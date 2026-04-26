વોશિંગ્ટન હિલ્ટન હોટેલમાં ગોળીબાર; સુરક્ષા દળોએ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અને વાન્સને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢ્યા
વોશિંગ્ટનની હિલ્ટન હોટેલમાં ગોળીબારની એક મોટી ઘટના નોંધાઈ છે. ગોળીબાર સમયે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અને જે.ડી. વાન્સ હાજર હતા. બધા સુરક્ષિત છે.
Published : April 26, 2026 at 7:20 AM IST|
Updated : April 26, 2026 at 7:41 AM IST
વોશિંગ્ટન: રવિવારે વહેલી સવારે (ભારતીય સમય મુજબ) અમેરિકાના વોશિંગ્ટનમાં હિલ્ટન હોટેલમાં ગોળીબારની એક મોટી ઘટના સામે આવી હતી. વાર્ષિક કોરસપોન્ડન્ટ્સ ડિનર દરમિયાન ગોળીબાર થયો હતો. ઘટના સમયે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સ સ્થળ પર હાજર હતા. સુરક્ષા દળોએ તેમને ઝડપથી પરિસરમાંથી બહાર કાઢ્યા હતા.
વોશિંગ્ટનમાં યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પ્રેસ ડિનરમાં હાજરી આપી રહ્યા હતા ત્યારે ગોળીબાર થયા હોવાના અહેવાલ છે. પ્રત્યક્ષદર્શીઓ અને એએફપી પત્રકારોએ જણાવ્યું હતું કે હોટલની અંદર મોટા વિસ્ફોટ જેવા અવાજો સંભળાયા હતા. "બ્લેક-ટાઈ" વ્હાઇટ હાઉસ કોરસપોન્ડન્ટ્સ ડિનરમાં હાજરી આપનારા મહેમાનો ગભરાઈ ગયા અને તેમના ટેબલ નીચે આશ્રય લેવા લાગ્યા.
#WATCH | Attendees seen exiting the White House Correspondents' Dinner venue after shots were reportedly fired at the event.— ANI (@ANI) April 26, 2026
(Source: Unrestricted Pool via Reuters) pic.twitter.com/aCUaUMmDgN
હથિયારો સાથે યુક્તિયુક્ત ટીમોએ ટ્રમ્પ રાત્રિભોજન દરમિયાન જ્યાં બેઠા હતા તે સ્ટેજ પર સ્થાન લીધું. ત્યારબાદ તેમને સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા. પોલીસે વોશિંગ્ટન હિલ્ટન હોટેલ - કાર્યક્રમ સ્થળ - ને ઘેરી લીધું હતું જ્યારે હેલિકોપ્ટર ઉપર ફરતા હતા.
સીએનએન અને અન્ય યુએસ મીડિયા આઉટલેટ્સે અહેવાલ આપ્યો હતો કે ટ્રમ્પને કોઈ ઈજા થઈ નથી. ગુપ્ત સેવાને ટાંકીને એક પૂલ રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે એક કથિત ગોળીબાર કરનારને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે; જોકે, આ અહેવાલની હજુ સુધી સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી. પુષ્ટિ ન થયેલા અહેવાલો અનુસાર, એક વ્યક્તિ ઘાયલ થયો હતો, જોકે ઈજાના પ્રકાર અથવા કારણ અંગે હાલમાં કોઈ વિગતો ઉપલબ્ધ નથી. આ ઘટના સ્વાગત ટિપ્પણીઓ પછી અને રાત્રિભોજન સેવા દરમિયાન બની હતી - ખાસ કરીને જ્યારે ટ્રમ્પ પોતાનું ભાષણ આપવાના હતા. એવું લાગે છે કે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રના અધિકારીઓને સૌથી પહેલા બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા, કારણ કે ખરેખર શું બન્યું તે અંગે અનિશ્ચિતતા હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે, 2024 માં, પેન્સિલવેનિયાના બટલરમાં એક રેલી દરમિયાન ટ્રમ્પ પર જીવલેણ હુમલો થયો હતો. એક બંદૂકધારીએ ગોળીબાર કર્યો હતો, જેમાં એક ઉપસ્થિતનું મોત થયું હતું અને રાષ્ટ્રપતિના કાનમાં સામાન્ય ઈજા થઈ હતી. થોડા મહિનાઓ પછી, વેસ્ટ પામ બીચમાં ગોલ્ફ કોર્સની પરિમિતિમાં ઝાડીઓમાંથી રાઇફલનો બેરલ નીકળતો જોયા બાદ બીજા એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તે સમયે, ટ્રમ્પ ત્યાં ગોલ્ફ રમી રહ્યા હતા.
#WATCH | ANI Reporter Reena Bhardwaj’s exclusive report from White House Correspondent’s dinner.— ANI (@ANI) April 26, 2026
She says, " just minutes ago, chaos erupted here in the ballroom at the hilton in washington. what i witnessed first hand was a loud sound first. to my mind it was probably clattering… pic.twitter.com/XJpXmYONbN
વોશિંગ્ટન હિલ્ટન હોટેલ, જ્યાં આ ભવ્ય શનિવારનો કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો હતો, તે જ સ્થળ છે જ્યાં 1981 માં, એક હુમલાખોરે રિપબ્લિકન રાષ્ટ્રપતિ રોનાલ્ડ રીગન પર ગોળીબાર કર્યો હતો. આયોજકોએ મહેમાનોને જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના છતાં, વ્હાઇટ હાઉસ કોરસપોન્ડન્ટ્સ ડિનર યોજના મુજબ યોજાશે.
ટ્રમ્પ તેમના રાષ્ટ્રપતિ પદ દરમિયાન આ પહેલી વાર આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી રહ્યા હતા. ટ્રમ્પના મીડિયા પર વારંવારના હુમલાઓ છતાં, વ્હાઇટ હાઉસ કોરસપોન્ડન્ટ્સ એસોસિએશન (WHCA) એ આ વર્ષે તેમને આમંત્રણ આપ્યું હતું.
છેલ્લા 100 વર્ષના અન્ય રાષ્ટ્રપતિઓથી વિપરીત, ટ્રમ્પે તેમના રાષ્ટ્રપતિ તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન ક્યારેય વ્હાઇટ હાઉસ કોરસપોન્ડન્ટ્સ ડિનરમાં હાજરી આપી ન હતી. બટલર ગોળીબારની ઘટનામાં, એક ગોળી ટ્રમ્પના જમણા કાનમાં વાગી ગઈ હતી. આ ઘટના 13 જુલાઈના રોજ બની હતી, જ્યારે રિપબ્લિકન રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર બટલરમાં ચૂંટણી રેલી કરી રહ્યા હતા, અને નજીકના છત પરથી 20 વર્ષીય બંદૂકધારીએ ગોળીબાર કર્યો હતો. આ ઘટનામાં પ્રેક્ષકોમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું હતું, જ્યારે બંદૂકધારી, થોમસ ક્રૂક્સ, સિક્રેટ સર્વિસ સ્નાઈપર દ્વારા ગોળી મારીને માર્યો ગયો હતો.