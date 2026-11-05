ટ્રમ્પે સ્વીકાર્યું ઈરાન યુદ્ધ અને ક્રૂડની કિંમતોના કારણે ચૂંટણીમાં હાર્યા, છતાં કહ્યું- 'ફરી તે કરીશ'
રાષ્ટ્રપતિએ ભારપૂર્વક કહ્યું કે યુદ્ધના સંદર્ભમાં અમેરિકાએ બીજું કંઈ અલગ કર્યું ન હોત.
Published : November 5, 2026 at 7:53 AM IST
વોશિંગ્ટન: બુધવારે (સ્થાનિક સમય મુજબ), વ્હાઇટ હાઉસે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો એક ફોટો શેર કર્યો, જેની સાથે સંદેશ હતો: "ક્યારેય આત્મસમર્પણ કરશો નહીં."
આ પોસ્ટ 2026ની યુએસ મિડટર્મ ચૂંટણીમાં રિપબ્લિકન પાર્ટીની હાર બાદ આવી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વહીવટીતંત્રે તેની નીતિઓ ખાસ કરીને ઈરાન સાથેના ચાલી રહેલા સંઘર્ષને લઈને તીવ્ર રાજકીય તપાસ અને ટીકાઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે. મિડટર્મ ચૂંટણીમાં ડેમોક્રેટ્સને મળેલી નોંધપાત્ર સફળતા અને તે પછી વધેલા રાજકીય વિવાદો વચ્ચે આ પોસ્ટ સામે આવી છે. યુએસ મીડિયા નેટવર્ક્સનું અનુમાન છે કે ડેમોક્રેટિક પાર્ટી કોંગ્રેસના બંને ગૃહો પર ફરીથી નિયંત્રણ મેળવી લેશે.
બુધવારે અગાઉ, ટ્રમ્પે સ્વીકાર્યું હતું કે, ઈરાન સાથેના સંઘર્ષના કારણે રિપબ્લિકન પાર્ટીને ચૂંટણીમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. તેમણે ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વેન્સના એ મૂલ્યાંકન સાથે સહમતી દર્શાવી કે આ યુદ્ધની પાર્ટી માટે મતદારોના સમર્થન પર નકારાત્મક અસર પડી હતી.
NEVER SURRENDER. 🇺🇸 https://t.co/2kDyK1h0Ja— The White House (@WhiteHouse) November 4, 2026
વેન્સ દ્વારા હાર માટે ઈરાન સાથેના સંઘર્ષને જવાબદાર ઠેરવવા અંગેના મીડિયાના પ્રશ્નોના જવાબમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું કે આ મૂલ્યાંકન મોટાભાગે સચોટ છે. સાથે જ, તેમણે તે લશ્કરી કાર્યવાહીનો બચાવ કરતા કહ્યું કે, તેહરાનને પરમાણુ હથિયારો મેળવતા રોકવા માટે તે જરૂરી હતું.
ટ્રમ્પે કહ્યું, "મને લાગે છે કે તે મોટાભાગે સાચું છે, કારણ કે તેના કારણે ગેસોલિનના ભાવમાં કામચલાઉ ઉછાળો આવ્યો હતો. તેથી, કદાચ તે સાચું છે. પરંતુ સાથે જ, જો મારે ફરીથી તે જ કરવાનું હોય, તો હું ચોક્કસ કરીશ કારણ કે લાંબા ગાળે, આ જ એકમાત્ર ઉકેલ છે. તમે ઈરાનને પરમાણુ હથિયારો ધરાવવાની મંજૂરી આપી શકો નહીં."
યુએસ પ્રમુખે એ પણ નોંધ્યું કે તેમની વ્યક્તિગત લોકપ્રિયતા અન્ય રિપબ્લિકન ઉમેદવારો માટે ચૂંટણી સમર્થનમાં પરિવર્તિત થઈ શકી નહીં. તેમણે અવલોકન કર્યું કે તેમની પોતાની રેલીઓમાં જોવા મળેલો ઉત્સાહ તેમની પાર્ટીના અન્ય ઉમેદવારો સુધી પહોંચી શક્યો નહીં.
તેમણે કહ્યું કે, "જો હું પોતે ચૂંટણી મેદાનમાં હોત, તો અમે જીતી ગયા હોત. તમે લોકોની હાજરી જોઈ હતી સ્થળો ખીચોખીચ ભરેલા હતા, હજારો લોકો હાજર હતા છતાં તે જ સ્નેહ અન્ય ઉમેદવારોને મળી શક્યો નહીં." ટ્રમ્પે વધુમાં કહ્યું કે, મતદારોમાં અસંતોષનું મુખ્ય કારણ યુદ્ધ ન હતું, પરંતુ ઈંધણના વધતા ભાવ હતા; તેમણે વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ' દ્વારા તેલના પ્રવાહના પુનઃશરૂ થવા તરફ પણ ઈશારો કર્યો.
દરમિયાન, વેન્સે ઈરાન સાથે સંકળાયેલા યુદ્ધને રિપબ્લિકન પક્ષની હાર પાછળનું એક મુખ્ય કારણ ગણાવ્યું. તેમણે આંતરિક મતદાનના આંકડાઓનો હવાલો આપતા જણાવ્યું કે, મતદારો સંઘર્ષો, મોંઘવારી, વહીવટીતંત્રના 'અમેરિકા ફર્સ્ટ' એજન્ડા અને ઈઝરાયેલ સાથેના અમેરિકાના સંબંધોના સ્વરૂપને લઈને ચિંતિત હતા.
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