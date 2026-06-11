IRGCનો દાવો હોર્મુઝ તમામ જાહાજો માટે બંધ, પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ વધ્યો
હોર્મુઝમાં અમેરિકન સેના અને ઈરાની ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સની નેવી યુનિટ્સ વચ્ચે ભારે ગોળીબારના અહેવાલ છે.
By ANI
Published : June 11, 2026 at 7:36 AM IST
તેહરાન: ઈરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) એ જાહેરાત કરી છે કે ઈરાન પર નવા યુએસ હુમલાઓ બાદ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ "બધા જહાજો" માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે, અને ચેતવણી આપી છે કે આ માર્ગમાંથી પસાર થવાનો પ્રયાસ કરતા કોઈપણ જહાજને નિશાન બનાવવામાં આવી શકે છે. આ માહિતી CNN ને ટાંકીને આપવામાં આવી છે.
અહેવાલ મુજબ, IRGC એ તેની સત્તાવાર ટેલિગ્રામ ચેનલ પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે: "પ્રદેશમાં અસુરક્ષાને કારણે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ તાત્કાલિક તમામ જહાજો માટે બંધ કરવામાં આવ્યું છે. આમાં તેલ ટેન્કર અને વ્યાપારી જહાજોનો સમાવેશ થાય છે."
નિવેદનમાં વધુમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે કે, "સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવાનો પ્રયાસ કરતા કોઈપણ જહાજને નિશાન બનાવવામાં આવશે." ઈરાની મીડિયાને ટાંકીને, અહેવાલો સૂચવે છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં યુએસ સૈન્ય અને ઈરાનના IRGC ના નૌકાદળ યુનિટ વચ્ચે ભારે અથડામણ અને ગોળીબાર થયો છે.
U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression.— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026
એવો અહેવાલ છે કે યુએસ સૈન્યએ અત્યાર સુધીમાં સાત દરિયાકાંઠાના સ્થળો પર હુમલો કર્યો છે, જેમાં બંદર અબ્બાસ, સિરિક, કેશ્મ ટાપુ અને હેંગમ ટાપુ પર અને તેની આસપાસના હુમલાઓનો સમાવેશ થાય છે. IRGC નેવીએ જણાવ્યું હતું કે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી "ગેરકાયદેસર રીતે" પસાર થવાનો પ્રયાસ કરતા બે જહાજો પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.
પ્રેસ ટીવી અનુસાર, યુએસ હુમલા બાદ મીનાબ કાઉન્ટીના કારગનના બે રહેવાસીઓ ઘાયલ થયા હતા. ઈરાની મીડિયા આઉટલેટ મેહર ન્યૂઝ એજન્સીને ટાંકીને એક અહેવાલમાં બંદર શહેર બંદર અબ્બાસમાં નવા વિસ્ફોટોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે આ વિસ્ફોટ શહેરના પૂર્વ ભાગમાં થયેલી ઘટના સાથે જોડાયેલા હતા. દક્ષિણ શહેરો સિરિક અને મીનાબ, કેશ્મ આઇલેન્ડ અને ઉત્તરીય શહેર ગોર્ગન સહિત અન્ય ઘણા સ્થળોએ પણ વધુ વિસ્ફોટો થયા છે.
યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (સેન્ટકોમ) એ જણાવ્યું હતું કે, તેના દળોએ ઈરાનમાં અનેક લક્ષ્યો પર સ્વ-બચાવ હુમલાઓ શરૂ કર્યા છે. તેમાં એમ પણ જણાવ્યું છે કે, આ કાર્યવાહી ઈરાનના સતત અને 'બિનઉશ્કેરણી' હુમલાઓના જવાબમાં કરવામાં આવી હતી. X પરની એક પોસ્ટમાં, યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડના સત્તાવાર એકાઉન્ટમાં શેર કરવામાં આવ્યું છે: "યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ દળોએ બુધવારે સાંજે 5:15 વાગ્યે કમાન્ડર-ઇન-ચીફના નિર્દેશ પર ઈરાનમાં અનેક લક્ષ્યો પર સ્વ-બચાવ હુમલાઓ શરૂ કર્યા. આ હુમલાઓ ઈરાનના બિનઉશ્કેરણી અને સતત હુમલાઓના જવાબમાં છે."
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