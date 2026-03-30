Kitkatની ચોરી: ચોરોએ 12 ટન ચોકલેટ પર હાથ ફેરો કરી નાખ્યો
ઈટાલીથી પોલેન્ડ જતા સમયે 4.13 લાખથી વધારે કિટકેટ ચોકલેટની ચોરી થઈ છે. કંપનીએ આની પુસ્ટિ કરી છે.
Published : March 30, 2026 at 7:00 PM IST
નવી દિલ્હી: નેસ્લેએ પુષ્ટિ આપી છે કે યુરોપમાં કિટકેટ ચોકલેટનો મોટો જથ્થો ચોરાઈ ગયો છે. તેના સત્તાવાર ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર શેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં, કિટકેટે જાહેર કર્યું કે એક મોટી ચોરીમાં તેની 12 ટનથી વધુ ચોકલેટ ચોરાઈ ગઈ છે. બ્રાન્ડે જણાવ્યું હતું કે, ગ્રાહકોની સલામતી અંગે કોઈ ચિંતા નથી, કે સપ્લાય ચેઈનને કોઈ અસર થઈ નથી.
કિટકેટે તેની પોસ્ટમાં લખ્યું: "અમે પુષ્ટિ કરીએ છીએ કે મધ્ય ઇટાલીમાં અમારી ફેક્ટરીમાંથી પોલેન્ડમાં તેમના ગંતવ્ય સ્થાન પર પરિવહન કરતી વખતે, 12 ટન કિટકેટ ચોકલેટ ચોરાઈ ગઈ હતી. અમે આ બાબતની તપાસ કરવા માટે સ્થાનિક અધિકારીઓ અને સપ્લાય ચેઈન ભાગીદારો સાથે નજીકથી કામ કરી રહ્યા છીએ. સારા સમાચાર એ છે કે ગ્રાહક સલામતી અંગે કોઈ ચિંતા નથી, અને અમારી સપ્લાય પર કોઈ અસર થઈ નથી."
Regarding recent press coverage pic.twitter.com/Huh4EnFV2J— KITKAT (@KITKAT) March 29, 2026
કિટકેટની પેરેન્ટ કંપની, નેસ્લેએ પુષ્ટિ આપી હતી કે આ શિપમેન્ટ ગયા અઠવાડિયે તેની ઉત્પાદન સુવિધામાંથી રવાના થઈ ગયું હતું. આ ચોકલેટ તેમના અંતિમ મુકામ સુધી પહોંચતા પહેલા સમગ્ર યુરોપમાં વિતરણ માટે બનાવાયેલ હતી, જે બાદ તેને પોતાના અંતિમ ગંતવ્યસ્થાન સુધી પહોંચવાનું હતું. કંપનીના પ્રવક્તાએ મજાકમાં ચોરોને મળનારા "ઉત્તમ સ્વાદ" માટે તેમની પ્રશંસા કરી હતી.
તેમણે એ પણ નોંધ્યું કે, આવી ઘટનાઓ સમગ્ર ઉદ્યોગમાં વધુને વધુ સામાન્ય બની રહી છે. ચાલુ તપાસ વચ્ચે, સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ પોતાને રોકી શક્યા નહીં અને આખી ઘટનાને મીમ્સમાં ફેરવી દીધી.
એક સોશિયલ મીડિયા યુઝરે ટિપ્પણી કરી, "આ ત્યારે થાય છે જ્યારે તમારા ટ્રાન્સપોર્ટર્સ 'બ્રેક' લેવાનું નક્કી કરે છે." બીજાએ લખ્યું, "અમે બધા પ્રકારની ચોરીઓ જોઈ છે, પરંતુ આ ચોરીએ ખરેખર ઇન્ટરનેટ પર ધૂમ મચાવી દીધી છે." બીજા એક X યુઝરે ધ્યાન દોર્યું કે આ ચોરી ઇસ્ટરના થોડા દિવસો પહેલા થઈ હતી, એક એવો સમય જ્યારે ઘણા લોકો "ચોકલેટ હંટ"નો આનંદ માણે છે. એક પરંપરા જેમાં ચોકલેટને બાળકોના શોધવા માટે ઇંડા અથવા સસલામાં છુપાવવામાં આવે છે.
આ પણ વાંચો: