ETV Bharat / international

કાબુલમાં હોસ્પિટલ પર પાકિસ્તાનની એરસ્ટ્રાઈકમાં 400 લોકોના મોત, 250 ઘાયલ, તાલીબાનનો આરોપ

પાકિસ્તાને ગઈકાલે રાત્રે અફઘાનિસ્તાનની રાજધાની કાબુલમાં એક નશા-મુક્તિ કેન્દ્ર પર હુમલો કરીને ભારે તબાહી મચાવી દીધી હતી.

અફઘાનિસ્તાનની રાજધાની કાબુલમાં રિહેબિલિટેશન સેન્ટર પર પાકિસ્તાની હવાઈ હુમલા બાદ ગઈકાલે રાત્રે ભીષણ આગ લાગી હતી (AFP)
author img

By ANI

Published : March 17, 2026 at 7:45 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

કાબુલ: અફઘાનિસ્તાનના ઇસ્લામિક અમીરાતના નાયબ પ્રવક્તા હમદુલ્લાહ ફિતરતે જણાવ્યું હતું કે કાબુલમાં નશા મુક્તિ કેન્દ્ર પર ગઈકાલે રાત્રે પાકિસ્તાની સૈન્ય દ્વારા કરવામાં આવેલા બોમ્બમારામાં મૃત્યુઆંક 400 સુધી પહોંચી ગયો છે, જ્યારે 250 લોકો ઘાયલ થયા છે.

X પરની એક પોસ્ટમાં આ આંકડાઓની પુષ્ટિ કરતા, હમદુલ્લાહ ફિતરતે અહેવાલ આપ્યો કે પાકિસ્તાની સૈન્યએ 2,000 બેડવાળી 'ઉમ્મીદ એડિક્શન ટ્રિટમેન્ટ હોસ્પિટલ' પર રાત્રે 9:00 વાગ્યે હવાઈ હુમલો કર્યો. હોસ્પિટલનો મોટો ભાગ નાશ પામ્યો છે, અને બચાવ ટીમો હાલમાં ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે, આગને કાબુમાં લેવા અને મૃતદેહોને બહાર કાઢવા માટે કામ કરી રહી છે.

હમદુલ્લાહ ફિતરતે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું: "પાકિસ્તાની લશ્કરી શાસને સોમવારે રાત્રે લગભગ 9:00 વાગ્યે 'ઉમ્મીદ એડિક્શન ટ્રિટમેન્ટ હોસ્પિટલ' પર હવાઈ હુમલો કર્યો. આ 2,000 બેડની હોસ્પિટલ છે જે ખાસ કરીને નશાની લતની સારવાર માટે સમર્પિત છે. આ હુમલાના પરિણામે, હોસ્પિટલનો મોટો ભાગ નાશ પામ્યો છે.

એવી આશંકા છે કે મોટી સંખ્યામાં જાનહાનિ થઈ છે. કમનસીબે, અત્યાર સુધીમાં મૃત્યુઆંક 400 સુધી પહોંચી ગયો છે, જ્યારે લગભગ 250 અન્ય ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે. બચાવ ટીમો હાલમાં ઘટનાસ્થળે હાજર છે, આગ બુઝાવવા અને પીડિતોના મૃતદેહને બહાર કાઢવાનું કામ કરી રહી છે."

માનવાધિકારો પર યુએનના વિશેષ દૂતે ઘટના પર ચિંતા વ્યક્ત કરી
ટોલો ન્યૂઝના અહેવાલ મુજબ, અફઘાનિસ્તાનમાં માનવાધિકારો માટે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના વિશેષ રાજદૂત રિચાર્ડ બેનેટે નશા-મુક્તિ કેન્દ્ર પર હુમલાના પરિણામે થયેલા નાગરિક જાનહાનિ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.

બેનેટે પીડિતોના પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી અને કાબુલ અને ઇસ્લામાબાદ બંનેને તણાવ ઓછો કરવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓનું પાલન કરવા વિનંતી કરી. આ કાયદાઓમાં નાગરિકો અને હોસ્પિટલો જેવી જાહેર સુવિધાઓનું રક્ષણ શામેલ છે.

TAGGED:

PAKISTANI AIRSTRIKE ON KABUL
PAKISTAN AIRSTRIKES
REHABILITATION CENTRE
REHABILITATION CENTRE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.