કોલંબિયામાં નાનું વિમાન ક્રેશ, વિમાનમાં સવાર તમામ 15 લોકોના મોત
દક્ષિણ અમેરિકન દેશ કોલંબિયામાં એક વિમાન ક્રેશ થયું હોવાના અહેવાલ સામે આવ્યા છે. આ વિમાનમાં પંદર લોકો સવાર હતા.
Published : January 29, 2026 at 9:18 AM IST
બોગોટા: કોલંબિયામાં એક નાના વિમાન ક્રેશ થવાની એક દુ:ખદ ઘટના બની છે. તેમાં પંદર લોકો સવાર હતા. પ્લેન ક્રેશ થયાનું ચોક્કસ કારણ જાણી શકાયું નથી. દુર્ઘટનાને પગલે રાહત-બચાવ ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બુધવારે ઉત્તરપૂર્વીય કોલંબિયાના નોર્ટે ડી સેન્ટેન્ડર પ્રાંતના ગ્રામીણ વિસ્તારમાં 15 લોકો સાથેનું એક નાનું વિમાન ક્રેશ થયું હતું. ફ્લાઇટનું સંચાલન કરતી રાજ્ય માલિકીની એરલાઇન સતેનાએ જણાવ્યું હતું કે, કુરાસિકા સમુદાયના સ્થાનિક અધિકારીઓએ વિમાન સંચાલન કરતી કંપનીના અધિકારીઓને ક્રેશ વિશે જાણ કરી હતી, અને મુસાફરોની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે એક બચાવ ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી છે.
વિમાનની નોંધણી નંબર HK4709 છે. સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે 11:42 વાગ્ વિભાગની રાજધાની કુકુટા સ્થિત હવાઈ મથકથી પહાડીઓથી ઘેરાયેલી નગર પાલિકાના ઓકાના માટે ઉડાન ભરી હતી, સામાન્ય રીતે આશરે 40 મિનિટ હોય છે.
સતેનાના એક નિવેદન અનુસાર, વિમાનનો એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ સાથે છેલ્લો સંપર્ક ટેકઓફ થયાની થોડી મિનિટો પછી થયો હતો. એરલાઇને જણાવ્યું હતું કે નાના વિમાનમાં બે ક્રૂ સભ્યો અને 13 મુસાફરો હતા, જેમાં ડાયોજીનેસ ક્વિન્ટેરોનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે તેમના પ્રદેશમાં આંતરિક સશસ્ત્ર સંઘર્ષના પીડિતોના કેસ લડે છે.