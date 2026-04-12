ઈરાન-અમેરિકા વાટાઘાટો 21 કલાક પછી પણ કોઈ પરિણામ નહીં, વાન્સે પકડી અમેરિકાની વાટ, કહ્યું ઈરાનને'છેલ્લી અને શ્રેષ્ઠ ઓફર'આપી

ઈરાન-અમેરિકા વાટાઘાટો નિષ્ફળ ગઈ છે. વાન્સે કહ્યું, "અમે કોઈ કરાર પર પહોંચ્યા નથી. ઈરાન અમારી શરતો સ્વીકારવા તૈયાર નથી."

અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સ
અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સ (AP)
By PTI

Published : April 12, 2026 at 9:01 AM IST

ઇસ્લામાબાદ: અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સે રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, ઇરાન સાથે ઇસ્લામાબાદની વાટાઘાટો નિષ્ફળ ગઈ છે, કારણ કે બંને પક્ષો 21 કલાકથી વધુ પ્રયાસો છતાં પણ મચભેદોની તિરાડને પુરી શકાય નથી. પાકિસ્તાનની મધ્યસ્થી હેઠળ બંને પક્ષો વચ્ચે સીધી વાટાઘાટોમાં "અર્થપૂર્ણ ચર્ચા" પછી વાન્સે અહીં એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધિત કરી. 1979 બાદ આ સ્તરની આ પહેલી વાટાઘાટો હતી. વાન્સે કહ્યું, "અમે 21 કલાકથી આ અંગે વાત કરી રહ્યા છીએ, અને અમે ઘણી અર્થપૂર્ણ ચર્ચાઓ કરીછે, આ સારા સમાચાર છે."

તેમણે વધુમાં કહ્યું, 'ખરાબ સમાચાર એ છે કે અમે કોઈ સમજુતી પર પહોંચી શક્યા નથી.' અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, 'અમે ખૂબ જ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે અમારી રેડ લાઈન શું છે, અમે કઈ ચીજો પર સંમત થવા તૈયાર છીએ અને કઈ ચીજો પર નહીં.' તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ઈરાની પ્રતિનિધિમંડળે 'અમારી શરતો ન સ્વીકારવાનો નિર્ણય લીધો છે.'

પત્રકારોએ તેમને ઈરાનીઓએ નકારી કાઢેલા મુખ્ય અવરોધોની યાદી આપવાનું કહેવામાં આવતા, વાન્સે ખાસ વાતો જણાવવાની મનાઈ કરી દીધી, વાન્સે કહ્યું "હું બધી વિગતોમાં જઈશ નહીં કારણ કે 21 કલાકની ખાનગી વાટાઘાટો પછી, હું જાહેરમાં વાત કરવા માંગતો નથી,"

પરંતુ સીધી વાત એ છે કે આપણે એક દ્રઢ પ્રતિબદ્ધતા જોવાની જરૂર છે કે તેઓ પરમાણુ શસ્ત્રો નહીં ઇચ્છે અને તેઓ એવા સાધનો નહીં ઇચ્છે જે તેમને ઝડપથી પરમાણુ શસ્ત્રો પ્રાપ્ત કરવામાં સક્ષમ બનાવે. તેમણે કહ્યું કે ઈરાનને પરમાણુ હથિયારો મેળવવાથી અટકાવવાનું અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિનું મુખ્ય લક્ષ્ય હતું અને અમે આ વાટાઘાટો દ્વારા તે જ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

વાન્સે પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફ અને આર્મી ચીફ ફિલ્ડ માર્શલ અસીમ મુનીરની પણ પ્રશંસા કરી, તેમને "અવિશ્વસનીય યજમાન" ગણાવ્યા. તેમણે કહ્યું, "વાટાઘાટોમાં કોઈપણ ખામીઓ પાકિસ્તાનીઓને કારણે નહોતી, જેમણે ખૂબ સારું કામ કર્યું અને ખરેખર અમને અને ઈરાનીઓને અમારી ખામીઓ દૂર કરવામાં અને સોદો પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો."

આ ઉપરાંત, ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઈસ્માઈલ બાકઈએ પણ એક સંદેશમાં પુષ્ટિ આપી હતી કે, બંને પક્ષો કોઈ કરાર પર પહોંચવામાં નિષ્ફળ ગયા છે અને બંને પક્ષો વચ્ચે ઘણા સંદેશાઓ અને ટેક્સ્ટની આપ-લે કરવામાં આવી છે.

તેમણે લખ્યું, 'છેલ્લા 24 કલાકમાં, ચર્ચાના મુખ્ય વિષયોના વિવિધ પાસાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી, જેમાં હોર્મુઝની સામુદ્રધુની, પરમાણુ મુદ્દો, યુદ્ધ વળતર, પ્રતિબંધો હટાવવા અને ઈરાન અને આ ક્ષેત્રમાં યુદ્ધનો સંપૂર્ણ અંત શામેલ છે.'

આ રાજદ્વારી પ્રક્રિયાની સફળતા બીજા પક્ષની પ્રામાણિકતા અને સદ્ભાવના પર આધાર રાખે છે, વધુ પડતી માંગણીઓ અને ગેરકાયદેસર વિનંતીઓ ટાળે છે, અને ઈરાનના કાયદેસર અધિકારો અને હિતોનું સન્માન કરે છે.' બકાઈએ આ સંવાદનું આયોજન કરવા બદલ અને આ પ્રક્રિયાને આગળ વધારવામાં તેમના સારા પ્રયાસો બદલ સરકાર અને પાકિસ્તાનના સારા અને ઉમદા લોકોની પણ પ્રશંસા કરી.

