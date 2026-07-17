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ટ્રમ્પે ચીન પર 2020 ના યુએસ ચૂંટણી ડેટા સાથે "સૌથી મોટી છેડછાડ" કરવાનો આરોપ લગાવ્યો

ટ્રમ્પે યુએસ બ્રોડકાસ્ટર્સ પર પણ ટીકા કરી જેમણે તેમના ભાષણને લાઇવ બતાવવા માટે તેમના કાર્યક્રમોમાં વિક્ષેપ પાડવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ૧૬ જુલાઈ, ૨૦૨૬, ગુરુવાર, વોશિંગ્ટનમાં વ્હાઇટ હાઉસના પૂર્વ ખંડમાં ભાષણ આપી રહ્યા છે.
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ૧૬ જુલાઈ, ૨૦૨૬, ગુરુવાર, વોશિંગ્ટનમાં વ્હાઇટ હાઉસના પૂર્વ ખંડમાં ભાષણ આપી રહ્યા છે. (AP)
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By AFP

Published : July 17, 2026 at 9:41 AM IST

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વોશિંગ્ટન: રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગુરુવારે રાષ્ટ્રને સંબોધનમાં મતદારોની છેતરપિંડી અને ચીનની દખલગીરી અંગે અનેક ચોંકાવનારા દાવા કર્યા. તેમણે 2020 ની ચૂંટણી જીતવાના પોતાના ખોટા દાવાઓને પુનરાવર્તિત કર્યા.

ટ્રમ્પના યુએસ ચૂંટણી પ્રણાલીમાં "ચિંતાજનક ખામીઓ" અંગેના આરોપો સૂચવે છે કે તેઓ નવેમ્બરમાં યોજાનારી મહત્વપૂર્ણ યુએસ મધ્યવર્તી ચૂંટણીના પરિણામોને પડકારવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે.

તેમના પ્રાઇમટાઇમ સંબોધનમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું, "અમે ક્યારેય ચૂંટણીમાં ફરીથી ગોટાળા થવા દઈ શકીએ નહીં." તેમણે 2020 ની રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં પોતાની હારનો ઉલ્લેખ ડેમોક્રેટ જો બિડેનને કર્યો.

ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ મોટી માત્રામાં ગુપ્ત માહિતી જાહેર કરી રહ્યા છે જે દર્શાવે છે કે ચીને 220 મિલિયન અમેરિકન મતદારો પર ગેરકાયદેસર રીતે ફાઇલો મેળવી છે.

વ્હાઇટ હાઉસથી ટેલિવિઝન સંબોધનમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું, "ઘણા વર્ષો દરમિયાન, 2020 ની ચૂંટણી સુધી, ચીને ઇતિહાસમાં ચૂંટણી ડેટાનો સૌથી મોટો ભંગ કર્યો છે."

ટ્રમ્પે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે ચાર રાજ્યોમાં 250,000 થી વધુ લોકો મતદાન કરવા માટે નોંધાયેલા હતા જે યુએસ નાગરિક નહોતા.

ભૂતપૂર્વ રિયાલિટી ટીવી સ્ટારે ત્યારબાદ યુએસ બ્રોડકાસ્ટર્સ પર નિશાન સાધ્યું જેમણે તેમના ભાષણને લાઇવ બતાવવા માટે તેમના પ્રોગ્રામિંગમાં વિક્ષેપ પાડ્યો ન હતો; તેમણે ABC અને NBC નું નામ લીધું અને તેમને પ્રશ્ન પૂછ્યો.

તેમણે માંગ કરી કે તેમના લાઇસન્સ રદ કરવામાં આવે અને પાયાવિહોણા આરોપો લગાવ્યા કે તેઓ ચૂંટણીમાં ગોટાળા કરવાના પ્રયાસોમાં સામેલ હતા.

તેમણે કહ્યું, "તેઓ અને મીડિયાના અન્ય લોકો એક ષડયંત્રનો ભાગ છે. આ પ્રકારની છેતરપિંડી માટે તેમના લાઇસન્સ રદ કરવા જોઈએ. તેઓ અબજો ડોલરના અમારા જાહેર હવાઇતરંગોનો મફતમાં ઉપયોગ કરે છે. તેઓ કંઈ ચૂકવતા નથી."

ટ્રમ્પનો દાવો છે કે 2020 ની ચૂંટણીમાં તેમની હાર "ગોટાળાવાળી" ચૂંટણીઓનું પરિણામ હતી, જોકે 60 થી વધુ મુકદ્દમા પરિણામ બદલવા માટે પૂરતી છેતરપિંડી સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે, અને પુન: ગણતરી, ઓડિટ અને તેમના પોતાના ન્યાય વિભાગને પણ આવી કોઈ ગેરરીતિ મળી નથી.

'મોટા સમાચાર'

ભાષણ પહેલાં, 80 વર્ષીય રાષ્ટ્રપતિએ ચૂંટણી સુરક્ષા અંગે "મોટા સમાચાર" આપવાનું વચન આપ્યું હતું - પરંતુ ઘણા દાવાઓ પહેલાથી જ જાહેરમાં ઉપલબ્ધ ગુપ્ત માહિતી પર આધારિત હોવાનું જણાયું હતું.

દરમિયાન, અબજોપતિ ટ્રમ્પે એવા મુદ્દાઓ પર ઓછું ધ્યાન આપ્યું જેના વિશે મતદારો વધુ ચિંતિત છે, જેમ કે ઈરાન યુદ્ધ અને અર્થતંત્ર.

ડેમોક્રેટ્સનો આરોપ છે કે ટ્રમ્પના દાવાઓ મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓ પહેલા પરિણામોને પ્રભાવિત કરવાનો પ્રયાસ છે; રિપબ્લિકનોને ડર છે કે ટ્રમ્પની અલોકપ્રિયતાને કારણે કોંગ્રેસ પર તેમનું નિયંત્રણ ગુમાવી શકાય છે.

ટ્રમ્પ કાયદા નિર્માતાઓને મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓ પહેલા "સેવ અમેરિકા એક્ટ" નામના નવા મતદાન પ્રતિબંધોનું એક મોટું પેકેજ પસાર કરવા દબાણ કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેમના પોતાના પક્ષમાં પણ તેના માટે ઓછો ઉત્સાહ છે.

આ કાયદામાં મતદાન માટે નોંધણી સમયે નાગરિકતાનો પુરાવો જરૂરી રહેશે, જે ફેડરલ અને રાજ્ય ચૂંટણીઓમાં કાયદા દ્વારા પહેલાથી જ જરૂરી છે અને મતદાન મથક પર ફોટો ID રજૂ કરવાની જરૂર પડશે, અને મેઇલ-ઇન બેલેટ પર નવા પ્રતિબંધો લાદવામાં આવશે.

ટ્રમ્પે ક્યારેય ડેમોક્રેટ બિડેન સામે પોતાની ચૂંટણી હાર સ્વીકારી નથી. મહિનાઓ પછી, તેમણે તેમના સમર્થકોને ઉશ્કેર્યા, જેમણે 6 જાન્યુઆરી, 2021 ના ​​રોજ યુએસ કેપિટોલમાં હુમલો કર્યો.

જો મધ્યસત્ર ચૂંટણીમાં ડેમોક્રેટ્સ હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સ પર કબજો કરે છે, તો ટ્રમ્પ પર ત્રીજી વખત મહાભિયોગ ચલાવવામાં આવી શકે છે. તેમના પ્રથમ કાર્યકાળ દરમિયાન બે વાર મહાભિયોગ ચલાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 6 જાન્યુઆરીના રમખાણોને ઉશ્કેરવાનો આરોપ પણ સામેલ હતો.

રાષ્ટ્રને તેમનું છેલ્લું મુખ્ય ટેલિવિઝન સંબોધન 1 એપ્રિલના રોજ હતું, જ્યારે તેમણે યુએસ-ઇઝરાયલી લશ્કરી અભિયાન શરૂ થયાના એક મહિના કરતાં વધુ સમય પછી, ઈરાન યુદ્ધ અંગે તેમનું પ્રથમ સંપૂર્ણ જાહેર સમજૂતી આપી હતી.

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