અમેરિકામાં વ્હાઇટ હાઉસ નજીક ફાયરિંગ, ટ્રેંડી લોગાન સર્કલ પાસે 5 લોકોને ગોળી વાગી
વ્હાઇટ હાઉસથી લગભગ 1 માઇલ ઉત્તરે આવેલા લોગાન સર્કલમાં ફાયરિંગની ઘટના બની હતી.
Published : November 12, 2026 at 8:42 PM IST
વોશિંગ્ટન: વોશિંગ્ટન ડી.સી.ના એક પોશ વિસ્તારમાં પાંચ લોકોને ગોળી મારવામાં આવી છે. પોલીસે આ માહિતી આપી છે. પોલીસ વિભાગના પ્રવક્તા નિકોલ ડીનરે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ અનેક સ્થળોએ કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે. ફાયરિંગ કરનાર પકડાયો નથી અને તેનું કારણ પણ જાણવા મળ્યું નથી.
વ્હાઇટ હાઉસની નજીક ફાયરિંગ
ફાયરિંગની ઘટના વ્હાઇટ હાઉસથી લગભગ 1 માઇલ ઉત્તરમાં લોગન સક્રલ વિસ્તારમાં બની હતી. પોલીસ અધિકારી નાથન ક્લાર્કે જણાવ્યું હતું કે અન્ય કોઇ માહિતી હજુ સુધી મળી નથી.
પોલીસે લોકોને 15મી સ્ટ્રીટના 1500 બ્લૉક વિસ્તારથી દૂર રહેવા અપીલ કરી છે. આ વિસ્તારમાં VIDA ફિટનેસ સેન્ટર, સેન્ટ લ્યુક્સ એપિસ્કોપલ ચર્ચ અને કેટલાક રહેણાંક મકાન છે અને આ હોલ ફૂડ્સ સુપરમાર્કેટની નજીક છે. બ્લોકનો મોટાભાગનો ભાગ પોલીસે ઘેરી લીધો છે. ઘટનાસ્થળની નજીકની શાળાઓને લોકડાઉન કરવામાં આવી છે. પોલીસ તપાસ દરમિયાન આ વિસ્તારની આસપાસના રસ્તાઓને પણ બંધ કરવામાં આવ્યા છે.
5 shot in US capital, police say Five people were shot early Thursday in a trendy Washington, DC, neighbourhood within walking distance of the White House, said police, who were responding to multiple locations. The shooter had not been caught, and the locations of the shootings were unclear, police department spokesperson Nicole Deaner said. The shootings were reported in Logan Circle, about 1 mile north of the White House. No other details are immediately available, police Officer Nathan Clarke said. Police urged people to avoid the area of the 1500 block of 15th Street, which includes a VIDA fitness centre, St Luke's Episcopal Church and residences and is around the corner from a Whole Foods supermarket. Much of the block was cordoned off. Schools near the scene were placed on lockdown. Source: AP— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2026
સમાચાર એજન્સી AP અનુસાર, પોલીસ આ વિસ્તારમાં કેટલીક જગ્યાએ કાર્યવાહી કરી રહી હતી જેમાં 15મી સ્ટ્રીટ NWનો 1500 બ્લૉક પણ સામેલ છે. અહીં અધિકારીઓએ દુકાન, એક ચર્ચ અને રહેણાંક બિલ્ડિંગની ઘેરાબંધી કરી હતી.
અધિકારીઓ અનુસાર, ઓગસ્ટ 2025ની શરૂઆતમાં, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ગવર્મેન્ટ એફિશિઅન્સીના પૂર્વ સભ્ય પર કેટલાક કિશોરોએ હુમલો કર્યો હતો. આ કિશોરોએ તેમની અને એક મહિલાની કાર ચોરી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
આ ઘટનાના કેટલાક દિવસો પછી, ટ્રમ્પે સ્થાનિક તંત્રને નજરઅંદાજ કરતા શહેર પર સીધો ફેડરલ નિયંત્રણ લાદ્યો હતો. ગુના ઘટાડવા માટે સેંકડો નેશનલ ગાર્ડ જવાનોને ત્યા તૈનાત કર્યા હતા. આ તૈનાતી આજે પણ ચાલુ જ છે.
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