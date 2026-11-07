દેશની સૌથી મોટી બેન્ક દેવામાં ડૂબી, આ દેશના રાષ્ટ્રપતિને પદ પરથી હટાવાયા
સીનેટમાં મહાભિયોગ માટે થયેલા મતદાન બાદ પેરાગ્વેના રાષ્ટ્રપતિને પદ પરથી હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા.
Published : November 7, 2026 at 10:59 AM IST
અનુનસિયન: દક્ષિણ અમેરિકાના પેરાગ્વેમાં મોટા રાજકીય ઉલટફેરમાં રાષ્ટ્રપતિ સેન્ટિયાગો પેના (Santiago Pena)ને પદ પરથી હટાવી દેવામાં આવ્યા છે અને તેમના સ્થાને ઉપરાષ્ટ્રપતિ પેડ્રો એલિયાના (Pedro Alliana)ને સત્તા સોપવામાં આવી છે. રાષ્ટ્રપતિ સેન્ટિયાગો પેનાને પદ પરથી હટાવવામાં આવ્યા બાદ તેમની ધરપકડનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
પેરાગ્વેમાં ગંભીર બેન્કિંગ સંકટ બાદ મોટી રાજકીય ઉથલપાથલ જોવા મળી છે, જેમાં દેશની સેનેટે રાષ્ટ્રપતિ સેન્ટિયાગો પેનાને પદ પરથી હટાવવા માટે સર્વસંમતિથી મતદાન કર્યું હતું. તેમના પર યુએનો બેન્ક (Ueno Bank)ના પતન સાથે સંકળાયેલા ગેરવર્તણૂકના આરોપો હતા. સેનેટમાં હાજર તમામ 44 સેનેટરોએ તેમને પદ પરથી હટાવવાના પક્ષમાં મત આપ્યો હતો.
સ્થાનિક મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, સરકારી વકીલોએ 'યુએનો બેન્ક'ના પતન સાથે જોડાયેલા વિશ્વાસભંગ અને અન્ય ગુનાઓના આરોપસર પદભ્રષ્ટ રાષ્ટ્રપતિની અટકાયત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
સ્થાનિક અખબાર ABC કલર અનુસાર, આ આદેશ બેન્કિંગ કૌભાંડની તપાસ કરી રહેલા ચાર સરકારી વકીલોની એક ટીમે આપ્યો છે અને તેને અમલીકરણ માટે નેશનલ પોલીસને મોકલી દેવામાં આવ્યો છે. શિન્હુઆ ન્યૂઝ એજન્સીના અહેવાલ અનુસાર, પેના પર ખાનગી બેન્ક સાથે હિતોના ટકરાવ, નિયમનકારી પ્રક્રિયાઓમાં છેડછાડ અને પેન્શન ફંડના દુરૂપગોય જેવા આરોપો છે.
'યુએનો બેન્ક'ના મામલામાં સત્તાવાર હસ્તક્ષેપને કારણે સર્જાયેલા સંકટને કારણે પેનાએ પોતાનું રાજીનામું આપ્યું હતું. એવું માનવામાં આવે છે કે જેને મહાભિયોગથી બચવાના પ્રયાસ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
'ચેમ્બર ઓફ ડેપ્યુટીઝ'ના પેના વિરૂદ્ધ મહાભિયોગના આરોપોને પહેલા જ મંજૂરી આપી દીધી હતી, જેનાથી સીનેટમાં તેમના વિરૂદ્ધ સુનાવણીનો રસ્તો સ્પષ્ટ થઇ ગયો હતો. પેનાએ પોતાનો બચાવ તૈયાર કરવા માટે વધુ સમય માંગ્યો હતો અને તેમનો તર્ક હતો કે તેમણે મહાભિયોગના આરોપોની જાણકારી મોડી રાત્રે જ મળી હતી.
આ પણ વાંચો: