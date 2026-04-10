'હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં જહાજો પાસેથી ફી વસૂલવાનું બંધ કરો', સીઝફાયર વચ્ચે ટ્રમ્પે ઇરાનને ફરી આપી ચેતવણી
વોશિંગ્ટન અને ઇઝરાયેલ બન્નેનું કહેવું છે કે સીઝફાયર લેબનોન સુધી નથી, આ અસહમતિએ કૂટનીતિક પ્રયાસને વધુ મુશ્કેલ બનાવ્યા છે.
Published : April 10, 2026 at 9:34 AM IST
વોશિંગ્ટન ડીસી: સીઝફાયરની જાહેરાત બાદ પણ અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે તણાવ ઓછો થયો નથી. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે એવા સમાચાર છે કે ઇરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા ટેન્કરો પાસેથી ફી (ટોલ) વસૂલી રહ્યો છે, તેમણે તેહરાનને ચેતવણી આપી ચે.
ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું, "એવા સમાચાર છે કે ઇરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા ટેન્કરો પાસેથી ટોલ વસૂલી રહ્યો છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, સારૂ હશે કે ઇરાન આવું ના કરે અને જો ટોલ વસૂલી રહ્યું છે તો તેને અત્યારે જ બંધ કરી દેવું જોઇએ.
એક અન્ય પોસ્ટમાં ટ્રમ્પે ઇરાન પર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી ટેન્કરોને પસાર થવામાં ખરાબ કામ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો અને તેહરાનને અસ્થાયી યુદ્ધવિરામ એગ્રીમેન્ટની યાદ અપાવી હતી. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, ઇરાન ઘણુ ખરાબ કરી રહ્યું છે, કેટલાક લોકો તેને બેઇમાની કહેશે કે તે તેલને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી જવા દઇ રહ્યું છે. આ અમારૂ એગ્રીમેન્ટ નથી.
આ પહેલા જ નબળુ સીઝફાયર ખતરામાં પડી ગયું છે, કારણ કે ઇસ્લામાબાદમાં વાતચીત શરૂ થયા પહેલા જ બન્ને પાર્ટી (અમેરિકા અને ઇરાન) વચ્ચે મતભેદ વધતા જઇ રહ્યા છે. આ પહેલા, તેહરાને ઇઝરાયેલ પર લેબનોનમાં હુમલો કરીને સમજૂતિનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો, કારણ કે તેને કહ્યું હતું કે લેબનોનમાં સીઝફાયર યુદ્ધવિરામનો ભાગ છે.
જોકે, વોશિંગ્ટન અને ઇઝરાયેલ બન્નેનું કહેવું છે કે સીઝફાયર લેબનોન સુધી નથી. આ અસહમતિએ કૂટનીતિક પ્રયાસોને વધુ મુશ્કેલ બનાવી દીધા છે અને સીઝફાયર તૂટવાનો ખતરો વધારી દીધો છે. ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન નેતન્યાહૂએ જણાવ્યું કે, લેબનોનમાં કોઇ સીઝફાયર નથી. આ સાથે જ નેતન્યાહૂએ હિજબુલ્લાહ વિરૂદ્ધ પુરી તાકાતથી સૈન્ય ઓપરેશન ચાલુ રાખવાના સોગંદ લીધા છે.
નેતન્યાહૂએ જણાવ્યું કે, તે જણાવવા માંગે છે કે લેબનોનમાં કોઇ સીઝફાયર નથી. ઇઝરાયેલ હિજબુલ્લાહ પર પુરી તાકાતથી હુમલો કરી રહ્યું છે. ઇઝરાયેલ ત્યાર સુધી નહીં રોકાય જ્યાર સુધી તે સુરક્ષા પરત નથી મેળવી લેતું. નેતન્યાહૂએ કહ્યું કે તેમણે કેબિનેટને હિજબુલ્લાહના હથિયારને સમાપ્ત કરવા અને ઐતિહાસિક શાંત સમજૂતિ મેળવવા માટે લેબનોન સરકાર સાથે સીધી વાતચીત શરૂ કરવાના નિર્દેશ આપ્યા છે.
નેતન્યાહૂએ જણાવ્યું, "લેબનોન સરકારના વારંવાર અનુરોધ છતા કાલ રાત્રે મે કેબિનેટને બે લક્ષ્ય મેળવવા માટે લેબનોન સાથે સીધી વાતચીત શરૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. પ્રથમ, હિજબુલ્લાહના હથિયાર ખતમ કરવા અને બીજુ, ઇઝરાયેલ અને લેબનોન વચ્ચે એક ઐતિહાસિક શાંતિ સમજૂતિ કરવાનું સામેલ છે.
