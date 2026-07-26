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ચાર ભારતીયોને લઇને જતા જહાજ પર યુક્રેનના ઓડેસા પોર્ટ પર હુમલો, બે લોકો સુરક્ષિત

યુક્રેનમાં ભારતીય દૂતાવાસે રવિવારે જણાવ્યું હતું કે ઓડેસાના યુક્રેનિયન બંદર પર ચાર ભારતીય નાગરિકોને લઇને જતા વેપારી જહાજ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.

ભારતીયોને લઇને જતા જહાજ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો
ભારતીયોને લઇને જતા જહાજ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો (પ્રતિકાત્મક તસવીર-AP)
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By PTI

Published : July 26, 2026 at 4:32 PM IST

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લંડન: યુક્રેનમાં ભારતીય દૂતાવાસે રવિવારે જણાવ્યું હતું કે ઓડેસાના યુક્રેનિયન બંદર પર ચાર ભારતીય નાગરિકોને લઇને જતા વેપારી જહાજ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.

બે ક્રૂ સભ્યો સુરક્ષિત હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, જ્યારે અન્ય બે વિશે માહિતીની રાહ જોવાઈ રહી છે. આ ઘટના શનિવારે બની હતી; ઓડેસા બંદર પર કાર્ગો જહાજ 'MV AGN Ragnar' પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ઓડેસા કાળા સાગર ક્ષેત્રમાં એક મુખ્ય યુક્રેનિયન બંદર છે જેણે 2022માં રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી અનેક હુમલાઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

ભારતીય દૂતાવાસે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તે સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે. દૂતાવાસે જણાવ્યું, "યુક્રેનમાં ભારતીય દૂતાવાસ 25 જુલાઇએ ઓડેસા પોર્ટ પર હુમલા થયેલા એમવી એજીએન રૈગ્નર સાથે જોડાયેલા ઘટનાક્રમ પર નજર રાખી રહ્યું છે."

નિવેદન અનુસાર, ઘટના સમયે જહાજમાં ચાર ભારતીય નાગરિક સવાર હતા. દૂતાવાસે કહ્યું, 'લેટેસ્ટ માહિતી અનુસાર, બે ભારતીય સુરક્ષિત છે જ્યારે અન્ય બે ભારતીય નાગરિકો વિશે જાણકારીની રાહ જોવાઇ રહી છે."

દૂતાવાસે જણાવ્યું કે તપાસ અને બચાવ અબિયાન ચાલુ છે. સાથે જ તે સંબંધિત અધિકારીઓના સતત સંપર્કમાં છે જેથી ગાયબ થયેલા ચાલક દળના સભ્યોની સ્થિતિ વિશે જામી શકાય અને તેમણે દરેક શક્ય મદદ પહોંચાડી શકાય.

જોકે, હજુ આ સ્પષ્ટ થઇ શક્યું નથી કે હુમલો કોને કર્યો અને કઇ પરિસ્થિતિમાં આ ઘટના બની અથવા જહાજ પર ચાલક દળના કૂલ કેટલા સભ્યો હાજર હતા. ચારેય ભારતીય નાગરિકોની ઓળખ અને જહાજ પર તેમની જવાબદારી વિશે કોઇ જાણકારી મળી શકી નથી.

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