ભારત સાથે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી 'મજબૂત', ટ્રમ્પનું મોદીને આમંત્રણ મજબૂત સંબંધને દર્શાવે છે: યુએસ
વિદેશ વિભાગના પ્રવક્તા ટોમી પિગોટે જણાવ્યું હતું કે વિદેશ સચિવ માર્કો રુબિયોની તાજેતરની ભારત મુલાકાત દરમિયાન બંને દેશો વચ્ચે મજબૂત સંબંધ સ્પષ્ટપણે સ્પષ્ટ થયો હતો.
By PTI
Published : June 5, 2026 at 10:54 AM IST
ન્યૂયોર્ક: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે કહ્યું છે કે ભારત સાથે તેની વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી મજબૂત રહે છે અને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને વોશિંગ્ટનની મુલાકાત લેવાનું આમંત્રણ બંને નેતાઓ વચ્ચેના "ઉત્તમ સંબંધો" અને બંને દેશો વચ્ચેના વધતા સંબંધોનો "પુરાવો" છે.
સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રવક્તા ટોમી પિગોટે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયોની તાજેતરની ભારત મુલાકાત દરમિયાન બંને દેશો વચ્ચે મજબૂત સંબંધ સ્પષ્ટપણે દેખાયો હતો.
તેમણે કહ્યું, "ભારત સાથે અમારી વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી મજબૂત છે... તે મુલાકાત દરમિયાન આ સ્પષ્ટપણે સ્પષ્ટ થયું હતું, અને મહત્વપૂર્ણ ખનિજો અને ટેકનોલોજી સહિત અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર નક્કર પરિણામોની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી."
ન્યૂયોર્ક ફોરેન પ્રેસ સેન્ટર દ્વારા પસંદગીના આંતરરાષ્ટ્રીય પત્રકારો સાથે આયોજિત રાઉન્ડ ટેબલ દરમિયાન રુબિયોની ભારત મુલાકાત અંગે પીટીઆઈના પ્રશ્નનો જવાબ આપતા પિગોટ હતા.
રુબિયોએ 23 થી 26 મે દરમિયાન કોલકાતા, આગ્રા, જયપુર અને નવી દિલ્હીની મુલાકાત લીધી હતી અને વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકર દ્વારા આયોજિત ક્વાડ ફોરેન મિનિસ્ટર્સની બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો.
ક્વાડ નેતાઓની શિખર સંમેલન ક્યારે યોજાઈ શકે છે અને મોદી અને ટ્રમ્પ વચ્ચે સંભવિત મુલાકાત ક્યારે થઈ શકે છે તે અંગેના પ્રશ્નના જવાબમાં, પિગોટે કહ્યું કે આવા સમય અને જાહેરાત માટે વ્હાઇટ હાઉસનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. જોકે, તેમણે નોંધ્યું કે રૂબિયોએ મુલાકાત દરમિયાન ટ્રમ્પનું આમંત્રણ મોદીને વ્યક્તિગત રીતે પહોંચાડ્યું હતું.
પિગોટે કહ્યું, "આ મુલાકાત દરમિયાન એક મુખ્ય ઘટના એ હતી કે સેક્રેટરી (રુબિયો) એ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનું વોશિંગ્ટનની મુલાકાત લેવાનું આમંત્રણ વ્યક્તિગત રીતે પહોંચાડ્યું હતું."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "આ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અને મોદી વચ્ચેના ઉત્તમ સંબંધોનો પુરાવો છે, તેમજ આપણા બંને દેશો વચ્ચે અસ્તિત્વમાં રહેલા ઉત્તમ સંબંધ અને વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીનું પ્રતીક છે."
ક્વાડને યુએસ-ભારત સંબંધો માટે "મહત્વપૂર્ણ સંદર્ભ" તરીકે વર્ણવતા, પિગોટે યાદ કર્યું કે જાન્યુઆરી 2025 માં પદ સંભાળ્યા પછી રુબિયો દ્વારા આયોજિત પ્રથમ બેઠક વોશિંગ્ટનમાં ક્વાડ વિદેશ પ્રધાનોની બેઠક હતી.
તેમણે કહ્યું કે યુએસ, ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા અને જાપાનનું જૂથ "કાર્યવાહી-લક્ષી" પ્લેટફોર્મમાં વિકસિત થઈ રહ્યું છે, અને રુબિયોની ભારત મુલાકાતે "સ્પષ્ટ પરિણામો" આપ્યા છે.
પિગોટે મુલાકાત દરમિયાન જાહેર થયેલા પરિણામો તરફ ધ્યાન દોર્યું, જેમાં બંદરોના આધુનિકીકરણ, સપ્લાય ચેનને મજબૂત બનાવવા અને ચાંચિયાગીરી અને અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે દરિયાઈ સુરક્ષા સહયોગ વધારવાનો સમાવેશ થાય છે.
તેમણે કહ્યું, "આ અમારા દ્વિપક્ષીય સંબંધોનો પણ એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. અમે તાજેતરમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ તરફથી પગલાં જોયા છે જે ભારત સાથેની અમારી વધતી જતી વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ ભાગીદારીનો ઉદ્દેશ્ય અનેક બહુરાષ્ટ્રીય, આંતરરાષ્ટ્રીય ગેરકાયદેસર અને ગુનાહિત જૂથો સાથે સંબંધિત મુદ્દાઓને સંબોધવા અને ઉકેલવાનો છે."
રુબિયોની ભારત મુલાકાતનો ઉલ્લેખ કરતા, પિગોટે કહ્યું કે સચિવે મુલાકાતનો "ખૂબ આનંદ માણ્યો" અને તેનાથી ઘણા નક્કર પરિણામો મળ્યા.
તેમણે કહ્યું, "મને લાગે છે કે આ એક પ્રાથમિકતાનો સિલસિલો છે જે પહેલા દિવસથી જ સ્પષ્ટ હતો."
નવી દિલ્હી પહોંચ્યા પછી તરત જ, રુબિયોએ મોદી સાથે મુલાકાત કરી અને ટ્રમ્પ તરફથી વડા પ્રધાનને ટૂંક સમયમાં વ્હાઇટ હાઉસની મુલાકાત લેવા આમંત્રણ આપ્યું. યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટે ભારતને વોશિંગ્ટનની ઇન્ડો-પેસિફિક વ્યૂહરચનાનો "પાયાનો પથ્થર" ગણાવ્યો.
બેઠક પછી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં, રુબિયોએ જણાવ્યું હતું કે તેમણે અને પીએમ મોદીએ મધ્ય પૂર્વની પરિસ્થિતિ, ઉર્જા સહયોગ, મહત્વપૂર્ણ સપ્લાય ચેઇન સુરક્ષિત કરવા અને ઉભરતી ટેકનોલોજીમાં સહયોગ અંગે ચર્ચા કરી હતી.
તેમણે એમ પણ કહ્યું, "રાષ્ટ્રપતિ વતી વડા પ્રધાન મોદીને વ્હાઇટ હાઉસમાં આમંત્રણ આપતાં મને આનંદ થાય છે." નવી દિલ્હીમાં વિદેશ મંત્રીઓની બેઠક પછી જારી કરાયેલા ક્વાડના સંયુક્ત નિવેદનમાં "ક્વાડ ક્રિટિકલ મિનરલ્સ ફ્રેમવર્ક" ની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, જેનો ઉદ્દેશ્ય મહત્વપૂર્ણ ખનિજો માટે વાજબી અને વૈવિધ્યસભર બજારોના વિઝનને આગળ વધારવાનો છે.
આ માળખાનો ઉદ્દેશ્ય ક્વાડ ભાગીદારો વચ્ચે સંકલિત નીતિ પગલાં અને રોકાણ સહયોગ દ્વારા ખાણકામ, પ્રક્રિયા અને રિસાયક્લિંગ સહિત મહત્વપૂર્ણ ખનિજોની સપ્લાય ચેઇનને મજબૂત બનાવવાનો છે.