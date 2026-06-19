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અમેરિકાના ટાઇમ્સ સ્ક્વેરમાં ગોળીબાર થતા અફરાતફરી મચી

NBA ચેમ્પિયનશિપની ઉજવણી વચ્ચે ગોળીબાર, પ્રવાસીઓ અને ચાહકોમાં અંધાધૂંધી, પોલીસે તપાસ શરૂ કરી.

સાંકેતિક ફોટો
સાંકેતિક ફોટો (Etv Bharat)
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By AP (Associated Press)

Published : June 19, 2026 at 11:12 AM IST

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ન્યૂયોર્ક : ન્યૂયોર્કના ટાઇમ્સ સ્ક્વેરમાં ગુરુવારે અચાનક ગોળીબારના અવાજે ચાહકો અને પ્રવાસીઓમાં ભારે ગભરાટ અને અંધાધૂંધી ફેલાઈ ગઈ હતી. આ ઘટના NBA ચેમ્પિયન ન્યૂ યોર્ક નિક્સની જીતની ઉજવણી દરમિયાન બની હતી. પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને એક શંકાસ્પદની ધરપકડ કરી લીધી છે.

મળતી માહિતી પ્રમાણે, આ ઘટના ગુરુવારે બપોરે 3:40 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી. લોઅર મેનહટનમાં ન્યૂ યોર્ક નિક્સે 53 વર્ષમાં પ્રથમ વખત ચેમ્પિયનશિપ જીતી હતી, જેની ઉજવણી માટે શેરીઓમાં ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી. તે દરમિયાન અચાનક ગોળીબાર થતાં લોકો પોતાનો જીવ બચાવવા દોડાદોડ કરવા લાગ્યા હતા. ઘણા લોકો દુકાનો અને અન્ય આશ્રય સ્થળો પર ભાગી ગયા હતા.

ફાયર વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આ ગોળીબારમાં એક વ્યક્તિને ઇજા થઈ છે, જેને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે. વધુ વિગતો હજુ સ્પષ્ટ થઈ શકી નથી. સ્થાનિક વેબકેમ ફૂટેજમાં કાળા પોશાક પહેરેલા ઓછામાં ઓછા બે શંકાસ્પદો ભીડવાળા ચોકમાં પ્રવેશતા અને ગોળીબાર કરતા જોવા મળ્યા છે. બંને શંકાસ્પદો રસ્તા પર ભાગી ગયા હતા, પોલીસે એક શંકાસ્પદને ઝડપથી પકડી પાડ્યો છે.

આ ગોળીબાર પાર્ક કરેલા એક પોલીસ વાહનથી થોડા જ મીટર દૂર થયો હતો, જે સુરક્ષા માટે ગોઠવાયેલા વ્યવસ્થા પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. ન્યૂ યોર્ક પોલીસ વિભાગે નિક્સની ઉજવણીને સુરક્ષિત રાખવા માટે 10,000 પોલીસ અધિકારીઓ તૈનાત કર્યા હતા.

નોંધનીય છે કે ટાઇમ્સ સ્ક્વેરમાં ત્રણ દિવસની અંદર આ બીજી ગોળીબારની ઘટના છે. ગયા સપ્તાહના અંતે, ચાહકો સાન એન્ટોનિયો પર નિક્સની જીતની ઉજવણી કરી રહ્યા હતા, ત્યારે ટાઇમ્સ સ્ક્વેરના હૃદયમાં એક 17 વર્ષના કિશોરને ગોળી મારી દેવામાં આવી હતી. તે સમયે ભારે ભીડને કારણે એમ્બ્યુલન્સ સ્થળ પર પહોંચી શકી ન હતી, અને પોલીસે પોતે જ પીડિતને હોસ્પિટલ લઈ જવો પડ્યો હતો.

હાલ પોલીસ ગોળીબારની સમગ્ર ઘટનાની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે અને બાકીના શંકાસ્પદોને શોધવા માટે સીસીટીવી ફૂટેજની મદદ લઈ રહી છે.

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