કિમ જોંગ ઉનની પુત્રી કે બહેન, કોણ સંભાળશે ઉત્તર કોરિયાની કમાન? ટેન્શનમાં તાનાશાહનો પરિવાર

NIS દ્વારા આ મૂલ્યાંકન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે ઉત્તર કોરિયા ફેબ્રુઆરીના અંતમાં એક મોટી રાજકીય પરિષદ યોજવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે

પિતા કિમ જોંગ ઉન સાથે એક કાર્યક્રમમાં કિમ જૂ એ (AP)
By AP (Associated Press)

Published : February 16, 2026 at 3:40 PM IST

5 Min Read
સિઓલ, દક્ષિણ કોરિયા: નજીકના ભવિષ્યમાં ઉત્તર કોરિયાના સરમુખત્યાર કિમ જોંગ ઉનના પરિવારમાં ટેન્શન વધી શકે છે, દક્ષિણ કોરિયાની જાસૂસી એજન્સીએ ગુરુવારે આ અંગે સંકેત આપ્યો હતો. એજન્સીના અધિકારીઓએ સાંસદોને જણાવ્યું હતું કે, ઉત્તર કોરિયાના નેતા કિમ જોંગ ઉન તેમની પુત્રી કિમ જુ એને દેશના ભાવિ નેતા તરીકે તૈયાર કરી રહ્યા છે. એવું કહી શકાય કે કિમે તેમની 13 વર્ષની પુત્રીને તેમના ઉત્તરાધિકારી તરીકે નિયુક્ત કરી છે.

આગામી શાસક વિશેની અટકળો વચ્ચે, કિમ પરિવારમાં પણ તણાવ વધ્યો છે. હકીકતમાં, કિમ જોંગ ઉનની બહેન કિમ જોને રાજકીય અને લશ્કરી સમર્થન આપતી બીજી સૌથી શક્તિશાળી વ્યક્તિ માનવામાં આવે છે. તે હાલમાં ઉત્તર કોરિયાની વર્કર્સ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીમાં વરિષ્ઠ પદ પણ ધરાવે છે. ઘણા મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આ ઘટનાક્રમ બાદ નજીકના ભવિષ્યમાં ઉત્તર કોરિયામાં સત્તા સંઘર્ષ જોવા મળી શકે છે.

દક્ષિણ કોરિયાની રાષ્ટ્રીય ગુપ્તચર સેવા (NIS) દ્વારા આ મૂલ્યાંકન ત્યારે આવ્યું છે જ્યારે ઉત્તર કોરિયા ફેબ્રુઆરીના અંતમાં તેની સૌથી મોટી રાજકીય પરિષદ યોજવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. કિમ આગામી પાંચ વર્ષ માટે નીતિગત લક્ષ્યો રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે અને તેમની સરમુખત્યારશાહી પકડ મજબૂત કરવા માટે અનુગામીની જાહેરાત કરે તેવી અપેક્ષા છે.

પુત્રી કિમ જુ એ મિસાઇલ અને શસ્ત્ર પરીક્ષણમાં પિતા કિમ જોંગ ઉન સાથે જોવા મળી: નવેમ્બર 2022 માં લાંબા અંતરના મિસાઇલ પરીક્ષણમાં તેની પ્રથમ જાહેર રજૂઆત પછી, કિમ જુ એ તેના પિતા સાથે શસ્ત્ર પરીક્ષણો, લશ્કરી પરેડ અને ફેક્ટરીના ઉદ્ઘાટન સહિત અનેક કાર્યક્રમોમાં ગઈ છે. સપ્ટેમ્બર 2025 માં, તેણી બીજા વિશ્વયુદ્ધ સંબંધિત એક કાર્યક્રમમાં ચીનના નેતા શી જિનપિંગ સાથે કિમની છ વર્ષમાં પ્રથમ શિખર સંમેલન માટે બેઇજિંગ ગઈ હતી.

કિમ જુ એની પેલેસ ઑફ ધ સન, કુમસુસાનની મુલાકાતે અટકળોને વેગ આપ્યો: જાન્યુઆરીમાં કિમ જુ એ ના રાજકીય ભવિષ્ય વિશે અટકળો તેજ થઈ ગઈ જ્યારે તેણીએ નવા વર્ષના દિવસે તેના માતાપિતા સાથે પ્યોંગયાંગના કુમસુસન પેલેસ ઓફ ધ સન ની મુલાકાત લીધી. આ એક પવિત્ર કૌટુંબિક સમાધિ છે જ્યાં તેના સ્વર્ગસ્થ દાદા અને પરદાદા, દેશના પ્રથમ અને બીજી પેઢીના નેતાઓના સાચવેલ અવશેષોને દફનાવવામાં આવ્યા છે. કેટલાક નિષ્ણાતોએ આ મુલાકાતને અત્યાર સુધીનો સૌથી સ્પષ્ટ સંકેત માન્યો છે કે તે તેના 42 વર્ષીય પિતાના ઉત્તરાધિકારી બનવાના માર્ગ પર છે.

ઉત્તર કોરિયાના મીડિયાએ કિમ જુ એ ને સન્માનિત પદવીથી સંબોધિત કરી: ઉત્તર કોરિયાના સરકારી મીડિયાએ ક્યારેય કિમ જોંગ ઉનની પુત્રી કિમ જુ એનું નામ પ્રકાશિત કર્યું નથી, પરંતુ તેના બદલે તેને ફક્ત કિમ જોંગ ઉનની "સન્માનિત" અથવા "સૌથી પ્રિય" બાળક તરીકે ઓળખાવી છે. હકીકતમાં, "સન્માનિત" શબ્દનો ઉપયોગ ફક્ત ઉત્તર કોરિયામાં સૌથી આદરણીય અને આદરણીય વ્યક્તિઓ માટે થાય છે. જ્યારે ભાવિ નેતા તરીકે તેમનું સ્થાન મજબૂત રીતે સ્થાપિત થયું ત્યારે તેમના પિતાને "કૉમરેડ" કહેવામાં આવતા હતા.

કિમ જોંગ ઉનની 13 વર્ષની પુત્રી છે કિમ જુ-એ: હકીકતમાં, કિમ જોંગ-ઉન તેમના પરિવાર વિશે ખૂબ જ ગુપ્તતા રાખે છે, જાહેરમાં ખુલાસો કરવાનું ટાળે છે. તેમણે લગ્નના ઘણા સમય પછી તેમની પત્નીનો પરિચય કરાવ્યો હતો. ઉત્તર કોરિયાના નેતૃત્વ દ્વારા આપવામાં આવતી જાણકારી અનુસાર, કિમ જોંગ-ઉનને ફક્ત એક જ બાળક, કિમ જુ-એ છે.

ભૂતપૂર્વ બાસ્કેટબોલ ખેલાડી રોડમેનના એક નિવેદનમાં કિમ જુ એની 13 વર્ષની ઉંમરની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. તેમણે 2013 માં પ્યોંગયાંગની મુલાકાત દરમિયાન કિમ જોંગ ઉનની બાળકીને પોતાના ખોળામાં લીધી હતી. દક્ષિણ કોરિયાના ગુપ્તચર અધિકારીઓ માને છે કે કિમ જુ એનો જન્મ તે વર્ષે થયો હતો.

કિમનો પરિવાર કેવી રીતે સરમુખત્યાર બન્યો: 1948 માં સ્થાપના થયા પછી ઉત્તર કોરિયા પર કિમ પરિવારના પુરુષ સભ્યો દ્વારા શાસન કરવામાં આવ્યું છે. તે દેશના સ્થાપક કિમ ઇલ સુંગથી શરૂ થયું હતું અને ત્યારબાદ તેમના પુત્ર કિમ જોંગ ઇલ આવ્યા હતા. 2010માં પાર્ટી સંમેલન દરમિયાન જ્યારે તેમને સત્તાવાર રીતે ઉત્તરાધિકારી જાહેર કરવામાં આવ્યા ત્યારે કિમ જોંગ ઉન માત્ર 26 વર્ષના હતા. આના બે વર્ષ પહેલા કિમ જોંગ ઇલને ગંભીર સ્ટ્રોક આવ્યો હતો.

કિમ જોંગ ઉન ઉત્તર કોરિયાના સિંહાસન પર કેવી રીતે બેઠા: ડિસેમ્બર 2011માં તેમના પિતાના મૃત્યુ પછી અચાનક કિમ જોંગ ઉનનો રાજ્યાભિષેક થયો. કેટલાક વિશ્લેષકો માને છે કે કિમ જોંગ ઉનનો તેમની પુત્રીને આટલી વહેલી જાહેરમાં રજૂ કરવાનો નિર્ણય તેમના પોતાના અનુભવને પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે જેમાં તેઓ સત્તામાં ઉતાવળમાં આવ્યા હતા. ગયા મહિને કિમ જુ એ ની કુમસુસનની પહેલી જાણીતી મુલાકાત હતી, જે તેના પિતાની ત્રણ વર્ષમાં તે સ્થાનની પહેલી મુલાકાત હતી.

પેલેસ ઑફ સન, કુમસુસનની મુલાકાત શું સૂચવે છે?: દક્ષિણ કોરિયાના સેજોંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના વરિષ્ઠ વિશ્લેષક ચેઓંગ સેઓંગ-ચાંગ કહે છે કે, આ મહેલ કિમ પરિવારના શાસનનું મુખ્ય પ્રતીક છે. તેથી, આ મુલાકાતને કિમ જોંગ ઉન દ્વારા શાસક પક્ષની મુખ્ય કોંગ્રેસની તૈયારી કરતી વખતે તેમની પુત્રીને તેમના દાદા અને પિતાના ઉત્તરાધિકારી તરીકે રજૂ કરવાના પ્રતીકાત્મક સંકેત તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.

કિમની પુત્રી રાજકીય સંમેલનમાં મુખ્ય પદ મેળવી શકે છે: ચેઓંગ કહે છે કે ફેબ્રુઆરીના અંતમાં યોજાનારી વર્કર્સ પાર્ટી કોંગ્રેસ, જે અગાઉ 2016 અને 2021 માં યોજાઈ હતી, કિમ જોંગ ઉનને તેમની યોજનાઓને ઔપચારિક બનાવવા માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે. તેઓ સંભવિત રીતે તેમની પુત્રીને પાર્ટીના પ્રથમ સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરીને તેમના ઉત્તરાધિકારી તરીકે નિયુક્ત કરી શકે છે, જે બીજું સૌથી મહત્વપૂર્ણ પદ છે. જો કે, આવા નિર્ણયને બહારની દુનિયા સમક્ષ તાત્કાલિક જાહેર કરવામાં આવશે નહીં.

ગુપ્તચર એજન્સીઓ રાજકીય કોંગ્રેસ પર નજીકથી નજર રાખી રહી છે: NIS અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ કિમની 13 વર્ષની પુત્રી કિમ જુ-એ, વર્કર્સ પાર્ટી કોંગ્રેસમાં હજારો પ્રતિનિધિઓ સામે તેન પિતા સાથે દેખાય છે કે કેમ તેનું નજીકથી નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. એજન્સી જણાવે છે કે કિમ જુ-એ કિમ જોંગ ઉનના સૌથી સંભવિત ઉત્તરાધિકારી છે. જોકે, કિમ જોંગ ઉનની પ્રમાણમાં નાની ઉંમરને ધ્યાનમાં રાખીને ઘણી અનિશ્ચિતતાઓ રહે છે.

કિમ જુ-એના ઉત્તરાધિકારીની જાહેરાત શું સંકેત આપશે?: દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રીય એકીકરણ સંસ્થાના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ કોહ યુ-હવાનએ જણાવ્યું હતું કે જો કિમ જોંગ ઉન તેમની પુત્રીને તેમના ઉત્તરાધિકારી તરીકે સ્થાપિત કરવા માટે પાર્ટી કોંગ્રેસનો ઉપયોગ કરે છે, તો તેના પરિણામો દૂરગામી હશે. ઉદાહરણ તરીકે, પાર્ટી સ્વ-પ્રશંસા કરી શકે છે કે ઉત્તર કોરિયા મોટાભાગના અન્ય સામ્યવાદી રાજ્યો કરતાં લાંબા સમય સુધી કેવી રીતે ટકી રહ્યું છે અને આને દેશ દ્વારા સ્થાપિત "ક્રાંતિના સફળ વારસા" ને આભારી છે.

