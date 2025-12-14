અમેરિકાની બ્રાઉન યૂનિવર્સિટીમાં ગોળીબાર, બે લોકોના મોત; 8 ઘાયલ
હુમલાખોરે કાળા કલરના કપડા પહેર્યા હતા, FBIની ટીમે ઘટનાની તપાસ હાથ ધરી, શંકાસ્પદની અટકાયત.
Published : December 14, 2025 at 10:44 AM IST
રોડ આઇલેન્ડ: અમેરિકાના રોડ આઇલેન્ડ રાજ્યમાં બ્રાઉન યૂનિવર્સિટીની એક બિલ્ડિંગમાં ગોળીબારની ઘટના બની છે. આ ગોળીબારમાં બે લોકોના મોત થયા છે જ્યારે આઠ અન્ય ઘાયલ થયા છે. ઘાયલોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. હુમલાનું કારણ હજુ સુધી જાણવા મળ્યું નથી. FBIની ટીમે આ ઘટનાની તપાસ હાથ ધરી છે.
અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઘટના પર સંજ્ઞાન લીધુ છે. ટ્રુથ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું,
"મને રોડ આઇલેન્ડમાં બ્રાઉન યૂનિવર્સિટીમાં ફાયરિંગની ઘટનાની જાણકારી મળી છે. FBI ઘટનાસ્થળે છે, શંકાસ્પદની અટકાયત કરવામાં આવી છે."
બ્રાઉન યૂનિવર્સિટીના બારૂસ એન્ડ હોલી એન્જિનિયરિંગ બિલ્ડિંગમાં ફાયરિંગમાં યૂનિવર્સિટીએ મોતની પૃષ્ટી કરી છે અને કહ્યું કે આઠ લોકો ઘાયલ થયા છે જેમણે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે અને તેમની સ્થિતિ ગંભીર પરંતુ સ્થિર છે. હુમલાખોર ફરાર છે. પોલીસ વિસ્તારમાં સર્ચ કરી રહી છે.
I have been briefed on the shooting that took place at Brown University in Rhode Island. The FBI is on the scene. The suspect is in custody. God bless the victims and the families of the victims!
એલર્ટમાં લખ્યુ, 'વિસ્તારમાં પોલીસ સક્રિય છે. યૂનિવર્સિટીએ માન્યુ કે ઘટના બાદ ડરનો માહોલ છે. પોલીસ મૃતકોની ઓળખ કરી રહી છે જ્યારે હોસ્પિટલના કો તે લોકોની ઓળખ કરી રહ્યા છે જેમને મેડિકલ સારવાર માટે લઇ જવામાં આવ્યા છે. બ્રાઉન યૂનિવર્સિટીએ સ્ટુડન્ટ, સ્ટાફ અને રહેવાસીઓને પોલીસના આદેશોનું પાલન કરવા અને તે વિસ્તારથી અંતર જાળવવાની અપીલ કરી છે. એલર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું કે, 'અમારા સમુદાયની સુરક્ષા સૌથી પહેલા છે.'
અધિકારીઓએ તે તમામ વિદ્યાર્થી અથવા બ્રાઉન સમુદાયના સભ્યોને પણ કહ્યું કે જે ગોળીબાર સમયે બારૂસ અને હોલી એન્જિનિયરિંગ બિલ્ડિંગની અંદર હતા અને હવે ત્યાથી જતા રહ્યા છે તે પોલીસનો સંપર્ક કરે. એક ન્યૂઝ ચેનલે પ્રોવિડન્સના મેયર બ્રેટ સ્માઇલીના હવાલાથી જણાવ્યુ કે અધિકારીઓએ કહ્યું છે કે યૂનિવર્સિટીમાં ફાયરિંગની તપાસ ચાલી રહી છે અને હજુ સુધી કોઇ શંકાસ્પદની અટકાયત કરવામાં આવી નથી.
મેયર બ્રેટ સ્માઇલીએ કહ્યુ કે, "બ્રાઉન યૂનિવર્સિટીના અધિકારી પ્રોવિડન્સ શહેર અને FBI શૂટરને શોધવા માટે મળીને કામ કરી રહ્યા છે. રાજ્યના ડેપ્યુટી પોલીસ ચીફ ટિમ ઓ'હારાએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન કહ્યુ કે શૂટર કાળા કપડા પહેરેલો એક શખ્સ છે. અમે આ શંકાસ્પદને શોધવા માટે દરેક સંસાધનોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. લોકોને તે વિસ્તારથી દૂર રહેવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. પોલીસ હજુ એમ શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે શંકાસ્પદ બ્રાઉન યૂનિવર્સિટી બિલ્ડિંગમાં કેવી રીતે ઘૂસ્યો? પરંતુ આ કન્ફર્મ થઇ ગયુ છે કે તે હોપ સ્ટ્રીટ તરફથી બહાર નીકળ્યો હતો.
પોલીસના સૂત્રો અનુસાર પોલીસ અધિકારીના એક વ્યક્તિ સાથે ટકરાવ થયો હતો જેને કારણે ગોળીબાર થયો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જોકે, હજુ સુધી આ સ્પષ્ટ નથી કે આ ઘટના બ્રાઉન યૂનિવર્સિટી ફાયરિંગ સાથે જોડાયેલી છે કે નથી. યૂનિવર્સિટીની વેબસાઇટ અનુસાર 1965માં બનેલી આ ફેસિલિટીમાં 117 લેબ, 150 ઓફિસ, 15 ક્લાસરૂમ, 29 લેબ ક્લાસરૂમ અને ત્રણ લેક્ચર હોલ છે.
બ્રાઉન યૂનિવર્સિટી એક પ્રાઇવેટ આઇવી લીગ રિસર્ચ ઇન્સ્ટીટ્યૂશન છે અને અમેરિકામાં હાયર એજ્યુકેશનના સૌથી જૂના સેન્ટરમાંથી એક છે. ગન વાયલેન્સ અર્કાઇવ, એજ્યુકેશન વીક અને એવરીટાઉન ફોર ગન સેફ્ટી ડેટાના એનાલિસીસ અનુસાર આ વર્ષે અમેરિકામાં 70થી વધારે સ્કૂલમાં ફાયરિંગની ઘટના બની છે.
