સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં 21 ભારતીય નાવિકો સાથે ઓઇલ લઈને જતા જહાજ પર અજાણી વસ્તુથી હુમલો
કેન્દ્રીય મંત્રી સર્બાનંદ સોનોવાલે કહ્યું કે, અધિકારીઓ પરિસ્થિતિ પર ચાંપતી નજર રાખી રહ્યા છે.
Published : October 22, 2026 at 8:06 AM IST
નવી દિલ્હી: સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં ફરી એકવાર ઓઇલ ટેન્કર પર હુમલાની ઘટના સામે આવી છે. કુવૈતનો ધ્વજ ધરાવતા ઓઇલ ટેન્કર 'એમ/ટી અલ દસ્મા' જેમાં 21 ભારતીય નાવિકો સવાર હતા તેના પર સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થતા સમયે કોઈ અજાણી વસ્તુ અથડાઈ હતી. કેન્દ્રીય બંદર, જહાજ અને જળમાર્ગ મંત્રી સર્વાનંદ સોનોવાલે જણાવ્યું હતું કે, જહાજ પરના તમામ ક્રૂ સભ્યો સુરક્ષિત છે.
આ ઘટના બુધવાર, 21 ઓક્ટોબરના રોજ (સ્થાનિક સમય મુજબ) બની હતી. કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે, સત્તાવાળાઓ પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે.
X પર માહિતી આપતા સોનોવાલે જણાવ્યું, "21 ઓક્ટોબરે, કુવૈતનો ધ્વજ ધરાવતું ઓઇલ ટેન્કર 'એમ/ટી અલ દસ્મા', જેમાં 21 ભારતીય નાવિકો સવાર હતા, તે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થઈ રહ્યું હતું ત્યારે તેના પર કોઈ અજાણી વસ્તુ અથડાઈ હતી. આપણા 21 ભારતીય ક્રૂ સભ્યો સહિત જહાજ પરના તમામ લોકો સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે."
⚠️ IMPORTANT UPDATE ⚠️ On Oct 21, Kuwait-flagged oil product tanker M/T AL DASMA, carrying 21 Indian seafarers, was struck by an unknown projectile while transiting the Strait of Hormuz. All 21 of our Indian crew members, along with the rest of the crew are completely safe. We are continuously monitoring the situation and remain in close contact with the ship management company to ensure the ongoing security and wellbeing of our seafarers.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 21, 2026
તેમણે ઉમેર્યું કે, "અમે પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યા છીએ અને અમારા નાવિકોની ચાલુ સુરક્ષા અને સુખાકારી સુનિશ્ચિત કરવા માટે જહાજ વ્યવસ્થાપન કંપની સાથે સંપર્કમાં રહીએ છીએ." યુનાઇટેડ કિંગડમ મેરીટાઇમ ટ્રેડ ઓપરેશન્સ (UKMTO) એ પણ ઓમાનના બુખાથી 11 નોટિકલ માઇલ પશ્ચિમમાં આ ઘટના પર નજર રાખી હતી. ટાઇમ્સ કુવૈત અનુસાર, આ ઘટનાથી જહાજમાં આગ લાગી હતી, જે પછીથી બુઝાઈ ગઈ હતી.
અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, ટેન્કર સ્થિર રહ્યું હતું, અને તમામ ક્રૂ સભ્યો સુરક્ષિત હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ હુમલો અખાતમાં પ્રાદેશિક કોમર્શિયલ શિપિંગ ઘટનાઓની શ્રેણી વચ્ચે થયો હતો. અગાઉ 16 ઓક્ટોબરના રોજ, 15 ભારતીય નાવિકોને લઈ જતા ક્રૂડ ઓઇલ ટેન્કર MT ST 3 પર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં એક મિસાઈલ ત્રાટકી હતી. સોનોવાલે કહ્યું હતું કે, તમામ ભારતીય નાગરિકો સુરક્ષિત હતા, અને કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
મધ્ય પૂર્વ સંઘર્ષમાં વધારો થવા વચ્ચે ભારતે દરિયાઈ નેવિગેશન અને કોમર્શિયલ શિપિંગ પરના હુમલાઓની વારંવાર નિંદા કરી છે. નવી દિલ્હીએ અનેક પ્રસંગોએ પુનરોચ્ચાર કર્યો છે કે કોમર્શિયલ શિપિંગ અને મર્ચન્ટ નાવિકો પરના તમામ હુમલા "કાયદેસર અને નૈતિક રીતે અયોગ્ય" છે. સાથે જ તેણે નેવિગેશનની સ્વતંત્રતા અને "આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગો દ્વારા દરિયાઈ વેપારના સલામત અને અવરોધ વિનાની આવ જા"ની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે.
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