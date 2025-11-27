અમેરિકામાં વ્હાઇટ હાઉસ નજીક ગોળીબાર, નેશનલ ગાર્ડના બે સૈનિકો ઈજાગ્રસ્ત, હુમલાખોરની ધરપકડ

ETV Bharat / international

વોશિંગ્ટન: અમેરિકાની રાજધાની વોશિંગ્ટનમાં આજે બુધવારે વ્હાઇટ હાઉસથી થોડા જ અંતરે ગોળીબારની ઘટના બની. હુમલાખોરોએ ત્યાં તૈનાત વેસ્ટ વર્જિનિયા નેશનલ ગાર્ડના બે સૈનિકો પર ગોળીબાર કર્યો. આ હુમલામાં બંને સૈનિકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે, અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ગોળીબારનો અવાજ સાંભળીને, વિસ્તારમાં હાજર અન્ય સૈનિકો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને સશસ્ત્ર હુમલાખોરને ગોળી વાગ્યા બાદ તેને પકડી લીધો હતો. હુમલાનું કારણ જાણી શકાયું નથી. પોલીસે આતંકવાદી હુમલો હોવાની શક્યતા નકારી નથી. હાલમાં આ ઘટનાની તમામ દ્રષ્ટીકોણથી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ ઘટના બાદ, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે તાત્કાલિક 500 વધુ નેશનલ ગાર્ડ સૈનિકોને વોશિંગ્ટન મોકલવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

ABIના ડિરેક્ટર કાશ પટેલ અને વોશિંગ્ટનના મેયર મુરિયલ બોઝરે જણાવ્યું હતું કે, સૈનિકોને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. વોશિંગ્ટનના મેયરે તેને લક્ષ્યાંકિત હુમલો ગણાવ્યો હતો. સૈનિકોએ હુમલાખોરની ધરપકડ કરી હતી. આ હુમલો વ્હાઇટ હાઉસથી લગભગ બે બ્લોક ઉત્તરપશ્ચિમમાં એક સબવે સ્ટેશન નજીક થયો હતો.

નેશનલ ગાર્ડ પર ગોળીબાર એવા સમયે થયો છે જ્યારે દેશની રાજધાની અને દેશભરના અન્ય શહેરોમાં સૈનિકોની હાજરી મહિનાઓથી એક મુખ્ય મુદ્દો છે. તેનાથી કોર્ટ લડાઈઓ અને ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા સૈન્યના ઉપયોગ અંગે વ્યાપક ચર્ચા થઈ છે. અધિકારીઓ આ ઘટનાને ગુનાની વધતી સમસ્યા ગણાવી રહ્યા છે.

ડી.સી. પોલીસ ચીફના એક્ઝિક્યુટિવ આસિસ્ટન્ટ જેફરી કેરોલે જણાવ્યું હતું કે, તપાસકર્તાઓને આ ઘટના પાછળના હેતુ વિશે કોઈ માહિતી નથી. તપાસકર્તાઓ દ્વારા જોયેલા વીડિયોને ટાંકીને તેમણે કહ્યું કે હુમલાખોર એક ખૂણામાંથી આવ્યો હતો અને નેશનલ ગાર્ડ પર ગોળીબાર કર્યો હતો. બોવ્સરે તેને લક્ષ્યાંકિત હુમલો ગણાવ્યો હતો.

અધિકારીઓ માને છે કે, હુમલાખોરો અફઘાન નાગરિકો હતા. શંકાસ્પદોને શોધવા માટે તપાસ ચાલી રહી છે. પશ્ચિમ વર્જિનિયાના ગવર્નર પેટ્રિક મોરિસીએ શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે, સૈનિકો મૃત્યુ પામ્યા છે, પરંતુ બાદમાં તેમણે પોતાનું નિવેદન પાછું ખેંચી લીધું હતું, અને કહ્યું હતું કે તેમની ઓફિસને તેમની સ્થિતિ વિશે વિરોધાભાસી અહેવાલો મળી રહ્યા છે. એવા પણ અહેવાલ છે કે એક શંકાસ્પદને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે. તેને ગોળી વાગી હતી, જોકે તેના જીવને કોઈ જોખમ નથી.

હુમલા બાદ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે તાત્કાલિક 500 વધુ નેશનલ ગાર્ડ સૈનિકોને વોશિંગ્ટન મોકલવાનો આદેશ આપ્યો હતો. યુએસ સંરક્ષણ સચિવ પીટ હેગસેથે જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તેમને વધારાના સૈનિકો મોકલવા કહ્યું હતું. નવીનતમ સરકારી અપડેટ મુજબ, શહેરમાં કાર્યરત સંયુક્ત ટાસ્ક ફોર્સમાં હાલમાં લગભગ 2,200 સૈનિકો તૈનાત છે.

