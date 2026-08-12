સીરિયાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ મોતની સજા, પૂર્વયોજિત હત્યાના ગુનામાં દોષિત ઠેરવ્યા
જ્યારે હયાત તહરીર-અલ-શામ (HTS)ની આગેવાનીવાળું વિપક્ષી સૈન્ય દમિશ્ક તરફ આગળ વધ્યું ત્યારે અસદ પોતાના પરિવાર સાથે સીરિયાથી ભાગી ગયા
Published : August 12, 2026 at 3:27 PM IST
દમિશ્ક: સીરિયાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ બશર અલ-અસદને મંગળવારે દમાસ્કસની એક અદાલતે ફાંસીની સજા સંભળાવી છે. મળતી માહિતી મુજબ, અદાલતે તેમને પૂર્વયોજિત હત્યાના ગુનામાં દોષિત ઠેરવ્યા બાદ આ સજા ફટકારી છે. આ ઉપરાંત દક્ષિણ સીરિયાના દેરા પ્રાંતમાં રાજકીય સુરક્ષા વિભાગના પૂર્વ વડા આતેફ નજીબને પણ હત્યા અને ટોર્ચરના ગુનામાં દોષિત ઠેરવી ફાંસીની સજા આપવામાં આવી છે.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, દમિશ્કની અદાલતનો આ નિર્ણય સીરિયાના વચગાળાના સત્તાધીશો દ્વારા અસદને આપવામાં આવેલી પ્રથમ ફાંસીની સજા છે. આ સત્તાધીશોએ આ વર્ષે અસદની અગાઉની સરકાર સાથે જોડાયેલા લોકો સામે કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. આ કાર્યવાહી દરમિયાન કેટલાક લોકોને વ્યક્તિગત રીતે તો કેટલાકને તેમની ગેરહાજરીમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.
અદાલતના નિર્ણય અનુસાર, અસદને 13 વર્ષ સુધી ચાલેલા ગૃહયુદ્ધ સાથે જોડાયેલા આરોપોમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે. આ કેસને 'યુદ્ધ અપરાધ' અને 'માનવતા વિરુદ્ધના અપરાધ' સાથે પણ જોડવામાં આવ્યો છે.
ડિસેમ્બર 2024માં જ્યારે હયાત તહરીર અલ-શામ (HTS)ના નેતૃત્વ હેઠળના વિપક્ષી દળો દમિશ્ક તરફ આગળ વધી રહ્યા હતા, ત્યારે અસદ પોતાના પરિવાર સાથે સીરિયામાંથી ભાગી ગયા હતા. ત્યારબાદ તેમને રશિયામાં આશ્રય આપવામાં આવ્યો હતો.
HTSના નેતૃત્વ હેઠળના વિપક્ષી દળોએ ઉત્તર-પશ્ચિમ પ્રાંત ઇદલિબથી હુમલો શરૂ કર્યો હતો અને 8 ડિસેમ્બર, 2024ની સવારે દમિશ્ક પહોંચી ગયા હતા. ત્યારબાદ અસદને સત્તા પરથી હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા અને અસદ પરિવારના પાંચ દાયકાથી વધુ સમયથી ચાલતા શાસનનો અંત આવ્યો હતો.
અહમદ અલ-શરા, જેમના સૈન્યએ અસદને સત્તા પરથી હટાવનારા હુમલાનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, બાદમાં સીરિયાની વચગાળાની સરકારના વડા બન્યા. ત્યારબાદ તેમણે અસદના શાસન દરમિયાન થયેલા લોહિયાળ હિંસક બનાવો અને અત્યાચારો માટે જવાબદાર લોકોને જવાબદાર ઠેરવવાનો સંકલ્પ લીધો.
અલ-શરા લગભગ 60 વર્ષમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાને સંબોધન કરનારા પ્રથમ સીરિયન નેતા પણ બન્યા. આ દરમિયાન તેમણે સીરિયા પર લાદવામાં આવેલા પ્રતિબંધોને સંપૂર્ણપણે હટાવવાની માંગ કરી હતી.
ત્યારબાદ ટ્રમ્પ પ્રશાસને 'હયાત તહરીર અલ-શામ' (HTS), જેને 'અલ-નુસ્રા ફ્રન્ટ' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેને 'વિદેશી આતંકવાદી સંગઠન' જાહેર કરવાનો નિર્ણય પાછો ખેંચી લીધો હતો. આ જ સંગઠને અલ-શરાના નેતૃત્વ હેઠળ એ આંદોલનનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, જેના પરિણામે અસદને સત્તા પરથી હટાવવામાં આવ્યા હતા.
સીરિયા છોડ્યા બાદ અસદે એક નિવેદન દ્વારા પહેલીવાર જાહેરમાં પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી હતી. આ નિવેદન તેમના નામે જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું અને સીરિયાના રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલયની ટેલિગ્રામ ચેનલ પર પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું હતું.
અસદે આ વાતનો ઇનકાર કર્યો હતો કે સીરિયા છોડવાની તેમની યોજના પહેલેથી જ બનાવવામાં આવી હતી. તેમણે એ દાવાઓને પણ ફગાવી દીધા હતા કે દમિશ્કના લડાઈના અંતિમ તબક્કા દરમિયાન તેઓ સીરિયા છોડીને ભાગી ગયા હતા.
તેમના નામે જાહેર કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, સૌથી પહેલા, સીરિયામાંથી મારું નીકળવું ન તો પહેલેથી નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું અને ન તો લડાઈના અંતિમ કલાકોમાં થયું હતું, જેવો દાવો કેટલાક લોકો કરી રહ્યા છે. તેના બદલે, હું દમિશ્કમાં જ રહ્યો હતો અને રવિવાર, 8 ડિસેમ્બર, 2024ની સવાર સુધી મારી જવાબદારીઓ નિભાવતો રહ્યો હતો.
તેમના નિવેદન અનુસાર, વિપક્ષી દળો દમિશ્કમાં પ્રવેશ્યા બાદ અસદ દરિયાકાંઠાના શહેર લતાકિયામાં આવેલા રશિયન સૈન્ય મથક પર ગયા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે તેઓ ત્યાંથી સૈન્ય કાર્યવાહીની દેખરેખ રાખવા માગતા હતા.
તેમણે દાવો કર્યો હતો કે જ્યારે સૈન્ય સ્થિતિ જાળવી રાખવી મુશ્કેલ બની ગઈ, ત્યારે મોસ્કોએ સૈન્ય મથકના કમાન્ડને તેમને રશિયા મોકલવાની વ્યવસ્થા કરવા માટે કહ્યું હતું.
નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે મથકમાંથી બહાર નીકળવાનો કોઈ વ્યવહારુ રસ્તો ન હોવાથી, મોસ્કોએ મથકના કમાન્ડને રવિવાર, 8 ડિસેમ્બરની સાંજે તાત્કાલિક રશિયા માટેની સ્થળાંતરની વ્યવસ્થા કરવા વિનંતી કરી હતી.
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