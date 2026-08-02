પેરુમાં પ્રવાસી વિમાન ક્રેશ, 13 પર્યટકોના મોત, ઐતિહાસિક સ્થળોની મુલાકાતે જઈ રહ્યા હતા ટૂરિસ્ટ
દક્ષિણ અમેરિકાના પેરુમાં એક ભયાનક વિમાન દુર્ઘટના સર્જાઈ છે, આ વિમાનમાં સવાર લગભગ તમામ પર્યટકોના મૃત્યું થયા છે.
By ANI
Published : August 2, 2026 at 9:14 AM IST
લિમા: દક્ષિણ અમેરિકાના પેરુમાં એક નાનું વિમાન ક્રેશ થતાં ઓછામાં ઓછા 13 લોકોના મોત થયા છે. ન્યૂઝ એજન્સી અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, આ ઘટના શનિવારે બની હતી, જ્યારે વિમાન મુસાફરોને લઈ જઈ રહ્યું હતું.
વિમાનમાં સવાર મોટાભાગના પ્રવાસીઓ હોવાની ઓળખ અધિકારીઓએ કરી છે, જેઓ પ્રખ્યાત નાઝકા લાઇન્સ જોવા માટે જઈ રહ્યા હતા. નાઝકા લાઇન્સ ઐતિહાસિક પુરાતત્વીય સ્થળોનો સંગ્રહ છે જેમાં જમીનમાં કોતરેલા મોટા ભૂસ્તરીય ચિહ્નો (વિશાળ ચિત્રો અથવા ભૂસ્તરીય ચિહ્નો) કોતરાયેલ છે.
Tourist plane crash leaves 13 dead near Nazca Lines in Peru— ANI Digital (@ani_digital) August 1, 2026
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પોલીસ મેજર જોર્જ એન્ડ્રેડે દેશના દક્ષિણ વિસ્તારમાં થયેલી આ દુર્ઘટનાને લઈને પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, "અમારી પાસે માહિતી છે કે 11 મુસાફરો અને 2 ક્રૂ સભ્યો મૃત્યુ પામ્યા છે." અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, સ્થાનિક મીડિયા આઉટલેટ્સે અહેવાલ આપ્યો હતો કે ક્રેશ સ્થળ પર ઝડપથી આગ ફાટી નીકળી હતી, જેના કારણે તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી અશક્ય બની હતી. વિમાને ઇકા વિભાગના પિસ્કોથી ઉડાન ભરી હોવાના અહેવાલ છે, જોકે દુર્ઘટનાના કારણ વિશે વધુ વિગતો તાત્કાલિક ઉપલબ્ધ થઈ નથી.
પેરુ એક મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસન સ્થળ રહ્યું છે, જ્યાં વિશ્વભરમાંથી પર્યટકોને દેશના ઐતિહાસિક સ્થળો જોવા માટે આકર્ષે છે, જેમાં માચુ પિચ્ચુના ઇન્કા કિલ્લો અને કુસ્કોની વિશાળ સ્વદેશી પથ્થરોની ઇમારતોનો સમાવેશ થાય છે.
અલ જઝીરાએ પોતાના અહેવાલ જણાવ્યું છે કે, પેરુના વિદેશ વેપાર અને પર્યટન મંત્રાલય દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા ડેટાના આધારે, 2025માં આશરે 35 મિલિયન લોકોની વસ્તી ધરાવતા દક્ષિણ અમેરિકન આ દેશમાં 4.1 મિલિયનથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીઓ આવ્યા હતા. પ્રખ્યાત નાઝકા લાઇન્સ દેશના દક્ષિણ કિનારા પર રણ પ્રદેશમાં સ્થિત છે, જે એન્ડિયન પર્વતમાળા સાથે જોડાયેલું છે.