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અમેરિકાએ 'ગોલ્ડન ડોમ' ડિફેન્સ સિસ્ટમનું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કર્યું

અમેરિકાના સંરક્ષણ સચિવ પીટ હેગસેથે જાતે પરીક્ષણનું અવલોકન કર્યું અને તેને "સંપૂર્ણ મિશન સફળતા" ગણાવી.

સંરક્ષણ સચિવ પીટ હેગસેથ
સંરક્ષણ સચિવ પીટ હેગસેથ (File/AP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 3:26 PM IST

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નવી દિલ્હી: યુએસ ડિફેન્સ સેક્રેટરી પીટ હેગસેથે બુધવારે જણાવ્યું હતું કે મહત્વાકાંક્ષી મિસાઇલ ડિફેન્સ પ્રોજેક્ટ "ગોલ્ડન ડોમ" નું પ્રથમ મહત્વપૂર્ણ પરીક્ષણ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયું છે.

X પરની એક પોસ્ટમાં, હેગસેથે કહ્યું કે તેમણે વ્યક્તિગત રીતે પરીક્ષણ જોયું છે અને તેને "સંપૂર્ણ મિશન સફળતા" ગણાવી છે. તેમણે કહ્યું, "મેં અમારા ઉત્કૃષ્ટ સૈનિકોને આગામી પેઢીની ટેકનોલોજી સાથે મળીને કામ કરતા જોયા છે જેથી આવનારા ડ્રોન અને ક્રુઝ મિસાઇલોને તેમના ટ્રેકમાં અટકાવી શકાય."

હેગસેથે કહ્યું, "પરીક્ષણમાં અત્યાધુનિક 'ડાયરેક્ટેડ એનર્જી' ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, અને 'ડાયનેમિક ડિફેન્સ ઓટોનોમસ ડિફિટ' (DDAD) સિસ્ટમનો ઉપયોગ દોષરહિત અને સ્વાયત્ત રીતે બહુવિધ જોખમોને શોધી, લક્ષ્યાંકિત અને નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પરીક્ષણ સમયપત્રક પર હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું અને દરેક જોખમને સફળતાપૂર્વક નિષ્ફળ બનાવવામાં આવ્યું હતું."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રીગનના વ્યૂહાત્મક સંરક્ષણ પહેલ (SDI) ના વિઝનને વાસ્તવિકતા બનાવી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, "ગોલ્ડન ડોમ સાથે, યુદ્ધ વિભાગ આપણા રાષ્ટ્રનું રક્ષણ પહેલા કરતાં વધુ મજબૂત રીતે કરશે. ગોલ્ડન ડોમ વાસ્તવિક, શક્તિશાળી અને ટ્રેક પર છે."

યુએસ યુદ્ધ સચિવે જણાવ્યું હતું કે આ "ઐતિહાસિક સિદ્ધિ ફક્ત 'એક મોટા સુંદર બિલ' ને કારણે શક્ય બની હતી, જેણે અમને અમેરિકાની સુરક્ષા માટે સૌથી મજબૂત રક્ષણાત્મક કવચ બનાવવા માટે ભંડોળ પૂરું પાડ્યું હતું." ગોલ્ડન ડોમ વિશે, જે ઇઝરાયલની 'આયર્ન ડોમ' મિસાઇલ ઇન્ટરસેપ્શન સિસ્ટમના મોડેલ પર આધારિત છે, હેગસેથે અગાઉ એક પ્રેસ નોટમાં જણાવ્યું હતું કે તે "બદલાતા અને જટિલ જોખમોને સંબોધવા માટે આગામી પેઢીની ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરશે."

તેમણે કહ્યું, "ગોલ્ડન ડોમ NORAD, USNORTHCOM, USSPACECOM અને અન્ય DoD હિસ્સેદારો સાથે મળીને ડિઝાઇન કરવામાં આવી રહ્યો છે જેથી અમારી હાલની સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ સાથે સંપૂર્ણ સિનર્જી અને રીઅલ-ટાઇમ એકીકરણ સુનિશ્ચિત કરી શકાય."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે નવી મિસાઇલ સંરક્ષણ પ્રણાલી ખાતરી કરશે કે "વિરોધીઓ વધુ અદ્યતન અને ખતરનાક લાંબા અંતરના શસ્ત્રો વિકસાવે છે ત્યારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અસુરક્ષિત રહે."

તેમણે ઉમેર્યું, "વિભાગ આપણા રાષ્ટ્ર માટે એક મજબૂત અને વિશ્વસનીય સંરક્ષણ કવચ પ્રદાન કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે અને ખાતરી કરશે કે ગોલ્ડન ડોમ ફોર અમેરિકા પરના તમામ કાર્ય યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પર પરમાણુ અને બિન-પરમાણુ વ્યૂહાત્મક હુમલાઓને રોકવાની આપણી ક્ષમતાને ઘટાડે નહીં, પણ વધારે છે."

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