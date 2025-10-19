ETV Bharat / international

પેરિસના લૂવર મ્યુઝિયમમાં ચોરી: ચોરો સાત મિનિટમાં અમૂલ્ય દાગીના લઈને ફરાર થઈ ગયા

પેરિસના પ્રખ્યાત લૂવર મ્યુઝિયમમાંથી ચોરોએ કિંમતી દાગીના ચોરી લીધા. તેમણે સાત મિનિટમાં ચોરી કરી.

પેરિસના લૂવર મ્યુઝિયમમાં ચોરી: ચોરો સાત મિનિટમાં અમૂલ્ય દાગીના લઈને ફરાર થઈ ગયા
પેરિસના લૂવર મ્યુઝિયમમાં ચોરી: ચોરો સાત મિનિટમાં અમૂલ્ય દાગીના લઈને ફરાર થઈ ગયા (AP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 19, 2025 at 7:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

પેરિસ: ફ્રાન્સના ગૃહમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે રવિવારે ચોરો બાસ્કેટ લિફ્ટ દ્વારા બહારથી પેરિસના પ્રખ્યાત લૂવર મ્યુઝિયમમાં પ્રવેશ્યા અને કિંમતી દાગીના ચોરી ગયા. આ પછી, સંગ્રહાલય દિવસ માટે બંધ કરવામાં આવ્યું હતું. ગૃહમંત્રી લોરેન્ટ નુનેઝે તેને એક મોટી લૂંટ ગણાવી હતી અને કહ્યું હતું કે લૂવરમાંથી ચોરાયેલા દાગીના અમૂલ્ય હતા.

તેમણે કહ્યું હતું કે લોકોના એક જૂથે અમૂલ્ય દાગીના ચોરી લીધા હતા અને ચોરી સાત મિનિટ સુધી ચાલી હતી. મંત્રીએ ફ્રેન્ચ સમાચાર આઉટલેટ્સ ફ્રાન્સ ઇન્ટર, ફ્રાન્સ ઇન્ફો અને લે મોન્ડેને જણાવ્યું હતું કે ત્રણ કે ચાર ચોરોએ પ્રદર્શન સ્થળના "ગેલેરી ડી'એપોલોન" (એપોલો ગેલેરી) માં બે પ્રદર્શનોને નિશાન બનાવ્યા હતા અને દિવસના અમૂલ્ય દાગીના લૂંટી લીધા હતા.

"તે સ્પષ્ટપણે એક ટીમ હતી જેણે જાસૂસી કરી હતી," તેમણે કહ્યું. મંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કાચ ડિસ્ક કટરથી કાપવામાં આવ્યો હતો. લૂવરે જણાવ્યું હતું કે અસાધારણ કારણોસર મ્યુઝિયમ બંધ રહેશે. જોકે, લૂંટ અંગે વધુ કોઈ વિગતો આપવામાં આવી નથી.

પ્રવાસીઓની અસ્તવ્યસ્ત ભીડ

ઘટનાસ્થળ પરથી મળેલા વીડિયોમાં પ્રવાસીઓની અસ્તવ્યસ્ત ભીડ જોવા મળી હતી કારણ કે પોલીસે મ્યુઝિયમના દરવાજા અને મહેલ સંકુલ તરફ જતા રસ્તાઓ બંધ કરી દીધા હતા. આ ઘટનામાં કોઈ ઈજા થઈ નથી.

ફ્રેન્ચ ન્યૂઝ આઉટલેટ લે પેરિસિયનએ અહેવાલ આપ્યો છે કે ગુનેગારો વિશ્વના સૌથી વધુ મુલાકાત લેવાયેલા મ્યુઝિયમ અને ભૂતપૂર્વ મહેલમાં સીન તરફના રવેશથી પ્રવેશ્યા હતા, જ્યાં બાંધકામ ચાલી રહ્યું છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે તેઓએ એપોલો ગેલેરીમાં લક્ષિત રૂમમાં સીધા પ્રવેશવા માટે માલવાહક લિફ્ટનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

મહારાણી યુજેનીનો તાજ તૂટ્યો

લે પેરિસિયનએ અહેવાલ આપ્યો છે કે બારીઓ તોડ્યા પછી, તેઓએ નેપોલિયન અને મહારાણીના દાગીના સંગ્રહમાંથી નવ ઝવેરાત ચોરી લીધા હોવાનો આરોપ છે. લે પેરિસિયનએ એ પણ અહેવાલ આપ્યો છે કે ચોરાયેલા દાગીનામાં શામેલ છે. આ ટુકડાઓમાંથી એક પાછળથી મ્યુઝિયમની બહાર મળી આવ્યો હતો. અખબારે અહેવાલ આપ્યો છે કે તે મહારાણી યુજેનીનો તાજ હોવાનું માનવામાં આવતું હતું અને તે તૂટેલો હતો.

લૂવરે ચોરીઓ અને લૂંટના પ્રયાસોનો લાંબો ઇતિહાસ ધરાવે છે. સૌથી પ્રખ્યાત ઘટના ૧૯૧૧ માં બની હતી, જ્યારે મોના લિસા તેના ફ્રેમમાંથી ગાયબ થઈ ગઈ હતી, જે વિન્સેન્ઝો પેરુગિયા નામના ભૂતપૂર્વ કર્મચારી દ્વારા ચોરી લેવામાં આવી હતી. તે મ્યુઝિયમમાં છુપાઈ ગયો હતો અને તેના કોટ હેઠળ છુપાયેલ પેઇન્ટિંગ સાથે ભાગી ગયો હતો. બે વર્ષ પછી, તે ફ્લોરેન્સમાં મળી આવ્યું હતું - એક ઘટના જેણે લિયોનાર્ડો દા વિન્સીના પેઇન્ટિંગને વિશ્વની સૌથી પ્રખ્યાત કલાકૃતિ બનાવવામાં મદદ કરી હતી.

૧૯૮૩ માં લૂવરમાંથી બે બખ્તરના ટુકડા ચોરાઈ ગયા હતા

૧૯૮૩ માં લૂવરમાંથી બે પુનરુજ્જીવનના બખ્તરના ટુકડા ચોરાઈ ગયા હતા અને લગભગ ચાર દાયકા પછી જ મળી આવ્યા હતા. મ્યુઝિયમના સંગ્રહમાં નેપોલિયનિક લૂંટનો વારસો પણ છે, જે હજુ પણ વળતર અંગે ચર્ચાને વેગ આપે છે.

લૂવરમાં મેસોપોટેમિયા, ઇજિપ્ત અને શાસ્ત્રીય વિશ્વની પ્રાચીન વસ્તુઓ, શિલ્પ અને ચિત્રો તેમજ યુરોપિયન કલાકારો રહે છે. તેમાં ૩૩,૦૦૦ થી વધુ કલાકૃતિઓ રહે છે. મુખ્ય આકર્ષણોમાં મોના લિસા, વિનસ ડી મિલો અને સમોથ્રેસની વિંગ્ડ વિક્ટરીનો સમાવેશ થાય છે. ગેલેરી ડી'એપોલોન, જ્યાં રવિવારે કથિત ચોરી થઈ હતી, ત્યાં ફ્રેન્ચ ક્રાઉન જ્વેલ્સ સંગ્રહ છે. આ સંગ્રહાલયમાં દરરોજ 30,000 મુલાકાતીઓ આવે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

LOUVRE MUSEUM
PARIS
LOUVRE MUSEUM THEFT
THEFT AT LOUVRE MUSEUM
THEFT AT THE LOUVRE MUSEUM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.