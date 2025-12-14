ETV Bharat / international

સિડનીના બોન્ડી બીચ પર 2 શખ્સોએ કર્યું અંધાધૂંધ ફાયરિંગ, અત્યાર સુધીમાં 9 લોકોનાં મોત

સિડનીના પ્રખ્યાત બોન્ડી બીચ પર ગોળીબારની ઘટના બાદ ઓસ્ટ્રેલિયન ઇમરજન્સી કાર્યકરોએ આઠ લોકોને હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા છે.

સિડનીના બોન્ડી બીચ પર 2 અજાણ્યા માણસો દ્વારા ગોળીબાર
સિડનીના બોન્ડી બીચ પર 2 અજાણ્યા માણસો દ્વારા ગોળીબાર (AFP)
By AFP

Published : December 14, 2025 at 4:33 PM IST

Updated : December 14, 2025 at 4:40 PM IST

સિડની: રવિવારે સિડનીના પ્રતિષ્ઠિત બોન્ડી બીચ પર બે શંકાસ્પદ શૂટરોએ ગોળીબાર કર્યો હતો, જેમાં નવ લોકો માર્યા ગયા હતા અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા હતા, જેનાથી ભય ફેલાયો હતો, મૃતદેહો જમીન પર પડ્યા હોવાના અહેવાલ છે. ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, ઓસ્ટ્રેલિયાના સૌથી મોટા શહેરમાં આવેલા સૌથી મોટા પ્રવાસી મેળામાંના એકમાં અન્ય 11 ઘાયલોને વિવિધ હોસ્પિટલોમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, એક કથિત શૂટરનું મોત થયું હતું, અને બીજાની હાલત ગંભીર હતી. ચિલીના 25 વર્ષીય વિદ્યાર્થી કેમિલો ડિયાઝે ઘટનાસ્થળે એએફપીને જણાવ્યું હતું કે, "અમે ગોળીબાર સાંભળ્યો હતો. તે આઘાતજનક હતો, અને એવું લાગતું હતું કે 10 મિનિટ સુધી ધડામ ધડામ અવાજ આવતો હતો. તે એક શક્તિશાળી હથિયાર જેવું લાગતું હતું."

પૂર્વીય સિડનીના બીચ પરથી ભીડ ભયભીત થઈને ભાગી ગઈ હતી, જ્યાં ખાસ કરીને સપ્તાહના અંતે મોટી સંખ્યામાં સર્ફર્સ, તરવૈયાઓ અને પ્રવાસીઓ આવે છે. ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, ગોળીબારના અહેવાલો પર કટોકટી સેવાઓએ સૌપ્રથમ સાંજે 6:45 વાગ્યે (0745 GMT) પ્રતિક્રિયા આપી હતી

પોલીસે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "આસપાસ સ્થિત અનેક શંકાસ્પદ વસ્તુઓની નિષ્ણાત અધિકારીઓ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને એક ઝોન બનાવવામાં આવ્યો છે." રવિવારે બપોરે દરિયા કિનારે હનુક્કાહના યહૂદી તહેવાર નિમિત્તે વાર્ષિક "ચાનુકાહ બાય ધ સી" મેળાવડાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ અધિકારીઓએ સંભવિત યહૂદી વિરોધી લિંક પર કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી.

જોકે, ઇઝરાયલી રાષ્ટ્રપતિ આઇઝેક હર્ઝોગે તેને "યહૂદીઓ પર ક્રૂર હુમલો" ગણાવીને વખોડી કાઢ્યો અને ઓસ્ટ્રેલિયન અધિકારીઓને યહૂદી-વિરોધીવાદ સામેની લડાઈને વધુ તીવ્ર બનાવવા વિનંતી કરી.

ઘટનાસ્થળે હાજર એક સાક્ષીએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું કે, તેણે જાતે દરિયા કિનારે છ મૃતદેહો અથવા ઘાયલ થયેલા જોયા છે. ઘટના સ્થળેથી AFPના પત્રકારે જણાવ્યું કે, બોન્ડી બીચની સામે ઘાસવાળી ટેકરી પર એવા જીવ બચાવવા લોકો ઉતાવળમાં પોતાનો છોડીને ભાગ્યા હતા. એક બાળકનું સ્ટ્રોલર પણ ત્યાં મૂકીને લોકો ભાગ્યા હતા.

જાહેર પ્રસારણકર્તા એબીસી દ્વારા પ્રસારિત કરાયેલી છબીઓમાં બતાવવામાં આવ્યું હતું કે પેરામેડિક્સ દરિયા કિનારે ઘાસ પર પડેલા અનેક લોકોની સંભાળ રાખતા હતા. એક હથિયાર જે પંપ એક્શન શોટ-ગન જેવું દેખાતું હતું તે દરિયા કિનારે એક ઝાડ પર પડેલું હતું. એક બ્રિટિશ પ્રવાસીએ એએફપીને જણાવ્યું કે, ગોળીબાર શરૂ થયા પછી તેણે "કાળા પોશાક પહેરેલા બે શૂટર્સ" જોયા.

ટીમોથી બ્રાન્ટ-કોલ્સે એએફપીને જણાવ્યું કે, "ગોળીબાર થયો હતો, કાળા વસ્ત્રોમાં સેમી-ઓટોમેટિક રાઇફલ્સ સાથે બે શૂટર્સ હતા." તેમણે ઘણા લોકોને ગોળીથી ઘાયલ થયેલા જોયા. અન્ય એક સાક્ષી, 30 વર્ષીય સ્થાનિક રહેવાસી હેરી વિલ્સને સિડની મોર્નિંગ હેરાલ્ડને જણાવ્યું કે, તેણે "જમીન પર ઓછામાં ઓછા 10 લોકો જોયા અને બધી જગ્યાએ લોહી જ લોહી હતું."

Last Updated : December 14, 2025 at 4:40 PM IST

