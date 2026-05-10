પાકિસ્તાનમાં પોલીસ ચોકી પર આત્મઘાતી હુમલો, 15 સુરક્ષાકર્મીઓના મોત

પાકિસ્તાનના અશાંત પ્રાંત ખૈબર પખ્તૂનખ્વામાં એક પોલીસ ચોકી પર આત્મઘાતી અને ઘાત લગાવીને કરવામાં આવેલા હુમલામાં 15 સુરક્ષાકર્મીઓના મોત થયા છે

ઇસ્લામાબાદમાં સુરક્ષાવ્યવસ્થા વધારવામાં આવી હતી (ANI)
By PTI

Published : May 10, 2026 at 6:20 PM IST

પેશાવર: પાકિસ્તાનના અશાંત પ્રાંત ખૈબર પખ્તૂનખ્વામાં એક પોલીસ ચોકી પર આત્મઘાતી અને ઘાત લગાવીને કરવામાં આવેલા હુમલામાં 15 સુરક્ષાકર્મીઓના મોત થયા છે જ્યારે અન્ય કેટલાક ઘાયલ થયા છે. પોલીસે આ જાણકારી આપી છે.

પોલીસ અનુસાર, આ ઘટના બન્નુ જિલ્લાના ઉત્તર-પશ્ચિમ વિસ્તારમાં બની હતી જ્યા વિસ્ફોટકો ભરેલા એક વાહનને પોલીસ ચોકી તરફ વધતા જોઇ સુરક્ષાકર્મીઓે ફાયરિંગ કર્યું હતું. તે બાદ જોરદાર વિસ્ફોટ થયો હતો.

વિસ્ફોટને કારણે આસપાસના ઘરોની છત પણ તૂટી ગઇ હતી. પોલીસ ચોકીની બિલ્ડિંગ ધરાશાયી થઇ હતી જેને કારણે કેટલાક સુરક્ષાકર્મી કાટમાળમાં દબાઇ ગયા હતા.

વિસ્ફોટ બાદ ઉગ્રવાદીઓના એક જૂથે પોલીસ ચોકી પર હુમલો કર્યો હતો અને તેને રોકવા માટે પોલીસ તરફથી પણ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. બન્નુ પોલીસના એક પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે આ હુમલામાં 15 સુરક્ષાકર્મી માર્યા ગયા છે અને કેટલાક ઘાયલ થયા છે.

જોકે, હુમલામાં કેટલા કટ્ટરપંથી માર્યા ગયા અથવા કોઇ પકડાયું છે કે નથી પકડાયું તેને લઇને હજુ સુધી કોઇ સ્પષ્ટ જાણકારી નથી. ખૈબર પખ્તૂનખ્વાના મુખ્યમંત્રી મોહમ્મદ સોહેલ આફ્રિદીએ આ કટ્ટરપંથી હુમલાની નિંદા કરી છે અને નુકસાન પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે.

આફ્રિદીએ કહ્યું કે, "આતંકવાદ વિરૂદ્ધ"ની આ લડાઇ માત્ર ખૈબર પખ્તૂનખ્વાની જ નથી પણ આખા દેશની છે, તેમણે એમ પણ કહ્યું કે બંધ રૂમમાં લેવામાં આવેલા નિર્ણય અને થોપવામાં આવેલી નીતિઓએ દેશને અસુરક્ષામાં ધકેલી દીધી છે.

ખૈબર પખ્તૂનખ્વાના મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, "અમે પોતાના શહીદોની કુરબાની વ્યર્થ નહીં જવા દઇએ અને આતંકવાદના આ અભિશાપને મૂળમાંથી મીટાવવાનો પ્રયાસ ચાલુ રાખીશું."

જોકે, હુમલાની જવાબદારી હજુ સુધી કોઇ સંગઠને લીધી નથી. જોકે, આ પહેલા પાકિસ્તાન સરકાર આ વિસ્તારમાં હિંસા માટે પ્રતિબંધિત સંગઠન તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાનને જવાબદાર ઠેરવતું રહ્યું છે.

