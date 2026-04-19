ઉત્તર કોરિયાએ દરિયામાં બેલેસ્ટિક મિસાઇલ છોડી, દક્ષિણ કોરિયાનો દાવો
દક્ષિણ કોરિયાએ કહ્યું કે તેની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદ આ પ્રક્ષેપણોની ચર્ચા કરવા માટે ઇમરજન્સી બેઠક બોલાવવાનું આયોજન કરી રહી છે.
Published : April 19, 2026 at 9:12 AM IST
સિયોલ: ઉત્તર કોરિયાએ રવિવારે દરિયા તરફથી કેટલીક બેલેસ્ટિક મિસાઇલો છોડી છે, તેના પાડોશી દેશ દક્ષિણ કોરિયાએ આ જાણકારી આપી છે. આ વર્ષે ઉત્તર કોરિયાની આ હથિયારોની પરીક્ષણની લેટેસ્ટ ગતિવિધિ છે. દક્ષિણ કોરિયાના જોઇન્ટ ચીફ ઓફ સ્ટાફે જણાવ્યું હતું કે આ મિસાઇલ રવિવાર સવારે ઉત્તર કોરિયાના પૂર્વ સિનપો વિસ્તારમાંથી છોડવામાં આવી છે.
તેમણે જણાવ્યું કે દક્ષિણ કોરિયાએ પોતાનું પેટ્રોલિંગ વધારી દીધુ છે અને તે અમેરિકા તથા જાપાન સાથે સતત જાણકારી શેર કરી રહ્યું છે. દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલયે જણાવ્યું હતું કે તેની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદ આ મિસાઇલોના ટેસ્ટિંગ પર ચર્ચા માટે એક ઇમરજન્સી બેઠકની યોજના બનાવી રહ્યું છે.
જાપાનના સંરક્ષણ મંત્રાલયે પણ આ લોન્ચની તપાસ કરી છે અને કહ્યું કે માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આ હથિયાર ઉત્તર કોરિયાના પૂર્વ કિનારા પાસે દરિયામાં પડ્યા છે. મંત્રાલયે જણાવ્યું કે ટોક્યોએ પ્યોંગયોંગ સામે વિરોધ નોંધાવ્યો છે. રવિવારે છોડવામાં આવેલી કેટલીક મિસાઇલો વિસ્તાર અને આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ માટે ખતરો છે અને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદના તે પ્રસ્તાવોનું ઉલ્લંઘન કરે છે જે ઉત્તર કોરિયા દ્વારા કોઇ પણ રીતની બેલેસ્ટિક ગતિવિધિ પર રોક લગાવે છે.
ગયા અઠવાડિયે, ઉત્તર કોરિયાએ કહ્યું હતું કે નેતા કિમ જોંગ ઉને દેશના એક ડિસ્ટ્રોયરમાંથી મિસાઇલ પરીક્ષણોનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. પરીક્ષણ બાદ, કિમે કહ્યું કે તેમની સરકાર તેના પરમાણુ તાકાતોના "અમર્યાદિત વિસ્તરણ" પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે અને દેશની પરમાણુ હુમલા અને ઝડપી પ્રતિક્રિયા ક્ષમતાઓને વધુ તીવ્ર બનાવવા માટે અનિશ્ચિત નવા કાર્યો સોંપવામાં આવ્યા છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઊર્જા એજન્સીના ડિરેક્ટર રાફેલ ગ્રૉસીએ ગયા અઠવાડિયે કહ્યું કે તેમની એજન્સીએ ઉત્તર કોરિયામાં પરમાણુ સુવિધાઓ પર પ્રવૃતિમાં તીવ્ર વધારો થયો હોવાની પૃષ્ટી કરી છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ઉત્તર કોરિયાએ માર્ચ 2026માં અનેક સફળ પરિક્ષણો કર્યા હતા. તેણે પહેલા પરમાણુ- સક્ષમ મલ્ટીપલ રોકેટ લોન્ચરનું પરીક્ષણ કર્યું હતું અને તે બાદ અમેરિકા સુધી પ્રહાર કરવા સક્ષમ મિસાઇલ એન્જિનનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું હતું.
