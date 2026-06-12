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ઇરાન-અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધ લગભગ સમાપ્ત! યુરોપમાં હસ્તાક્ષર થવાની અપેક્ષા

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઇરાન સાથે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટેનો કરાર લગભગ પૂર્ણ થઇ ગયો છે.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (ANI)
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By AFP

Published : June 12, 2026 at 7:22 AM IST

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વોશિંગ્ટન: ઇરાન પરના હુમલાઓ રદ કરતા, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઇરાન સાથે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટેનો કરાર લગભગ પૂર્ણ થઇ ગયો છે અને યુરોપમાં સપ્તાહના અંતે તેના પર હસ્તાક્ષર થવાની અપેક્ષા છે.

ટ્રમ્પે આ વાત ગુરૂવાર બપોરે વ્હાઇટ હાઉસની ઓવલ ઓફિસમાં કહી હતી. આ પહેલા ઇરાન પર લશ્કરી હુમલાઓ પરત લેવા અને તેની ઓઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી પર નિયંત્રણ મેળવવાની ધમકી આપી હતી.

ટ્રમ્પે કહ્યું કે, ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સ હસ્તાક્ષર સમારંભમાં સામેલ થાય તેવી અપેક્ષા છે, જે આ સપ્તાહના અંતે યુરોપમાં યોજાઇ શકે છે. ટ્રમ્પે કહ્યું, "અમે ઇરાન સાથે યુદ્ધનું મહાન સમાધાન કર્યું છે. દસ્તાવેજો લગભગ અંતિમ સ્વરૂપમાં છે, તે ખૂબ જ ઝડપથી થવું જોઇએ."

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે ઇરાન પરમાણુ શસ્ત્ર ન રાખવા અથવા ખરીદવા માટે સંમત થયું છે.

ટ્રમ્પે કહ્યું કે આ એગ્રીમેન્ટ ખાતરી કરશે કે ઇરાન ક્યારેય પરમાણુ શસ્ત્ર ના મેળવે જેને તેમણે તેહરાન સામે વહીવટીતંત્રના દબાણ અભિયાનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ગણાવ્યો હતો.

ટ્રમ્પનો યુદ્ધ પરનો તાજેતરનો અચાનક નિર્ણય ત્યારે આવ્યો જ્યારે તેમણે ઇરાનને છોડીને ઘણા દેશોએ અંતિમ વાતો પર સંમતિ બનાવી હતી.

ટ્રમ્પે પોતાના ટ્રુથ સોશિયલ નેટવર્ક પર કહ્યું , "ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઇરાન સાથે ચર્ચાઓ ઇરાની નેતૃત્ત્વના ઉચ્ચ સ્તર સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે અને તેને મંજૂરી આપવામાં આવી છે...આજે સાંજે ઇરાન સામે સુનિશ્ચિત હુમલાઓ અને બોમ્બમારો રદ કર્યો છે."

ટ્રમ્પે કહ્યું કે, ચર્ચા અને અંતિમ મુદ્દાઓ, કોન્સેપ્ટ અને વિગતવાર સામેલ તમામ પક્ષો દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે જેમાં અમેરિકા અને ઇઝરાયેલનો સમાવેશ થાય છે જેમણે ફેબ્રુઆરીમાં સંયુક્ત રીતે યુદ્ધ શરૂ કર્યું હતું.

ટ્રમ્પે કહ્યું, "ટૂંક સમયમાં હસ્તાક્ષરનો સમય અને સ્થળ જાહેર કરવામાં આવશે. ઇરાન પર અમેરિકન નૌકાદળની નાકાબંધી ત્યાં સુધી યથાવત રહેશે."

જોકે, ઇરાન તરફથી કોઇ પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી નથી. ટ્રમ્પ અઠવાડિયાથી ડીલની જાહેરાત કરવા અને ઇરાનને ધમકી આપવા વચ્ચે ફરી રહ્યા છે.

ટ્રમ્પે ગુરૂવાર સાંજે ઇરાન પર કડક હુમલાઓનું વચન આપ્યું હતું અને દેશના મુખ્ય તેલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર કબ્જો કરવાનો દાવો કર્યો હતો.

ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર કહ્યું, "ટૂંક સમયમાં, આપણે ખાર્ગ ટાપુ અને અન્ય તેલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્થળ પર કબજો કરીશું અને તેમના તેલ અને ગેસ માર્કેટ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ મેળવીશું."

ખાર્ગ ટાપુ ઇરાનની તેલ નિકાસ ઇન્ડસ્ટ્રીની વચ્ચે છે, જે દેશના કથળેલા અર્થતંત્રનો મુખ્ય ભાગ છે. તે ઇરાનના ગલ્ફ કિનારે આવેલું છે, સાંકડા, વ્યૂહાત્મક હોર્મુઝ સ્ટ્રેટથી સેંકડો કિલોમીટર ઉત્તર-પશ્ચિમમાં આવેલું છે.

ટ્રમ્પે 28 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયેલા ઇરાનમાં અમેરિકા-ઇઝરાયેલ યુદ્ધની શરૂઆતમાં જ આ આઇલેન્ડ પર કબ્જાની વાત કરી હતી. એપ્રિલની શરૂઆતથી યુદ્ધવિરામ લાગુ છે.

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