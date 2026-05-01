ટ્રમ્પના વહીવટીતંત્રએ કહ્યું ‘ઈરાન સામેનું યુદ્ધ 60-દિવસની ડેડલાઈન પહેલાં જ 'સમાપ્ત' થઈ ગયું છે’
Published : May 1, 2026 at 7:48 AM IST
વોશિંગ્ટન: ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દલીલ કરી રહ્યું છે કે ઈરાન સામેનું યુદ્ધ વહેલાથી જ સમાપ્ત થઈ ગયું છે, કારણ કે એપ્રિલની શરૂઆતમાં શરૂ થયેલી સીઝફાયર (યુદ્ધવિરામ)ને કારણે આવું થયું છે. આ અર્થઘટન એવું છે કે વ્હાઇટ હાઉસને કોંગ્રેસની મંજૂરી મેળવવાની જરૂર નહીં પડે.
આ વાતને વધુ મજબૂત કરતા રક્ષા સચિવ પીટ હેગ્સેથે ગુરુવારે સેનેટમાં આપેલી જુબાનીમાં કહ્યું હતું કે સીઝફાયરે અસરકારક રીતે યુદ્ધને અટકાવી દીધું છે. આ તર્ક અનુસાર, વહીવટીતંત્રે 1973ના કાયદા અનુસાર કોંગ્રેસ પાસેથી સત્તાવાર મંજૂરી મેળવવાની જરૂરિયાત હજુ પૂરી કરી નથી, કારણ કે 60 દિવસથી વધુ સમય સુધી ચાલતી યુદ્ધ પ્રવૃત્તિ માટે આ મંજૂરી જરૂરી છે.
એક વરિષ્ઠ વહીવટી અધિકારીએ (નામ ગુપ્ત રાખવાની શરતે) કહ્યું કે, આ કાયદાના હેતુ માટે “28 ફેબ્રુઆરીના રોજ શરૂ થયેલી શત્રુતા સમાપ્ત થઈ ગઈ છે.” તેમણે કહ્યું કે અમેરિકી સેના અને ઈરાન વચ્ચે 7 એપ્રિલથી શરૂ થયેલા બે અઠવાડિયાના સીઝફાયર પછી કોઈ ગોળીબારની આપ-લે થઈ નથી.
જો કે સીઝફાયરને વધુ લંબાવવામાં આવ્યું છે, તેમ છતાં ઈરાન હજુ પણ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પર પોતાનો ચુસ્ત નિયંત્રણ જાળવી રાખ્યો છે અને અમેરિકી નૌસેના ઈરાની તેલના ટેન્કરોને સમુદ્રમાં બહાર નીકળતા અટકાવવા માટે બ્લોકેડ જાળવી રાખી છે.
વોર પાવર્સ રિઝોલ્યુશન (યુદ્ધ શક્તિ ઠરાવ) અનુસાર
1973ના આ કાયદા અનુસાર, જે અધ્યક્ષની voયુદ્ધીય શક્તિઓ પર અંકુશ મૂકવા માટે બનાવવામાં આવ્યો હતો, તે મુજબ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને આજે (શુક્રવાર) સુધી કોંગ્રેસ પાસેથી અધિકૃતિ મેળવવી અથવા લડાઈ બંધ કરવી પડે. આ કાયદા હેઠળ વહીવટીતંત્રને 30 દિવસની વધારાની મુદત પણ મળી શકે છે.ડેમોક્રેટ્સે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રને ઈરાન યુદ્ધ માટે સત્તાવાર મંજૂરી આપવા માટે દબાણ કર્યું છે. 60-દિવસની મુદત ઘણા રિપબ્લિકન સાંસદો માટે ટર્નિંગ પોઈન્ટ હોત, જેઓ તેહરાન સામે અસ્થાયી કાર્યવાહીને સમર્થન આપે છે પરંતુ લાંબા સમય સુધી ચાલતી કાર્યવાહી માટે કોંગ્રેસની મંજૂરી જરૂરી માને છે.
મેઈનના રિપબ્લિકન સેનેટર સુઝન કોલિન્સે કહ્યું, “આ ડેડલાઈન કોઈ સૂચન નથી, તે એક આવશ્યકતા છે.” તેમણે ગુરુવારે એક માપદંડને સમર્થન આપ્યું હતું જે કોંગ્રેસની મંજૂરી વગર ઈરાનમાં યુદ્ધીય કાર્યવાહી સમાપ્ત કરવા માંગે છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે “ઈરાન સામેની કોઈપણ વધુ યુદ્ધીય કાર્યવાહીમાં સ્પષ્ટ મિશન, પ્રાપ્ય લક્ષ્યો અને સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે વ્યાખ્યાયિત વ્યૂહરચના હોવી જરૂરી છે.”
ટ્રમ્પના પ્રથમ કાર્યકાળ દરમિયાન નેશનલ સિક્યુરિટી કાઉન્સિલમાં ઈરાનીય વેપન્સ ઓફ માસ ડિસ્ટ્રક્શન વિરુદ્ધના ડિરેક્ટર રહી ચૂકેલા રિચાર્ડ ગોલ્ડબર્ગે વહીવટીતંત્રને સલાહ આપી છે કે તેઓ ફક્ત નવા ઓપરેશનમાં સંક્રમણ કરી લે, જેનું નામ તેઓ “એપિક પેસેજ” રાખી શકે છે – જે “ઓપરેશન એપિક ફ્યુરી”નું સિક્વલ હશે.
તેમણે કહ્યું કે આ નવું મિશન “સ્વ-રક્ષણનું મિશન હશે જે સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા પર કેન્દ્રિત હશે, અને નેવિગેશનની સ્વતંત્રતા પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે આક્રમક કાર્યવાહીનો અધિકાર અનામત રાખશે.”
બ્રેનન સેન્ટરના યુદ્ધ શક્તિ વિશેષજ્ઞ કેથરિન યોન એબ્રાઈટે કહ્યું કે વહીવટીતંત્રનું આ અર્થઘટન 1973ના કાયદા સાથે “કાયદાકીય રમતો”નું નોંધપાત્ર વિસ્તરણ હશે. તેમણે કહ્યું, “ખૂબ જ સ્પષ્ટ રીતે કહીએ તો, વોર પાવર્સ રિઝોલ્યુશનના ટેક્સ્ટ અથવા ડિઝાઇનમાં ક્યાંય એવું સૂચવવામાં આવ્યું નથી કે 60-દિવસની ઘડિયાળને પોઝ અથવા સમાપ્ત કરી શકાય.”અન્ય અધ્યક્ષો પણ અગાઉ દલીલ કરી ચૂક્યા છે કે તેમની કાર્યવાહી તીવ્ર ન હતી અથવા વારંવાર ન હતી તેથી તે આ કાયદા હેઠળ આવતી નથી. પરંતુ ટ્રમ્પનું ઈરાન યુદ્ધ આવા કેસ નથી, એમ એબ્રાઈટે કહ્યું અને ઉમેર્યું કે કાયદાકીય વ્યક્તિઓએ આવી દલીલો સામે પુશબેક કરવો જોઈએ.