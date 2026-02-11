થાઇલેન્ડ: શાળામાં ગોળીબારમાં ત્રણ ઘાયલ, બંદૂકધારીની ધરપકડ

ETV Bharat / international

થાઇલેન્ડ: શાળામાં ગોળીબારમાં ત્રણ ઘાયલ (AFP)
By AFP

Published : February 11, 2026 at 8:34 PM IST

બેંગકોક: થાઇલેન્ડના દક્ષિણ પ્રાંત સોંગખલાના હાટ યાઇમાં બુધવારે એક શાળામાં ગોળીબાર થયો હતો. ગોળીબારમાં એક શિક્ષક અને બે બાળકો ઘાયલ થયા હતા.

શંકાસ્પદ, પ્રથન ખીરીવત, શાળામાં ઘૂસી ગયો હતો અને ગોળીબાર કર્યો હતો, જેમાં ત્રણ લોકો ઘાયલ થયા હતા. થાઇલેન્ડના સેન્ટ્રલ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરોએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "પોલીસે હાટ યાઇ ગોળીબારમાં શંકાસ્પદને ગોળી મારીને ઠાર માર્યો છે, જોકે અગાઉ એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે તે માર્યો ગયો છે."

જાહેર આરોગ્ય મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે એક મહિલા અને એક 14 વર્ષની છોકરીને ગોળીબારના ઘા સાથે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમની સર્જરી કરવામાં આવી હતી. તેણે એ પણ અહેવાલ આપ્યો હતો કે ઊંચાઈ પરથી પડી જવાથી બીજા બાળકને પગની ઘૂંટીમાં ઈજા થઈ હતી.

દરમિયાન, સોંગખલા પ્રાંતીય સરકારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે શંકાસ્પદ ગુસ્સામાં ફાટોંગ પ્રથન ખીરીવત શાળામાં બંદૂક સાથે પ્રવેશ કર્યો હતો. પ્રાંતીય સરકારે જણાવ્યું હતું કે તે પ્રવેશ્યાના થોડા સમય પછી, "લગભગ બે થી ત્રણ ગોળીબારનો અવાજ સંભળાયો." રાષ્ટ્રીય પોલીસે જણાવ્યું હતું કે શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

એક શાળા સંચાલકે AFP ને જણાવ્યું હતું કે તે ઘટનાસ્થળે હતી અને ફાંસી આપતા પહેલા કોઈ ટિપ્પણી કરવામાં ડરતી હતી. થાઇલેન્ડ આ પ્રદેશમાં સૌથી વધુ બંદૂક માલિકી દર ધરાવતા દેશોમાંનો એક છે, જ્યાં અંદાજે 10 મિલિયન બંદૂકો ચલણમાં છે.

બંદૂક કાયદા કડક કરવાના અગાઉના વચનો વારંવારની દુ:ખદ ઘટનાઓને રોકવામાં નિષ્ફળ ગયા છે. 2023 માં, તપાસકર્તાઓના જણાવ્યા અનુસાર, માનસિક બીમારીની સારવાર લઈ રહેલા 14 વર્ષના છોકરાએ રાજધાની બેંગકોકમાં એક ભીડભાડવાળા મોલમાં બે લોકોની ગોળી મારીને હત્યા કરી હતી.

ગયા વર્ષે, બંદૂક અને છરીથી સજ્જ એક ભૂતપૂર્વ પોલીસ અધિકારીએ દેશના ઉત્તરમાં એક નર્સરીમાં હુમલો કર્યો હતો, જેમાં 24 બાળકો અને 12 પુખ્ત વયના લોકો માર્યા ગયા હતા, જે થાઇલેન્ડની સૌથી ઘાતક હત્યાઓમાંની એક હતી. 2020 માં, એક ભૂતપૂર્વ સૈન્ય અધિકારીએ ઉત્તરપૂર્વીય શહેર નાખોન રત્ચાસિમાના એક મોલમાં 29 લોકોની ગોળી મારીને હત્યા કરી હતી.

