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ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોંની સીરિયાની મુલાકાત દરમિયાન દમાસ્કસમાં વિસ્ફોટ, 18 ઘાયલ, ફ્રેન્ચ પ્રેસિડેન્ટ સુરક્ષિત

ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોં મંગળવારે ઐતિહાસિક મુલાકાતે દમાસ્કસ પહોંચ્યા અને રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં અલ-શરાને મળ્યા, ત્યારે જ ફોર સીઝન્સ હોટલ નજીક ભયાનક વિસ્ફોટ થયો હતો.

સીરિયાના રાષ્ટ્રપતિ અહમદ અલ-શારા 7 જુલાઈ, 2026 ના રોજ સીરિયાના દમાસ્કસમાં રાષ્ટ્રપતિ મહેલમાં ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોનને મળે છે
સીરિયાના રાષ્ટ્રપતિ અહમદ અલ-શારા 7 જુલાઈ, 2026 ના રોજ સીરિયાના દમાસ્કસમાં રાષ્ટ્રપતિ મહેલમાં ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોનને મળે છે (AP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 7, 2026 at 4:32 PM IST

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દમાસ્કસઃ ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોં મંગળવારે જ્યારે પોતાના સીરિયન સમકક્ષ અહમદ અલ-શરા સાથે ઐતિહાસિક મુલાકાત કરી રહ્યા હતા, ત્યારે રાજધાની દમાસ્કસમાં ભયાનક વિસ્ફોટોથી ધરતી ધ્રૂજી ઊઠી હતી. સીરિયાના ગૃહ મંત્રાલયના જણાવ્યા મુજબ આ વિસ્ફોટોમાં ઓછામાં ઓછા 18 લોકો ઘાયલ થયા હતા. ફોર સીઝન્સ હોટેલ નજીક થયેલા આ ધડાકા સમયે મેક્રોં રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં અલ-શરા સાથે બેઠક કરી રહ્યા હતા.

સીરિયન મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે, મેક્રોં ફોર સીઝન્સ હોટેલમાં રોકાયા હતા. જોકે ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલયે સ્પષ્ટતા કરી કે તેઓ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે અને અલ-શરા સાથેની તેમની બેઠક યથાવત ચાલુ રહી હતી. અલ-શરા સત્તા પર આવ્યા બાદ કોઈ મોટા પશ્ચિમી નેતાની આ પ્રથમ સીરિયા મુલાકાત છે. મેક્રોં તુર્કીના અંકારામાં યોજાનારી નાટો સમિટમાં ભાગ લેતા પહેલા સીરિયા પહોંચ્યા હતા.

તેમણે યુરોપ અને અમેરિકાને સીરિયા પરના મોટાભાગના પ્રતિબંધો હટાવવા માટે રાજી કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. તેઓ સોમવારે રાત્રે આર્થિક પ્રતિનિધિમંડળ સાથે દમાસ્કસ પહોંચ્યા હતા અને યુદ્ધગ્રસ્ત દેશના પુનઃનિર્માણ માટે રોકાણકારોને આકર્ષવા સમજૂતી પત્રો પર હસ્તાક્ષર કરવાના છે.

સીરિયાના સરકારી મીડિયા દ્વારા જાહેર કરાયેલા ગૃહ મંત્રાલયના નિવેદનમાં જણાવાયું કે, રાજધાનીના વચ્ચોવચ થયેલા બે ધડાકા વિસ્ફોટક ઉપકરણોને કારણે થયા હતા, જેમાંથી એક કચરાપેટીમાં અને બીજું એક પાર્ક કરેલી કારમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. તેમાં ચાર પોલીસ અધિકારીઓ સહિત 18 લોકો ઘાયલ થયા હતા અને તાત્કાલિક કોઈ મૃત્યુના સમાચાર નોંધાયા નથી. ઘટનાસ્થળેથી ધુમાડાનો મોટો ગોટો જોવા મળ્યો હતો.

આ વિસ્તાર દમાસ્કસની એક વ્યસ્ત શેરીમાં છે અને પ્રવાસન મંત્રાલય અને દમાસ્કસ નેશનલ મ્યુઝિયમના મુખ્યાલયની નજીક આવેલો છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા ફૂટેજમાં એક વાન અને મોટરસાયકલ સળગતી જોવા મળી હતી અને શેરી પર લોહીના ડાઘા દેખાઈ રહ્યા હતા. હજુ સુધી કોઈ સંગઠને આ હુમલાની જવાબદારી લીધી નથી.

આ ઘટના ગયા અઠવાડિયે જ દમાસ્કસમાં જસ્ટિસ પેલેસ નજીક એક કાફેમાં થયેલા વિસ્ફોટ બાદ બની છે, જેમાં ઓછામાં ઓછા 10 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 20થી વધુ ઘાયલ થયા હતા. આ ધડાકા અલ-શરા માટે એક મોટો ફટકો છે, જેઓ 2024માં બશર અલ-અસદને સત્તા પરથી હટાવનાર બળવાનું નેતૃત્વ કરીને સત્તામાં આવ્યા હતા.

તેઓ ત્યારથી યુદ્ધગ્રસ્ત સીરિયામાં સંપૂર્ણ નિયંત્રણ અને સ્થિરતા લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, તેમના ઇસ્લામવાદી નેતૃત્વ પ્રત્યે શંકાશીલ લઘુમતીઓને આકર્ષવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અને પશ્ચિમી સરકારોનો ટેકો જીતવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે, જેઓ ભૂતકાળમાં અલ-કાયદા સાથે જોડાયેલા હયાત તાહિર અલ-શામ જૂથના તેમના નેતૃત્વને લઈને શંકાસ્પદ હતા.

જ્યારે સીરિયાના નવા શાસકો નિયંત્રણ મેળવવા માટે દેશમાં વિવિધ જૂથો સાથેની હિંસાનો સામનો કરી રહ્યા છે, ત્યારે અશાંત સમયગાળા દરમિયાન રાજધાની મોટાભાગે શાંતિપૂર્ણ રહી છે. સીરિયામાં ચાલેલા યુદ્ધમાં લગભગ પાંચ લાખ લોકો માર્યા ગયા અને લાખો વિસ્થાપિત થયા. દેશની માળખાકીય સુવિધાઓ ખંડેરમાં ફેરવાઈ ગઈ છે અને અન્ય રાષ્ટ્રો અને વેપારોએ મોટા પ્રમાણમાં રોકાણના વચનો આપ્યા હોવા છતાં, દેશને પુનઃનિર્માણ માટે હજુ પણ અબજો ડોલરની જરૂર છે.

રાષ્ટ્રપતિ ભવન પહોંચતા પહેલા મેક્રોંએ સીરિયન નાગરિક સમાજના સભ્યો સાથે મુલાકાત કરી હતી, જોકે તેમના કાર્યાલયે કોની સાથે મુલાકાત થઈ તે અંગે વિગતો આપી ન હતી.

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