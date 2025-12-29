ETV Bharat / international

શિયા સંસ્થાએ બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ લઘુમતીઓ પર થતા અત્યાચારની નિંદા કરી

AISPLB ના મહાસચિવ અબ્બાસે જણાવ્યું હતું કે વિશ્વભરમાં આતંકવાદના તમામ કૃત્યો નિંદનીય છે, અને જેઓ આવા કૃત્યો કરે છે તેઓ માનવતાના દુશ્મન છે.

ઓલ ઈન્ડિયા શિયા પર્સનલ લો બોર્ડના પ્રમુખ, મૌલાના સૈયદ સૈમ મેહદી નકવી, અન્ય સભ્યો સાથે, રવિવાર, 28 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ લખનૌના બારા ઇમામબારામાં બોર્ડના સંમેલનમાં હાજરી આપે છે.
લખનૌ : ઓલ ઈન્ડિયા શિયા પર્સનલ લો બોર્ડ (AISPLB) એ રવિવારે બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ લઘુમતીઓ પર થઈ રહેલા અત્યાચારની નિંદા કરતા કહ્યું કે ઇસ્લામ કોઈપણ નિર્દોષ વ્યક્તિની હત્યા પર પ્રતિબંધ મૂકે છે અને ધર્મના નામે આવું કરનારાઓએ તેનાથી દૂર રહેવું જોઈએ.

આ નિંદા અહીંના બારા ઇમામબારામાં આયોજિત AISPLBના વાર્ષિક સંમેલનમાં કરવામાં આવી હતી. તેમાં ભારતના વિવિધ રાજ્યો તેમજ બાંગ્લાદેશ અને નેપાળના ઉલેમા અને મુસ્લિમ વિદ્વાનોએ હાજરી આપી હતી.

AISPLBના મહાસચિવ મૌલાના યાસુબ અબ્બાસે પીટીઆઈને જણાવ્યું કે, "બેઠકમાં બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર થઈ રહેલા અત્યાચારોની સખત નિંદા કરવામાં આવી હતી અને કહેવામાં આવ્યું હતું કે ઇસ્લામ કોઈપણ નિર્દોષ વ્યક્તિની હત્યા પર સખત પ્રતિબંધ મૂકે છે, અને જે લોકો ધર્મના નામે આવા અમાનવીય કૃત્યો કરે છે તેઓએ આવું કરવાથી દૂર રહેવું જોઈએ."

આ મહિનાની શરૂઆતમાં બાંગ્લાદેશના મૈમનસિંહ જિલ્લાના બાલુકામાં કથિત ઇશનિંદાના આરોપમાં એક હિન્દુ વ્યક્તિ, દીપુ ચંદ્ર દાસ (27) ને ટોળાએ માર મારીને મારી નાખ્યો હતો અને તેના શરીરને આગ લગાડી દીધી હતી. હત્યાના સંબંધમાં અત્યાર સુધીમાં લગભગ 12 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

24 ડિસેમ્બરના રોજ રાજબારી ટાઉનમાં એક ટોળા દ્વારા અમૃત મંડલ ઉર્ફે સમ્રાટ નામના અન્ય એક હિન્દુ વ્યક્તિની હત્યા કરવામાં આવી હતી. જોકે, બાંગ્લાદેશ સરકારે કહ્યું છે કે મંડલ હત્યા અને ખંડણી સહિતના અનેક ગંભીર કેસોમાં આરોપી છે અને આ ઘટના કોઈ સાંપ્રદાયિક હુમલો નહોતો.

અબ્બાસે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સંમેલનમાં જણાવાયું છે કે વિશ્વભરમાં થતા આતંકવાદના દરેક કૃત્ય ખૂબ જ નિંદનીય છે, અને જે લોકો આતંકવાદને આચરે છે, અથવા આતંકવાદીઓને સમર્થન આપે છે, અથવા તેમને કોઈપણ પ્રકારની સહાય પૂરી પાડે છે તે માનવતાના દુશ્મન છે.

તેમણે કહ્યું કે આતંકવાદ સામે એક શક્તિશાળી આંદોલન શરૂ કરવું જોઈએ જેથી મુઠ્ઠીભર આતંકવાદીઓ ભયભીત થઈ જાય. AISPLBના મહાસચિવના જણાવ્યા અનુસાર, બેઠકમાં 23 મુદ્દાનો ઠરાવ સર્વાનુમતે પસાર કરવામાં આવ્યો.

આ ઠરાવમાં માંગ કરવામાં આવી હતી કે સરકાર વકફ સુધારો કાયદો પાછો ખેંચે, સમાન નાગરિક સંહિતા અને રાષ્ટ્રીય નાગરિક રજિસ્ટર લાગુ કરવાના નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરે, લઘુમતી આયોગની જેમ વકફ સંરક્ષણ આયોગ બનાવે, કેન્દ્રીય હજ સમિતિમાં શિયાઓને પૂરતું પ્રતિનિધિત્વ પૂરું પાડે, સાઉદી અરેબિયા સરકાર પર દબાણ કરે કે શિયાઓને પયગંબર મુહમ્મદની પુત્રી અને ચાર ઇમામો માટે મદીનામાં જન્નતુલ બાકી ખાતે દરગાહ બનાવવાની મંજૂરી આપે, અને સંસદ અને રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં શિયા મુસ્લિમો માટે બેઠકો અનામત રાખે, વગેરે.

આ સંમેલન દરમિયાન, દેશમાં મોબ લિંચિંગની ઘટનાઓ પર ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. શિયા સંસ્થાએ માંગ કરી હતી કે સરકાર તેની સામે કડક કાયદા બનાવે.

અબ્બાસે કહ્યું કે ઠરાવમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ભૂતકાળમાં કેટલાક મુસ્લિમ શાસકોની ખોટી નીતિઓ અને વર્તમાનમાં કેટલાક ઉગ્રવાદી તત્વોની પ્રવૃત્તિઓને કારણે, ઇસ્લામ અને મુસ્લિમોની છબી માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં ખરડાઈ છે. આનો ફાયદો ઉઠાવીને, ઇસ્લામ વિરોધી તત્વો ધર્મ અને મુસ્લિમો વિરુદ્ધ નફરત ફેલાવે છે.

તેમણે કહ્યું કે, AISPLB ભારત અને વિદેશમાં એવા લોકો અને પક્ષોનો સંપર્ક કરશે જેઓ કાં તો મુસ્લિમો વિશે ગેરસમજનો ભોગ બન્યા છે અથવા જેઓ તેમના ભાષણો અને લેખન દ્વારા સતત મુસ્લિમો વિરુદ્ધ બોલે છે જેથી વાસ્તવિક ચિત્ર રજૂ કરી શકાય.

