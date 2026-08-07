સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા પછી ટ્રમ્પે ફરીથી જન્મજાત નાગરિકત્વને મર્યાદિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો
ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે તેમનું માનવું છે કે તેમના તાજેતરના પગલાં બંધારણીય હશે.
Published : August 7, 2026 at 7:29 AM IST|
Updated : August 7, 2026 at 7:36 AM IST
વોશિંગ્ટન: રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે તેઓ ફરી એકવાર દેશમાં જન્મ્યા પછી યુએસ નાગરિક બની શકે તેવા લોકોની સંખ્યા મર્યાદિત કરવા માંગે છે. આ સૂચવે છે કે તેઓ ફરીથી પ્રયાસ કરવા તૈયાર છે, ભલે જન્મજાત નાગરિકતાને મર્યાદિત કરવાનો તેમનો પહેલો પ્રયાસ સુપ્રીમ કોર્ટે નકારી કાઢ્યો હતો.
રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે તેઓ ઇમિગ્રેશન પર બે એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર પર હસ્તાક્ષર કરી રહ્યા છે. આમાંથી એક આદેશ યુએસમાં જન્મ્યા પછી યુએસ નાગરિકતા માટે લાયક લોકોની સંખ્યા મર્યાદિત કરશે, જ્યારે બીજો આદેશ યુએસમાં જન્મેલા અને બાળકોને જન્મ આપનારાઓને રોકવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
ગુરુવારે પાછળથી જારી કરાયેલ લેખિત એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર સુપ્રીમ કોર્ટે ફગાવી આપેલા અગાઉના આદેશ કરતાં વધુ મર્યાદિત હતો. તે ચોક્કસ શ્રેણીના લોકો, જેમ કે વિદેશી દૂતાવાસો અથવા સંગઠનો સાથે જોડાયેલા પુખ્ત વયના બાળકો અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના "દુશ્મન એલિયન્સ" ગણાતા વ્યક્તિઓ માટે સ્વચાલિત નાગરિકતા અટકાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
તેનો હેતુ એવા લોકો માટે જન્મજાત નાગરિકતા પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો પણ છે જેમના માતાપિતાએ "નાગરિકતા મેળવવા માટે છેતરપિંડી" કરી છે. બીજા આદેશમાં ટ્રમ્પે "બર્થ ટુરિઝમ" તરીકે ઓળખાવેલા મુદ્દાઓને રોકવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે, ખાસ કરીને જન્મ આપવા માટે યુ.એસ. આવવા માટે વિઝા મેળવવા માંગતા વ્યક્તિઓ પર પ્રતિબંધો કડક બનાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
જન્મજાત નાગરિકતાને મર્યાદિત કરવાના રાષ્ટ્રપતિના તાજેતરના પ્રયાસ કેટલા સફળ થશે તે તાત્કાલિક સ્પષ્ટ થયું નથી. ટ્રમ્પે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે તેમના તાજેતરના પગલાં બંધારણીય હશે; આ મુદ્દા પર ફરીથી વિચાર કરવાનો તેમનો નિર્ણય યુ.એસ. નાગરિક બનવાની સંખ્યાને મર્યાદિત કરવા માટે વહીવટીતંત્રની ઉત્સુકતા પર ભાર મૂકે છે.
ટ્રમ્પે કહ્યું, "મને લાગ્યું કે અમે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જીતીશું. કમનસીબે, ચુકાદો અમારી વિરુદ્ધ ગયો, જે ખૂબ જ અન્યાયી હતો. તે આપણા દેશને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યું છે, અને અમે તેને અલગ રીતે સંબોધી રહ્યા છીએ."
માઈગ્રેશન પોલિસી ઈન્સ્ટિટ્યૂટના એક લેખમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે બાળક માટે નાગરિકતા મેળવવા માટે ખાસ કરીને યુ.એસ. આવવા માટે વિઝા મેળવવો એ પહેલાથી જ છેતરપિંડી અને વિઝા નકારવાનો આધાર માનવામાં આવે છે. અગાઉના વહીવટીતંત્રોએ કહેવાતી "બર્થ ટુરિઝમ" યોજનાઓ સામે કાનૂની કાર્યવાહી કરવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો છે જે મહિલાઓને જન્મ આપવા માટે યુ.એસ. મુસાફરી કરતી વખતે તેમની ગર્ભાવસ્થા છુપાવવામાં મદદ કરતી હતી. રાષ્ટ્રપતિના બીજા કાર્યકાળ દરમિયાન ઇમિગ્રેશન વિરોધી એજન્ડામાં જન્મ અધિકાર નાગરિકતા એક મુખ્ય મુદ્દો તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. રાષ્ટ્રપતિ અને તેમના સમર્થકો દલીલ કરે છે કે આ દેશને ઇમિગ્રેશન માટે ચુંબક બનાવે છે અને અમેરિકન નાગરિકતા એવા લોકો માટે અનામત રાખવી જોઈએ જેઓ ખરેખર તેનું મહત્વ સમજે છે, ફક્ત એટલા માટે નહીં કે તેઓ અહીં જન્મ્યા હતા.
જોકે, ઇમિગ્રેશન હિમાયતીઓ અને ઘણા કાનૂની નિષ્ણાતો નિર્દેશ કરે છે કે બંધારણ સ્પષ્ટપણે વ્યાખ્યાયિત કરે છે કે નાગરિક તરીકે કોણ લાયક છે. તેઓ એવી પણ દલીલ કરે છે કે જન્મ અધિકાર નાગરિકતા દરેક માટે રાષ્ટ્રના ભવિષ્યમાં સમાન હિસ્સો બનાવીને યુ.એસ.ને ફાયદો પહોંચાડે છે, અને નાગરિકતા માટેની પાત્રતાને પ્રતિબંધિત કરવાથી વસ્તીનો "બીજો-વર્ગ" ભાગ બનશે.
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે "જન્મ પ્રવાસન" ને એક મુખ્ય મુદ્દા તરીકે પ્રકાશિત કર્યો છે. "જન્મ પર્યટન" ને કારણે જન્મેલા બાળકોની ચોક્કસ સંખ્યા અંગે કોઈ સત્તાવાર અંદાજ નથી, તેમ છતાં MPI એ 2026 ના એક લેખમાં નોંધ્યું હતું કે યુ.એસ.માં વાર્ષિક આશરે 3.5 મિલિયન જન્મોમાંથી અંદાજે 26,000 જન્મો આ શ્રેણીમાં આવી શકે છે.
જૂન મહિનામાં, સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પના અગાઉના પ્રયાસોને નકારી કાઢ્યા હતા જેમાં તેમણે યુ.એસ.માં ગેરકાયદેસર અથવા અસ્થાયી રૂપે રહેતા લોકોના બાળકોને યુએસ નાગરિકતા આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. કોર્ટે જન્મજાત નાગરિકતાના વ્યાપક સિદ્ધાંતને સમર્થન આપ્યું હતું.
અમેરિકન સિવિલ લિબર્ટીઝ યુનિયન (ACLU) એ આગાહી કરી હતી કે ટ્રમ્પનો બીજો પ્રયાસ પણ નકારી કાઢવામાં આવશે.
ACLU ના ઇમિગ્રન્ટ્સ રાઇટ્સ પ્રોજેક્ટના ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર કોડી વોફસીએ ગુરુવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "સુપ્રીમ કોર્ટે પહેલાથી જ આ મુદ્દા પર ચુકાદો આપી દીધો છે: બંધારણ જન્મજાત નાગરિકતાની ગેરંટી આપે છે. કોઈ વધારાનો એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર બંધારણના અર્થને બદલી શકતો નથી. જન્મજાત નાગરિકતાના નિયમમાં ફેરફાર કરવાનો પ્રયાસ કરતો કોઈપણ એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર પાછલા એક જેવો જ ભાગ્ય ભોગવશે."
તેમના બીજા કાર્યકાળના પહેલા દિવસે, ટ્રમ્પે જન્મજાત નાગરિકતાને સમાપ્ત કરવાના હેતુથી એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર પર હસ્તાક્ષર કર્યા. આ નિયમ હેઠળ, યુ.એસ.માં જન્મેલા કોઈપણ વ્યક્તિ આપમેળે યુએસ નાગરિક બની જાય છે.
વિરોધીઓએ તરત જ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર સામે મુકદ્દમા દાખલ કર્યા, દલીલ કરી કે એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર 14મા સુધારાનું ઉલ્લંઘન કરે છે. ગૃહયુદ્ધ પછી અપનાવવામાં આવેલ આ સુધારો દેશમાં જન્મેલા કોઈપણ વ્યક્તિને નાગરિકતા આપે છે (ખૂબ જ ઓછા અપવાદો સાથે).
ઘણી નીચલી અદાલતોએ એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડરને અવરોધિત કર્યો, અને તે ક્યારેય અમલમાં આવ્યો નહીં.
જૂનમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પના આદેશને 6-3 મતથી નકારી કાઢ્યો. જોકે, ઘણા ઇમિગ્રેશન હિમાયતીઓ અને કાનૂની નિષ્ણાતો માટે આ તફાવત આશ્ચર્યજનક રીતે ઓછો હતો, જેઓ માનતા હતા કે જન્મજાત નાગરિકત્વનો કાનૂની પ્રશ્ન પહેલાથી જ ઉકેલાયેલો મુદ્દો છે.
જન્મજાત નાગરિકત્વ બંધારણીય રીતે સુરક્ષિત છે કે કેમ તે ચોક્કસ કાનૂની પ્રશ્ન અંગે આ તફાવત વધુ ઓછો હતો. ફક્ત પાંચ ન્યાયાધીશોએ જણાવ્યું હતું કે આ બંધારણમાં સમાવિષ્ટ છે, જ્યારે ન્યાયાધીશ બ્રેટ કેવનોએ એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડરને નકારી કાઢ્યો હતો - પરંતુ ખાસ કરીને કારણ કે ફેડરલ કાયદો જન્મના આધારે નાગરિકત્વ આપે છે.