફરજ પડી શકે છે, અને તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે તેહરાને વાટાઘાટો માટે વોશિંગ્ટનનો સંપર્ક કર્યો છે. એરફોર્સ વનમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઈરાની નેતાઓએ રાજદ્વારી વાટાઘાટો માટે વોશિંગ્ટનનો સંપર્ક કર્યો છે.

જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું ઈરાન તેમની સાથે રાજદ્વારી વાટાઘાટો ઇચ્છે છે, ત્યારે ટ્રમ્પે હામાં જવાબ આપ્યો. "તેઓ ઇચ્છે છે. તેમણે ફોન કર્યો. ઈરાને ગઈકાલે વાટાઘાટો માટે ફોન કર્યો હતો. ઈરાની નેતાઓએ ફોન કર્યો. તેઓ વાત કરવા માંગે છે.

વાતચીત દરમિયાન અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ ચેતવણી આપી હતી કે ઈરાનની અંદરની જમીની પરિસ્થિતિઓ વાટાઘાટો થાય તે પહેલાં વોશિંગ્ટનને પગલાં લેવા દબાણ કરી શકે છે.

શું ભારત પર ટ્રમ્પના ટેરિફની થશે અસર?

ભારત ઈરાનનો મુખ્ય વેપારી ભાગીદાર છે. તેથી, આ ટેરિફની સીધી અસર આપણા દેશ પર પડી શકે છે. ભારત પર અમેરિકન ટેરિફ પહેલાથી જ 50 ટકા છે (બેઝિક 25 ટકા અને રશિયન તેલ માટે વધુ 25 ટકા). હવે, જો ટ્રમ્પનો 25 ટકા ઈરાન ટેરિફ ખાસ કરીને ભારત પર લાદવામાં આવે છે, તો તે 75 ટકા સુધી પહોંચી શકે છે. જોકે, ટ્રમ્પનો નિર્ણય અસ્પષ્ટ છે. જ્યાં સુધી વસ્તુઓ સ્પષ્ટ ન થાય ત્યાં સુધી કંઈ પણ નિષ્કર્ષ કાઢવો અશક્ય છે. ભારત અને ઈરાન સદીઓ જૂના સંબંધો ધરાવે છે. તે આર્થિક રીતે પણ મજબૂત છે.

