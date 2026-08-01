ટ્રમ્પે ફરી દાવો ‘ટેરિફની ધમકી આપીને ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધ અટકાવ્યું’
ટ્રમ્પે દાવો કર્યો તેમણે તેમના રાષ્ટ્રપતિ કાર્યકાળ દરમિયાન આઠ યુદ્ધો અટકાવ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે પુતિન વાટાઘાટો દ્વારા યુક્રેન યુદ્ધનો અંત લાવવા માંગતા હતા.
By PTI
Published : August 1, 2026 at 7:22 AM IST
વોશિંગ્ટન: રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે દાવો કર્યો હતો કે ગયા વર્ષે "ઓપરેશન સિંદૂર" દરમિયાન, જ્યારે અમેરિકાએ ભારત અને પાકિસ્તાનને ચેતવણી આપી હતી કે જો તેઓ તેમનું યુદ્ધ સમાપ્ત નહીં કરે તો તેમના પર ટેરિફ (આયાત ડ્યુટી) લાદવામાં આવશે, ત્યારે તેઓ "ખૂબ જ ગુસ્સે થયા રહ્યા હતા."
કેમ્પ ડેવિડ ખાતે મીડિયા સાથે વાત કરતા, ટ્રમ્પે કહ્યું કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ દરમિયાન 11 વિમાનોને તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા - આ દાવાને નવી દિલ્હીએ નકારી કાઢ્યો છે. ટ્રમ્પે તેમના રાષ્ટ્રપતિકાળ દરમિયાન આઠ યુદ્ધો બંધ કરવાના તેમના દાવાને પુનરાવર્તિત કર્યો અને કહ્યું કે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન યુક્રેન સાથે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે કરાર પર પહોંચવા માંગતા હતા.
ટ્રમ્પે તેમના કેબિનેટ સાથીદારો સાથે ટેલિવિઝન પર થયેલી બેઠક બાદ મીડિયા સાથે વાત કરતા કહ્યું, "અમે ભારત-પાકિસ્તાન (યુદ્ધ) સમાપ્ત કરી દીધું. 11 વિમાનોને તોડી પાડવામાં આવ્યા. યુદ્ધ ખૂબ જ તીવ્ર હતું. તે સારું હતું. મેં ટેરિફનો ઉપયોગ કર્યો. મેં કહ્યું, 'જો તમે યુદ્ધ કરવા જઈ રહ્યા છો, તો તમારા બંને પર 250 ટકા ટેરિફ લાગશે.'"
"અને તેઓ (ભારત અને પાકિસ્તાન) બૂમો પાડી અને ખૂબ ગુસ્સે થયા. તેઓ બંને તેનાથી નારાજ હતા. એક દિવસ પછી, તેમણે ફોન કરીને કહ્યું, 'અમે યુદ્ધમાં નહીં જઈએ.'" યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફે કહ્યું કે તેમણે બે પરમાણુ શક્તિઓ વચ્ચે યુદ્ધ અટકાવીને ૫ કરોડ લોકોના જીવ બચાવ્યા.
ભારતનો દાવો છે કે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન યુદ્ધવિરામ પર સંમતિ પાકિસ્તાનના ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ મિલિટરી ઓપરેશન્સ (DGMO) દ્વારા તેમના ભારતીય સમકક્ષનો સંપર્ક કર્યા પછી થઈ હતી. નવી દિલ્હીએ પણ કોઈપણ તૃતીય પક્ષની દખલગીરીનો સતત ઇનકાર કર્યો છે.
ભારતે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના જવાબમાં ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું, જેમાં પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીર (PoK) માં આતંકવાદી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.
ભારતે ગયા વર્ષે 7 મેના રોજ પીઓકેમાં આતંકવાદી ઠેકાણાઓનો નાશ કરવા માટે ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું હતું, જેનો ઉપયોગ 22 એપ્રિલના રોજ પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાનું કાવતરું ઘડવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. પાકિસ્તાનની વિનંતી પર 10 મેના રોજ આ ઓપરેશન બંધ કરવામાં આવ્યું હતું.