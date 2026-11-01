અમેરિકાના ડલ્લાસમાં હેલોવીનની રાત્રે ગોળીબારની અલગ-અલગ ઘટનાઓમાં 4નાં મોત, 15 ઈજાગ્રસ્ત
ડલ્લાસના એક વિસ્તારમાં ગોળીબારની અલગ-અલગ ઘટનાઓમાં ચાર લોકોના મોત થયા છે અને અન્ય 15 લોકો ઘાયલ થયા છે.
Published : November 1, 2026 at 10:05 PM IST
બર્મિંગહામ: ડલ્લાસ પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ડલ્લાસના એક વિસ્તારમાં ગોળીબારની અલગ-અલગ ઘટનાઓમાં ચાર લોકોના મોત થયા છે અને અન્ય 15 લોકો ઘાયલ થયા છે. જ્યારે અલબામાં પણ ફૂટબોલ મેચ બાદ ગોળીબારની ઘટના બની હતી. જેમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું હતું. પોલીસ વડા ડેનિયલ કોમોક્સે જણાવ્યું હતું કે, અધિકારીઓ હાલમાં તપાસ કરી રહ્યા છે કે ડીપ એલમ વિસ્તારમાં બનેલી આ ગોળીબારની ઘટનાઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલી છે કે કેમ.
હેલોવીન સપ્તાહ દરમિયાન દેશભરમાં બનેલી હિંસક ઘટનાઓમાંથી આ એક હતી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, અલાબામામાં લીજન ફિલ્ડની બહાર શનિવારે રાત્રે વાર્ષિક 'મેજિક સિટી ક્લાસિક' ફૂટબોલ મેચ બાદ ગોળીબારની એક અલગ ઘટના બની હતી, જેમાં એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું હતું અને આઠ અન્ય લોકો ઘાયલ થયા હતા.
બર્મિંગહામ પોલીસ વિભાગના વડા માઈકલ પિકેટના જણાવ્યા અનુસાર, મેચ પૂરી થયા પછી મોટાભાગના પ્રેક્ષકો અને પરિવારો સ્ટેડિયમ છોડીને જતા રહ્યા હતા, પરંતુ ગોળીબાર નજીકના વિસ્તારમાં થયો હતો જ્યાં ગ્રેમોન્ટ એવન્યુ પર વિક્રેતાઓએ પોતાના સ્ટોલ લગાવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે, "હું ખૂબ જ આભારી છું કે વધુ લોકો ઘાયલ થયા નથી."
ગોળીબાર કયા સંજોગોમાં થયો તે હજુ સ્પષ્ટ નથી. પોલીસ પ્રવક્તા ડી'રીલ ફ્રીમેને જણાવ્યું હતું કે, એક વ્યક્તિને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે અને પૂછપરછ માટે પોલીસ હેડક્વોર્ટર લઈ જવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, અધિકારીઓએ "ઘણા હથિયારો" પણ જપ્ત કર્યા છે.
અલાબામા સ્ટેટ અને અલાબામા A&M એ ઐતિહાસિક રીતે અશ્વેત વિદ્યાર્થીઓ માટેની યુનિવર્સિટીઓ છે અને તેઓ કટ્ટર હરીફો છે. તેમની વચ્ચે વાર્ષિક મુકાબલો 100 વર્ષથી વધુ સમયથી યોજાઈ રહ્યો છે. શનિવારે યોજાયેલી આ મેચમાં લગભગ 70000 ફેન્સ હાજર હતા, જેમાં અલાબામા A&M 31-28ના સ્કોર સાથે વિજયી રહી હતી. કોલેજ ફૂટબોલ વિભાગમાં રમાતી આ મેચો દેશમાં સૌથી વધુ પ્રેક્ષકોને આકર્ષે છે.
મેજિક સિટી ક્લાસિકનો ઇતિહાસ એટલો ઊંડો છે કે અલાબામા સ્ટેટના કોચ એડી રોબિન્સન જુનિયર, જે ભૂતપૂર્વ NFL લાઇનબેકર અને સ્કૂલના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી છે, તેમણે રમત માટે હોલ ઓફ ફેમ બનાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો.
બીજી અન્ય ઘટનામાં નેવાર્ક, ડેલાવેરમાં, ડેલાવેર યુનિવર્સિટી કેમ્પસ નજીક શનિવારે રાત્રે 11:10 વાગ્યા પછી છ લોકોને ગોળી મારી દેવામાં આવી હતી. નેવાર્ક પોલીસ લેફ્ટનન્ટ ગ્રેગ ડી'એલિયાએ આ અંગે માહિતી આપી હતી. બધા છ લોકોને સારવાર માટે હોસ્પિટલોમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરાયેલા વીડિયોમાં લોકો ઘટનાસ્થળેથી સલામતી માટે ભાગતા જોવા મળ્યા હતા. ગોળીબાર પછી શહેરના મુખ્ય માર્ગનો એક ભાગ ઘણા કલાકો સુધી બંધ રહ્યો હતો.
અને ફેયેટવિલે, અરકાનસાસમાં, રવિવારે વહેલી સવારે થયેલા ગોળીબારમાં છ લોકોને ઈજા સાથે હોસ્પિટલોમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, કોઈ ધરપકડ કરવામાં આવી નથી. પ્રાથમિક તપાસમાં ગોળીબાર પહેલા ઝઘડો થયો હોવાનું જાણવા મળે છે.
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