તમિલનાડુમાં જન્મેલી રિની સંપથ વોશિંગ્ટન ડીસીના મેયર બનવાની રેસમાં
31 વર્ષીય ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના સરકારી કોન્ટ્રાક્ટરે તેમના ચૂંટણી પ્રચારને 'ફિક્સ ધ બેઝિક્સ' થીમ અને "નવા ડીસી" ના વચન પર આધારિત રાખ્યો છે.
By PTI
Published : April 4, 2026 at 10:22 AM IST
વોશિંગ્ટન: તમિલનાડુમાં જન્મેલી રિની સંપથ વોશિંગ્ટન, ડીસીના મેયરના પ્રાથમિક મતદાનમાં ભાગ લેનાર પ્રથમ દક્ષિણ એશિયન ઉમેદવાર બની છે. ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના 31 વર્ષીય સરકારી કોન્ટ્રાક્ટરે તેમના પ્રચારને "ફિક્સ ધ બેઝિક્સ" અને "નવા ડીસી" ના વચન પર આધારિત રાખ્યો છે.
સંપથ તેમની ચૂંટણી વેબસાઇટ પર જણાવે છે કે, "હું રાજકારણી નથી. હું કોઈ ખાસ હિત જૂથની આધીન નથી. હવે સમય આવી ગયો છે કે કોઈ બહારના વ્યક્તિ આપણા શહેરની મૂળભૂત સેવાઓને સુધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે." તમિલનાડુના થેનીમાં જન્મેલી રિની સાત વર્ષની ઉંમરે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સ્થળાંતરિત થઈ હતી અને એક દાયકાથી વધુ સમયથી વોશિંગ્ટન, ડીસીની રહેવાસી છે.
તેમણે કહ્યું, "તે સ્પષ્ટ છે કે આપણી પાસે વિજયનો વાસ્તવિક માર્ગ છે. ફક્ત ચાર અઠવાડિયામાં, અમે ડીસીના ઇતિહાસમાં મેયરના મતદાનમાં ભાગ લેનારા પ્રથમ દક્ષિણ એશિયન ઉમેદવાર બન્યા. આ એક નાનું, લોકો દ્વારા સંચાલિત અભિયાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કલ્પના કરો કે જો આપણી પાસે આખા શહેરના દરેક મતદાર સુધી પહોંચવા માટે સંસાધનો હોત તો આપણે શું પ્રાપ્ત કરી શક્યા હોત."
વોશિંગ્ટન, ડીસીમાં ડેમોક્રેટ્સનો મજબૂત પ્રભાવ છે અને ૧૯૭૫માં ચૂંટણી શરૂ થયા પછી શહેરમાં ક્યારેય રિપબ્લિકન મેયર નથી. તે પહેલાં, શહેરનું સંચાલન યુએસ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિયુક્ત કમિશનરોના બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવતું હતું.
કોલંબિયા ડિસ્ટ્રિક્ટનું સંચાલન લોકપ્રિય રીતે ચૂંટાયેલા મેયર અને 13 સભ્યોની ડિસ્ટ્રિક્ટ કાઉન્સિલ દ્વારા કરવામાં આવે છે. સંપથે કહ્યું, "ડીસીના મેયર તરીકે, મારી પ્રાથમિકતા એ સુનિશ્ચિત કરવાની રહેશે કે આપણું શહેર તેના રહેવાસીઓ પ્રત્યેની મૂળભૂત પ્રતિબદ્ધતાઓ પૂર્ણ કરે. અમારા રસ્તાઓમાં ખાડાઓ ભરો. પોટોમેક નદીમાં ખતરનાક ગટરનું નિકાલ બંધ કરો. કિંમતો ઓછી કરો. 911 રાહ જોવાનો સમય ઘટાડો."
પ્રાથમિક ચૂંટણી 16 જૂને યોજાવાની છે, જેમાં 3 નવેમ્બરે સામાન્ય ચૂંટણી યોજાવાની છે. મેયરની રેસમાં અન્ય ઉમેદવારોમાં જેનિસ લુઇસ જ્યોર્જ, કેન્યોન મેકડફી, ગેરી ગુડવેધર, રોબર્ટ એલ. ગ્રોસ અને રોન્ડા હેમિલ્ટનનો સમાવેશ થાય છે.
