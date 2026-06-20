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હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવાની તૈયારીઓ; 8 કરોડ બેરલ ઑઈલ સાથે 40 સુપરટેન્કર્સ એલર્ટ પર

અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે થયેલી સમજૂતીના પગલે વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ પર પરિવહન ફરી સામાન્ય થવા જઈ રહ્યું છે

અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે થયેલી સમજૂતીના પગલે વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ પર પરિવહન ફરી સામાન્ય થવા જઈ રહ્યું છે
અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે થયેલી સમજૂતીના પગલે વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ પર પરિવહન ફરી સામાન્ય થવા જઈ રહ્યું છે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 20, 2026 at 4:16 PM IST

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નવી દિલ્હી: વૈશ્વિક ઉર્જા બજાર માટે એક સારા સમાચાર છે. જો અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે થયેલા તાજેતરના કરારમાં સ્થિરતા જળવાઈ રહે છે, તો વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ'થી ક્રૂડ ઓઈલ સપ્લાય ફરીથી સામાન્ય થઈ જશે. હાલમાં, લગભગ 40 ખૂબ મોટા ક્રૂડ કેરિયર્સ (VLCCs) એટલે કે સુપરટેન્કર્સ પર્સિયન ગલ્ફમાં લંગરાયેલા છે, જે જળમાર્ગના સંપૂર્ણ પુનઃખોલવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ જહાજો પર આશરે 80 મિલિયન બેરલ બિન-પ્રતિબંધિત ક્રૂડ ઑઈલ લદાયેલું છે.

ઑઈલનો મોટો જથ્થો

શિપિંગ ટ્રેકિંગ ફર્મ 'વોર્ટેક્સા' ના ડેટા અનુસાર, આ 40 સુપરટેન્કર્સ ઉપરાંત, ઈરાનના પોતાના ઓઈલ ટેન્કર્સ અને અસંખ્ય નાના જહાજો પણ ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં તૈનાત છે. નિષ્ણાતો માને છે કે જો આ બધાનો હિસાબ કરવામાં આવે તો, બજારમાં પ્રવેશવા માટે તૈયાર ક્રૂડ ઓઈલનો વાસ્તવિક જથ્થો આ આંકડા કરતાં ઘણો વધારે છે. યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષને કારણે થયેલા વિક્ષેપો પહેલાં, આ માર્ગ પરથી દરરોજ આશરે 15 મિલિયન બેરલ ક્રૂડ ઓઈલ એશિયન દેશોમાં મોકલવામાં આવતું હતું.

એશિયન બજારો તરફનું વલણ

તાજેતરના અહેવાલો અનુસાર, 21 સુપરટેન્કરોએ એશિયા તરફ જવાનો પોતાનો ઈરાદો પહેલાથી જ દર્શાવી દીધો છે. આમાંથી પાંચ ટેન્કર સીધા ચીન તરફ જઈ રહ્યા છે જ્યારે અન્ય પાંચ મલેશિયા અને સિંગાપોર નજીકના 'શિપ-ટુ-શિપ' ટ્રાન્સફર હબ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. વધુમાં, ઓમાનના અખાતમાં ત્રણ સાઉદી અરેબિયન સુપરટેન્કર સામાન્ય ગતિએ આગળ વધતા જોવા મળ્યા છે , જે સ્પષ્ટ સંકેત છે કે વાણિજ્યિક ટ્રાફિક ધીમે ધીમે સામાન્ય થઈ રહ્યો છે.

ઈરાનના કડક નવા નિયમો

યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ કરાર થયો હોવા છતાં, ઈરાને આ જળમાર્ગ પરથી પસાર થતા જહાજો માટે અત્યંત કડક નવા નિયમો લાગુ કર્યા છે. નવા નિયમો હેઠળ:

48 કલાકનું એડવાન્સ રજિસ્ટ્રેશન: બધા જહાજ માલિકો અને સંચાલકોએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં પ્રવેશતા પહેલા ઓછામાં ઓછા 48 કલાક પહેલાં ટ્રાન્ઝિટ રિક્વેસ્ટ સબમિટ કરવી આવશ્યક છે.

પરમિટ અને વીમો: ગલ્ફમાં પ્રવેશ અથવા બહાર નીકળતી વખતે કોઈપણ વિલંબ ટાળવા માટે જહાજો પાસે માન્ય પરમિટ અને વિશિષ્ટ દરિયાઈ વીમો હોવો જરૂરી છે.

બજાર પર અસર: આ કરારના સમાચાર બાદ, વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો નોંધાયો છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ આશરે $75 સુધી ઘટી ગયા છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, ઑઈલના ભાવમાં આ ઘટાડો નજીકના ભવિષ્યમાં વૈશ્વિક ફુગાવાને કાબુમાં લેવામાં નોંધપાત્ર મદદ કરશે. જો કે, આંતરરાષ્ટ્રીય શિપિંગ સંગઠનોએ ચેતવણી આપી છે કે પ્રદેશમાં સુરક્ષા જોખમો હજુ સુધી સંપૂર્ણપણે દૂર થયા નથી; તેથી, જહાજોને અત્યંત સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

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