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દુનિયાને મળ્યો નવો નકશો; આફ્રિકા થયું 'મોટું'! 'કરેક્ટ ધ મૈપ' પ્રસ્તાવને મળ્યું 164 દેશોનું સમર્થન

યૂએનના 164 દેશોએ નવા મેપને આપી માન્યતા. અમેરિકાએ કર્યો વિરોધ.

નવો નકશો
નવો નકશો (AFP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2026 at 5:10 PM IST

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નવી દિલ્હીઃ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર જનરલ એસેમ્બલીએ પારંપરિક દુનિયાના નક્શાને બદલીને એક એવો નકશો અપનાવવા માટે વોટ કર્યો છે. આ આફ્રિકાના આકારને વધારે સારી રીતે દર્શાવે છે. ટોગો દ્વાર રજૂ કરવામા આવેલા અને આફ્રિકી સંઘ (AU)ના સભ્યોના સમર્થનવાળા 'કરેક્ટ ધ મૈપ' (નકશો સુધારો) પ્રસ્તાવને ફ્રાન્સ અને યૂકે સહિત 164 દેશોનું સમર્થન મળ્યું.

યુએન રિઝૉલ્યૂશનએ નવા નકશાને "ઈક્વલ અર્થ કાર્ટોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન"નું નામ આપ્યું છે. જે મુજબ, "વિશ્વના કાર્ટોગ્રાફિક ચિત્રણની ચોકસાઈ"માં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. અમેરિકા એકમાત્ર એવો દેશ હતો જેણે તેના વિરુદ્ધ વોટ આપ્યો. છ દેશોએ વોટિંગમાં ભાગ ન લીધો. સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો આ વોટ બંધનકર્તા નથી, પણ તે સરકારો અને સંસ્થાઓને પારંપરિક મર્કેટર નક્શાનો ઉપયોગ બંધ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરશે.

16મી સદીથી સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા મર્કેટર નકશામાં આફ્રિકાને ગ્રીનલેન્ડ જેટલું જ કદ દર્શાવવા બદલ ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જ્યારે વાસ્તવમાં, આફ્રિકા 14 ગણું મોટું છે. ટીકાકારોની દલીલ છે કે આનાથી ભૂમધ્ય રેખા નજીકના દેશોની વિકાસ જરૂરિયાતો અને સંભાવનાનો ઓછો અંદાજ આવે છે.

મર્કેટર પ્રોજેક્શનમાં ભૂમિગત ભાગોના આકાર અને ખૂણાઓને સચોટ રીતે દર્શાવવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેમના સંબંધિત કદ ઘણીવાર ખોટા હતા. આ મુખ્યત્વે એટલા માટે થતું હતું કારણ કે દ્વિ-પરિમાણીય નકશા પર ત્રિ-પરિમાણીય ગ્લોબનું પ્રતિનિધિત્વ એક પડકાર હતો. તેમાં ઉત્તરીય પ્રદેશોને મોટા અને ભૂમધ્ય રેખા નજીકના વિસ્તારોને નાના દર્શાવવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે યુરોપ અને ઉત્તર અમેરિકા ખૂબ મોટા દેખાવા લાગ્યા, જ્યારે આફ્રિકા અને દક્ષિણ અમેરિકા નાના દેખાતા હતા.

મર્કેટર નકશો 1569માં ફ્લેમિશ કાર્ટોગ્રાફર (નકશો બનાવનાર લોકો) જેરાર્ડસ મર્કેટરે બનાવ્યો હતો, જેથી યૂરોપીય શોધકર્તાઓને દુનિયાભરમાં નેવિગેટ કરવામા મદદ મળી શકે. આ નકશો ધ્રુવો પાસેના દેશોને તેમના અસલ આકારથી ક્યાય વધારે મોટા દર્શાવે છે. તેમના નક્શામાં આ ગડબડી એટલા માટે છે, કારણ કે ગ્લોબની સપાટીને ટૂ-ડાયમેન્શનલ ચાર્ટ પર બરાબર દેખાડવું અશક્ય છે.

આને સુધારવાના પ્રયાસરૂપે, 2018માં નકશાકારોની એક ટીમે સમાન ક્ષેત્રફળવાળો એક નકશો બનાવ્યો જેને 'ઈક્વલ અર્થ પ્રોજેક્શન' કહેવામા આવ્યો. આ મહાદ્વીપોના સાપેક્ષ આકારને વધારે સારી રીતે દર્શાવે છે. ફેબ્રુઆરીમાં, આફ્રિકી સંઘના 54 સભ્ય દેશોએ તેને અપનાવ્યો અને કહ્યું કે આ તમામ મહાદ્વીપો, ખાસકરીને આફ્રિકાના આકારને વધારે સારી રીતે દર્શાવે છે.

વોટિંગ પહેલા, ટોગોના વિદેશ મંત્રી રૉબર્ટ ડસીએ મીડિયા સાથે વાત કરતા કહ્યું કે એક નિષ્પક્ષ દુનિયાની શરુઆત એક નિષ્પક્ષ નક્સાથી થાય છે. યૂએનની એક બ્રીફિંગમાં, મિસ્ટર ડસીએ કહ્યું કે, નકશો ક્યારેય તટસ્થ નથી હોતો. આ લોકોના વિચારને આકાર આપે છે અને આ વાત પર અસર નાખે છે કે દુનિયામાં લોકો અને મહાદ્વીપોની જગ્યાને કેવી રીતે સમજવામા આવે છે.

ઘણા દેશોએ આ નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું અને 'ઈક્વલ અર્થ' મેપને અપનાવવાની અપીલ કરી. વોટિંગ બાદ, ફ્રાન્સના વિદેશ મંત્રી જિન-નોએલ બૈરોટએ X પર કહ્યું, 'મેપ બદલાવવાથી સ્પષ્ટ છે કે દુનિયા નથી બદલાતી. પણ દુનિયાને ખોટી રીતે દેખાડનારા મેપને સરખો કરવો સત્ય તરફ એક પગલું છે.'

તેમણે કહ્યું છે કે તે મર્કેટર મેપનો ઉપયોગ બંધ કરવાની યોજના બની રહી છે. જો કે, અમેરિકાએ યૂએનમાં થયેલા મતદાનની આલોચના કરતા કહ્યું કે જનરલ એસેમ્બલીએ વધારે ગંભીર વૈશ્વિક મુદ્દા પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. અભિયાન ચલાવનારા લોકોનું કહેવું છે કે, મેપ ફક્ત યાત્રિકો માટે ગાઈડ નથી હોતો, પણ તે એ પણ નક્કી કરે છે કે અલગ-અલગ વિસ્તારોને રાજનીતિક અને આર્થિક દૃષ્ટિએ કેવી રીતે જોવામા આવે.

ભારત જ્યાં પહેલા દેખાતું હતું, અત્યારે પણ ત્યાં જ દેખાઈ રહ્યું છે. તેની સાઈજમાં કોઈ ફેરફાર નથી કરવામા આવ્યો. તેની સરહદમાં કોઈ ફેરફાર નથી. મર્કેટર નકશો બંધ નહીં થાય. તેનો પણ ઉપયોગ થતો રહેશે. દરિયાઈ અને હવાઈ દિશા-નિર્ધારણ જેવા કામોમાં તેનો ઉપયોગ થતો રહેશે. તેમાં દિશા અને ખુણાને ખાસ રીતે દર્શાવવામા આવે છે.

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