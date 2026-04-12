અમેરિકાની 'વધુ પડતી ડિમાન્ડ'ને કારણે કોઈ સમજૂતી વિના ખતમ થઈ વાતચીત: ઈરાન
ઈરાને કહ્યું કે, અમેરિકાના કારણે વાટાઘાટો નિષ્ફળ ગઈ. જોકે, એમ પણ કહ્યું કે, કૂટનીતિ ક્યારેય ખતમ થતી નથી
Published : April 12, 2026 at 3:16 PM IST
ઇસ્લામાબાદ: રવિવારે એક ઉચ્ચ ઈરાની અધિકારીએ જણાવ્યું કે, પાકિસ્તાનમાં ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેની વાટાઘાટો અમેરિકાની "વધુ પડતી માંગણીઓ"ને કારણે કોઈ કરાર વિના સમાપ્ત થઈ. જોકે, ઈરાની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઇસ્માઇલ બકાઈએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે "રાજદ્વારી નીતિ ક્યારેય સમાપ્ત થતી નથી."
યુએસ પ્રતિનિધિમંડળનું નેતૃત્વ કરી રહેલા ઉપ રાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વાન્સે જણાવ્યું હતું કે વાટાઘાટો શાંતિ કરાર સુધી પહોંચવામાં નિષ્ફળ ગઈ. તેમણે તેહરાન દ્વારા તેના પરમાણુ કાર્યક્રમને છોડી દેવાની અનિચ્છાને મુખ્ય કારણ ગણાવ્યું. વાન્સે કહ્યું કે, યુએસ પક્ષે ઈરાનને તેની "છેલ્લી અને શ્રેષ્ઠ ઓફર" કરી હતી, પરંતુ તે સ્વીકારવામાં આવી ન હતી. બકાઈએ ઉમેર્યું હતું કે, જ્યારે બંને પક્ષો કેટલાક મુદ્દાઓ પર સંમત થયા હતા, ત્યારે "બે કે ત્રણ મુખ્ય મુદ્દાઓ પર મતભેદો રહ્યા હતા." રાજ્ય સંચાલિત પ્રેસ ટીવીએ બકાઈને ટાંકીને કહ્યું હતું કે, "આખરે, વાટાઘાટો કોઈ કરાર સુધી પહોંચવામાં નિષ્ફળ ગઈ."
તેમણે કહ્યું કે પાકિસ્તાની મધ્યસ્થી હેઠળ શનિવારે સવારે શરૂ થયેલી તીવ્ર વાટાઘાટો દરમિયાન બંને પક્ષો વચ્ચે અસંખ્ય સંદેશાઓ અને દસ્તાવેજોની આપ-લે થઈ હતી. બકાઈએ અગાઉ X પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું હતું કે, "છેલ્લા 24 કલાકમાં, વાટાઘાટોના મુખ્ય વિષયોના વિવિધ પાસાઓ પર ચર્ચા થઈ હતી, જેમાં હોર્મુઝની સામુદ્રધુની, પરમાણુ મુદ્દો, યુદ્ધ વળતર, પ્રતિબંધો હટાવવા અને ઈરાન અને પ્રદેશ સામેના યુદ્ધનો સંપૂર્ણ અંત શામેલ છે."
તેમણે ઉમેર્યું, "આ રાજદ્વારી પ્રક્રિયાની સફળતા વિરોધી પક્ષની ગંભીરતા અને સદ્ભાવના પર આધારિત છે, જેમાં વધુ પડતી માંગણીઓ અને ગેરકાયદેસર માંગણીઓથી દૂર રહેવું અને ઈરાનના કાયદેસર અધિકારો અને હિતોને માન્યતા આપવી શામેલ છે." બકાઈએ કહ્યું કે આ વાટાઘાટો "લાદવામાં આવેલા યુદ્ધ" ના 40 દિવસ પછી અને "અવિશ્વાસ અને શંકા" ના વાતાવરણમાં થઈ હતી. ઈરાનની અર્ધ-સત્તાવાર સમાચાર એજન્સી, તસ્નીમે, બકાઈને ટાંકીને કહ્યું, "એ સ્વાભાવિક છે કે આપણે શરૂઆતથી જ એક બેઠકમાં કરારની અપેક્ષા રાખતા નથી. કોઈએ આની અપેક્ષા રાખી ન હતી."
તેમણે કહ્યું, "અમે અમેરિકાના વચન ભંગ અને દુર્ભાવનાપૂર્ણ પગલાંના અનુભવોને ભૂલ્યા નથી અને ભૂલીશું નહીં." તેમણે વાટાઘાટોનું આયોજન કરવા અને પ્રક્રિયાને આગળ વધારવા બદલ પાકિસ્તાનનો આભાર માન્યો. પાકિસ્તાનના નાયબ વડાપ્રધાન અને વિદેશ પ્રધાન ઇશાક ડારે એક સંક્ષિપ્ત મીડિયા વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, તેમના દેશે છેલ્લા 24 કલાકમાં "સઘન અને રચનાત્મક" વાટાઘાટોના અનેક રાઉન્ડનું આયોજન કર્યું છે. ડારે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે બંને પક્ષો સ્થાયી શાંતિ અને પ્રાદેશિક સ્થિરતા તરફ સકારાત્મક વલણ જાળવી રાખશે.
તેમણે કહ્યું કે પાકિસ્તાન આગામી દિવસોમાં ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે વાતચીત આગળ વધારવામાં પોતાની ભૂમિકા ભજવતું રહેશે. સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાઘર ગાલિબાફના નેતૃત્વમાં ઈરાની પ્રતિનિધિમંડળ શુક્રવારે રાત્રે ઈસ્લામાબાદ પહોંચ્યું હતું, જ્યારે ઉપ રાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વાન્સના નેતૃત્વમાં યુએસ પ્રતિનિધિમંડળ શનિવારે સવારે પહોંચ્યું હતું.
1979ની ઇસ્લામિક ક્રાંતિ પછી ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે આ સ્તરે આ પ્રથમ ઉચ્ચ-સ્તરીય વાતચીત હતી. 28 ફેબ્રુઆરીએ ઈરાન પર અમેરિકા અને ઈઝરાયલના હુમલા પછી સંઘર્ષ શરૂ થયો હતો, જેના કારણે વૈશ્વિક ઉર્જા બજારો પર અસર પડી હતી અને વેપાર ખોરવાઈ ગયો હતો. ઈરાને વાટાઘાટો માટે 10-મુદ્દાની યોજના રજૂ કરી હતી, જેમાં પશ્ચિમ એશિયામાંથી યુએસ સૈનિકો પાછા ખેંચવા, ઈરાન પરના પ્રતિબંધો હટાવવા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર નિયંત્રણનો સમાવેશ થતો હતો.
બંને પક્ષો વચ્ચે સામ-સામે વાટાઘાટો છતાં કરાર પર પહોંચવામાં નિષ્ફળતાએ નાજુક બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામની અસરકારકતા અને વૈશ્વિક ઉર્જા બજારોને સ્થિર કરવા માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવાની શક્યતા પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.
આ પણ વાંચો:
ઈરાન-અમેરિકા વાટાઘાટો 21 કલાક પછી પણ કોઈ પરિણામ નહીં, વાન્સે પકડી અમેરિકાની વાટ, કહ્યું ઈરાનને'છેલ્લી અને શ્રેષ્ઠ ઓફર'આપી
મિસરીની US વિઝિટ સંપન્ન, પરમાણુ ઉર્જા અને LPG નિકાસમાં સહયોગ વધારશે ભારત-અમેરિકા