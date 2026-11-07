ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની હત્યાનું કાવતરું નિષ્ફળ, ત્રણ બંદૂકો સાથે સંદિગ્ધ પ્રવાસી અરેસ્ટ
યુએસ સિક્રેટ સર્વિસ અનુસાર, શંકાસ્પદે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની હત્યા કરવાનો દાવો કર્યો હતો
Published : November 7, 2026 at 3:29 PM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની હત્યાનું વધુ એક મોટું અને ભયાનક કાવતરું નિષ્ફળ કરી દેવામાં આવ્યું છે. યુએસ ગુપ્ત સેવાએ વ્હાઇટ હાઉસની ખૂબ નજીકથી એક શંકાસ્પદની ધરપકડ કરી છે. તેની પાસેથી ઘણી બંદૂકો મળી આવી છે. શંકાસ્પદનો દાવો છે કે તેને તેના માથામાં રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની હત્યા કરવાનું કહેતા અવાજો સંભળાતા હતા. શંકાસ્પદની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેના પર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
હોમલેન્ડ સિક્યોરિટીના નિવેદન અનુસાર, ધરપકડ ગુરુવારે રાત્રે થઈ હતી. ગુપ્ત સેવાના અધિકારીઓએ પાર્ક કરેલી કારમાં એક વ્યક્તિને શંકાસ્પદ વર્તન કરતા જોયો અને તેની પાસે ગયો. યુએસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે શંકાસ્પદ, રોની યોર્ડ્રિક્સ ગુઆનિપા ચિરોનોસે દાવો કર્યો હતો કે તેને તેના માથામાં અવાજો સંભળાતા હતા જે તેને દેશની રાજધાનીમાં આવવા અને રિપબ્લિકન રાષ્ટ્રપતિની હત્યા કરવાનું કહેતા હતા.
થોડા સમય પછી, અધિકારીઓને ખબર પડી કે શંકાસ્પદની કાર ચોરાઈ ગઈ છે અને તેની પાસે ત્રણ અલગ અલગ બંદૂકો અને મોટી માત્રામાં દારૂગોળો છે. ગુપ્ત સેવા અને અન્ય કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી ધરપકડની શ્રેણીમાં આ ધરપકડ નવીનતમ છે. ટ્રમ્પે ગયા વર્ષે ફરીથી કાર્યભાર સંભાળ્યો ત્યારથી, તેના અથવા તેના પરિવારના સભ્યોને મૃત્યુની ધમકી આપવા બદલ ઘણા લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
નિવેદનમાં ચિરોનોસને વેનેઝુએલાના ઇમિગ્રન્ટ તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યો હતો જે માર્ચ 2024 માં ટેક્સાસ થઈને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્રવેશ્યો હતો અને ત્યાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતો હતો. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યોરિટી (DHS) એ કહ્યું કે તેના પર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે અને તે હાલમાં યુએસ માર્શલ્સ સર્વિસની કસ્ટડીમાં છે. વ્હાઇટ હાઉસે ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, તેના બદલે આ બાબત DHS અને સિક્રેટ સર્વિસ (USSS) ને સોંપી હતી.
હોમલેન્ડ સિક્યોરિટી સેક્રેટરી માર્કવેન મુલિને એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમારા બહાદુર સિક્રેટ સર્વિસ અધિકારીઓનો આભાર, આ ગેરકાયદેસર એલિયન, જે તેના વાહનમાં ત્રણ હથિયારો લઈને જઈ રહ્યો હતો, તેને કોઈને નુકસાન પહોંચાડે તે પહેલાં જ વ્હાઇટ હાઉસ નજીકથી પકડી લેવામાં આવ્યો હતો."
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