શ્રીલંકા નજીક ઈરાની જહાજ પર સબમરીન દ્વારા હુમલો, 101 લોકો ગુમ
શ્રીલંકાના નૌકાદળના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, ઘટનામાં ઘાયલ થયેલા 32 લોકોને શ્રીલંકાના નૌકાદળ દ્વારા બચાવી લેવામાં આવ્યા છે અને તેઓ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે.
૪ માર્ચ, ૨૦૨૬ ના રોજ શ્રીલંકાના ગેલેમાં ઈરાની જહાજ પર સબમરીન હુમલા બાદ નેશનલ હોસ્પિટલ ગેલેમાં વ્હીલચેરમાં ઘાયલ થયેલા એક વ્યક્તિને સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. (REUTERS)
શ્રીલંકાના નૌકાદળ અને સંરક્ષણ મંત્રાલયના સૂત્રોએ બુધવારે રોઇટર્સને જણાવ્યું હતું કે, શ્રીલંકાના દરિયાકાંઠે ઈરાની જહાજ પર સબમરીન હુમલામાં ઓછામાં ઓછા 101 લોકો ગુમ છે અને 78 ઘાયલ થયા છે.
At least 101 people were missing and 78 wounded after a submarine attack on an Iranian ship off Sri Lanka's coast, sources in Sri Lanka's navy and defence ministry told Reuters on Wednesday: Reuters— ANI (@ANI) March 4, 2026