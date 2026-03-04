ETV Bharat / international

દુબઈમાં ફસાયેલા કેટલાક મુસાફરો ખાનગી ફ્લાઇટ્સ માટે ચૂકવી રહ્યા છે મોટી રકમ

પશ્ચિમ એશિયામાં લડાઈ વચ્ચે ગલ્ફ શહેરોમાં એરપોર્ટ બંધ થઈ ગયા હોવાથી ચાર્ટર ફ્લાઇટ્સની માંગમાં વધારો થયો છે, લોકોએ 200,000 યુરો ($232,000) સુધી ચૂકવણી કરી છે.

મંગળવાર, ૩ માર્ચ, ૨૦૨૬ ના રોજ, સંયુક્ત આરબ અમીરાતના દુબઈમાં મુખ્ય રસ્તા પર હળવો ટ્રાફિક જોવા મળી રહ્યો છે.
મંગળવાર, ૩ માર્ચ, ૨૦૨૬ ના રોજ, સંયુક્ત આરબ અમીરાતના દુબઈમાં મુખ્ય રસ્તા પર હળવો ટ્રાફિક જોવા મળી રહ્યો છે. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : March 4, 2026 at 3:19 PM IST

ઈરાન યુદ્ધને કારણે હજારો એરલાઇન મુસાફરો ફસાયેલા છે, જે સમગ્ર ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં ફેલાયેલું છે, પરંતુ કેટલાક શ્રીમંત પ્રવાસીઓ બહાર નીકળી રહ્યા છે - ઈરાની ડ્રોન અને મિસાઇલ હુમલાઓથી સુરક્ષિત એરપોર્ટથી યુરોપ જતી લક્ઝરી ફ્લાઇટ્સ માટે મોટી રકમ ચૂકવી રહ્યા છે.

ગયા સપ્તાહના અંતે તણાવ ચાલુ થયા બાદ દુબઈ, અબુ ધાબી અને દોહા, કતારના મુખ્ય એરપોર્ટ બંધ થયા પછી ચાર્ટર ફ્લાઇટ્સની માંગમાં વધારો થયો છે, જેમાં કેટલાક 200,000 યુરો ($232,000) સુધી ચૂકવી રહ્યા છે.

સામાન્ય રીતે સલામત અને વૈભવી સ્થળ તરીકે ઓળખાતા દુબઈથી, મુસાફરો બાય રોડ ઓમાનના મસ્કત, જે લગભગ ચાર કલાકના ડ્રાઇવ દૂર છે, અથવા સાઉદી અરેબિયાની રાજધાની રિયાધ, જે 10 કલાકથી વધુ દૂર છે, જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. ત્યારબાદ તેઓ થોડી ઉપલબ્ધ કોમર્શિયલ ફ્લાઇટ્સમાંથી એકમાં બેસે છે અથવા ચાર્ટર ફ્લાઇટ્સ લે છે, જેની કિંમત યુદ્ધ શરૂ થયા પછી નોંધપાત્ર રીતે વધી છે.

ફ્રેન્ચ ખાનગી જેટ બ્રોકર JET-VIP ના CEO અલ્તાય કુલાએ જણાવ્યું હતું કે, "માંગ ખૂબ ઊંચી છે, અને અમે તેને પહોંચી વળવા માટે પૂરતા વિમાન પૂરા પાડી શકતા નથી." કુલાએ જણાવ્યું હતું કે રિયાધથી પોર્ટુગલના પોર્ટો સુધીની 16 મુસાફરોવાળી ખાનગી જેટની ચાર્ટર ફ્લાઇટનો ખર્ચ સામાન્ય રીતે આજે લગભગ 100,000 યુરો ($115,800) થાય છે, પરંતુ હવે તે ખર્ચ બમણો થઈ ગયો છે.

તેમણે ઉમેર્યું, "ખર્ચમાં આ વધારો વિમાનની અછત, સ્થાન બદલવાના ખર્ચ અને ઓપરેટરના જોખમ મૂલ્યાંકનને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેથી, આ અંદાજ નથી." વિમાના પ્રાઇવેટ જેટ્સના સીઇઓ અમીર નારાણે જણાવ્યું હતું કે અરાઇવલ, વિમાનના પ્રકાર અને રૂટ મર્યાદાઓના આધારે કિંમતો બદલાઈ શકે છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ગલ્ફ ક્ષેત્રથી યુરોપ સુધીની ફ્લાઇટ્સ 150,000 યુરો ($173,800) થી 200,000 યુરો સુધીની હોય છે. રિયાધ અને મસ્કત જેવા કાર્યરત એરપોર્ટ સુધી પહોંચવા માટે, કેટલાક પ્રવાસીઓ ખાનગી સુરક્ષા કંપનીઓને ભાડે રાખે છે જે નિયમિત પેસેન્જર કારથી લઈને કોચ બસો સુધીના વાહનોમાં પરિવહનનું સંકલન કરે છે.

યુકે સ્થિત જોખમ વ્યવસ્થાપન અને સુરક્ષા કંપની, અલ્મા રિસ્કના ઓપરેશન્સ અને પ્લાનિંગ ડિરેક્ટર, ઇયાન મેકકોલે જણાવ્યું હતું કે ભારે ટ્રાફિકને કારણે, ઓમાન સાથેના સરહદી સ્થળોએ રાહ જોવાનો સમય ચાર કલાક સુધીનો હોઈ શકે છે, જ્યારે ખર્ચ હજારો ડોલરમાં પહોંચી શકે છે. મેકકોલે ઉમેર્યું હતું કે જે લોકો જવા માંગે છે તેઓ મોટાભાગે ફસાયેલા પ્રવાસીઓ છે, રહેવાસીઓ નહીં.

તેમનો અંદાજ છે કે તેમની કંપનીએ તાજેતરના દિવસોમાં 200 થી વધુ લોકો માટે ટ્રાન્સફરની વ્યવસ્થા કરી છે અને ઘણા લોકોને સલાહ આપી છે. નારણે કહ્યું કે વિમાનાના ગ્રાહકોમાં બિઝનેસ એક્ઝિક્યુટિવ્સ, પરિવારો અને ઉદ્યોગસાહસિકો, તેમજ દૂરસ્થ કામદારોનો સમાવેશ થાય છે જેઓ આ વિસ્તારમાં રહેતા હતા.

દુબઈમાં એર ચાર્ટર સર્વિસના મધ્ય પૂર્વ મુખ્યાલયના સીઈઓ એલી હેનાએ જણાવ્યું હતું કે આ પ્રદેશમાંથી મોટાભાગની ફ્લાઇટ્સ ઓમાનથી ઉડાન ભરે છે. તેમણે કહ્યું કે કિંમતો ખૂબ ઊંચી છે કારણ કે ત્યાં ખૂબ ઓછા ચાર્ટર પ્લેન ઉપલબ્ધ છે, કારણ કે મોટાભાગના એરપોર્ટ પર ફસાયેલા છે જે હવે બંધ છે.

તેઓ જે ગ્રાહકો જોઈ રહ્યા છે તેમાં નિયમિત ખાનગી ચાર્ટર અને એવા લોકોનો સમાવેશ થાય છે જેઓ સામાન્ય રીતે કોમર્શિયલ ફ્લાઇટ દ્વારા મુસાફરી કરે છે પરંતુ ખર્ચ શેર કરવા માટે અન્ય પ્રવાસીઓ અથવા પરિવારો સાથે રિસોર્સ એકત્રિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

"દરેક વ્યક્તિ તણાવમાં છે," હેનાએ કહ્યું. "સાચું કહું તો, દરેક વ્યક્તિ શક્ય તેટલું એડજસ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. મસ્કત એરપોર્ટ ફ્લાઇટ્સથી ભરેલું છે, અને દરેક વ્યક્તિ તણાવમાં છે." ઇન્ટરનેશનલ SOS સિક્યુરિટી એન્ડ હેલ્થ સર્વિસીસ કંપનીના નિષ્ણાતો અપેક્ષા રાખે છે કે આ લડાઈ અઠવાડિયા સુધી પરિવહન અને એનર્જી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને અસર કરતી રહેશે.

