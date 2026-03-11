થાઈ નેવીએ કહ્યું ‘હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ભારત જઈ રહેલ કાર્ગો શિપ પર હુમલો થયો’
મયુરી નારી જહાજ ભારતના કંડલા જઈ રહ્યું હતું. થાઈ નેવીએ જણાવ્યું કે 20 ખલાસીઓને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે, અને અન્ય માટે સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે
By AFP
Published : March 11, 2026 at 6:44 PM IST
બેંગકોક: થાઈ નેવીનું કહેવું છે કે બુધવારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં યાત્રા કરી રહેલા એક થાઈ બલ્ક કેરિયર પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં અત્યાર સુધીમાં 20 ક્રૂ સભ્યોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.
રોયલ થાઈ નૌકાદળ દ્વારા શેર કરાયેલી ફોટોમાં થાઈ-રજિસ્ટર્ડ મયુરી નારીના હલ અને સુપરસ્ટ્રક્ચરમાંથી ભારે કાળો ધુમાડો નીકળતો જોવા મળે છે, અને પાણીમાં તરતા લાઈફ રાફ્ટ્સ દેખાય છે.
નૌકાદળનું કહેવું છે કે જહાજ "સંયુક્ત આરબ અમીરાતના ખલીફા બંદરથી રવાના થયા પછી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતી વખતે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો."
Thai-flagged vessel attacked near Strait of Hormuz, three crew reported missing— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) March 11, 2026
A Thai-flagged cargo vessel was reportedly attacked near the Strait of Hormuz on March 11, leaving three crew members missing, according to media reports.
The vessel, MAYUREE NAREE Bangkok, was hit… pic.twitter.com/fpoU2wuV3h
તેમાં ઉમેર્યું હતું કે, "હુમલાનું ચોક્કસ વિગતો અને કારણ હજુ તપાસ હેઠળ છે." ઓમાની નૌકાદળે 20 ખલાસીઓને બચાવી લીધા છે અને "બાકીના ત્રણ ક્રૂ સભ્યોને બચાવવા માટે હાલમાં પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે," તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે.
ઈરાને તેના તેલ નિકાસ કરતા પડોશીઓ પર હુમલા કર્યા છે, જેનાથી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં શિપિંગને જોખમમાં મુકાયું છે અને વૈશ્વિક ઉર્જા અર્થતંત્રને જોખમમાં મુકાયું છે.
યુનાઇટેડ કિંગડમ મેરીટાઇમ ટ્રેડ ઓપરેશન્સ સેન્ટરે અગાઉ જણાવ્યું હતું કે બુધવારે ગલ્ફમાં હુમલો કરવામાં આવેલા ત્રણ કોમર્શિયલ જહાજોમાંથી એક પર આ ઘટનાનો સમાવેશ થાય છે કે કેમ તે તાત્કાલિક સ્પષ્ટ થયું નથી.
શિપ-ટ્રેકિંગ વેબસાઇટ્સે મયુરી નારીને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ઓમાની કિનારાથી એક નોટથી થોડી વધુ ઝડપે ધીમે ધીમે આગળ વધતી દર્શાવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે 178 મીટર લાંબુ અને 30,000 ટન વજન ધરાવતું આ જહાજ ભારતના કંડલા તરફ જઈ રહ્યું હતું.
થાઈ નૌકાદળે કહ્યું કે તે થાઈ ટ્રાન્સપોર્ટ કંપની, પ્રીશિયસ શિપિંગની માલિકીનું છે. AFP એ બેંગકોકમાં કંપની પાસેથી આ મામલે ટિપ્પણી માંગી હતી પરંતુ તાત્કાલિક જવાબ મળ્યો ન હતો.
આ પણ વાંચો: