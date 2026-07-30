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બાંગ્લાદેશ પરત ફરતા જ શેખ હસીનાની ધરપકડ કરાશે: કાયદા મંત્રી

બાંગ્લાદેશના પદભ્રષ્ટ વડાપ્રધાન શેખ હસીનાના ભારતથી પરત ફરવા પર તરત ધરપકડની સંભાવના છે.

શેખ હસીના
શેખ હસીના (ANI)
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By PTI

Published : July 30, 2026 at 9:31 PM IST

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ઢાકા: બાંગ્લાદેશના કાયદા મંત્રી એમ.અસદુજ્જમાંએ જણાવ્યું હતું કે, બાંગ્લાદેશના પદભ્રષ્ટ વડાપ્રધાન શેખ હસીનાના ભારતથી પરત ફરવા પર તરત ધરપકડની સંભાવના છે અને તેમણે સીધા કોર્ટમાં પહોંચીને આત્મસમર્પણની તક નહીં મળે.

આ નિવેદન હસીનાના એક સમાચાર એજન્સીને આપેલા ઇન્ટરવ્યૂના એક દિવસ બાદ આવ્યું છે, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે પોતાના જીવનો ખતરો હોવા છતા તે ડિસેમ્બર સુધી પોતાના દેશમાં પરત ફરવા માટે દૃઢ છે.

સમાચાર અનુસાર, શેખ હસીનાએ કહ્યું હતું, "બની શકે કે મારી હત્યા કરવામાં આવે. બની શકે કે મારી ધરપકડ કરવામાં આવે. બની શકે કે મને જેલમાં મોકલવામાં આવે...મને પોતાના નસીબ વિશે સંપૂર્ણ જાણકારી છે તેમ છતાં હું પરત ફરવા માંગુ છું કારણ કે મારા લોકો મને બોલાવી રહ્યા છે."

આ મહિનાની શરૂઆતમાં શેખ હસીનાના કેટલાક ઇન્ટરવ્યૂ સામે આવ્યા હતા જેમાં તે પોતાના પાર્ટીના સહયોગીઓ સાથે આ વર્ષના અંત સુધી બાંગ્લાદેશ પરત ફરવાની સંભાવનાઓ પર ચર્ચા કરી રહ્યા હતા.

અસદુજ્જમાએ જણાવ્યું કે 78 વર્ષીય શેખ હસીનાને પરત ફરવાનો અધિકાર છે પરંતુ 'કાયદો પોતાનું કામ કરશે અને અમે કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરતા કઇ પણ નહીં કરીએ.'

મંત્રીએ પત્રકારોને જણાવ્યું, "મોતની સજા સંભળાવવામાં આવી હોવા છતા બાંગ્લાદેશી નાગરિક હોવાને કારણે તે ઘરે પરત ફરી કાયદાનું સન્માન કરતા આત્મસમર્પણ કરવા માંગે છે તો બની શકે કે આમ કરતા પહેલા જ તેમની ધરપકડ કરવામાં આવે. અમે તે અધિકારનો ઉપયોગ કરીશું જે કાયદાએ અમને આપ્યો છે."

જ્યારે તેમણે પૂછવામાં આવ્યું કે વચગાળાની સરકાર દ્વારા તેમના પાસપોર્ટને રદ કરવા છતા તે કેવી રીતે પરત ફરી શકે છે તો મંત્રી અસદુજ્જમાંએ કહ્યું, "આ તેમની સમસ્યા છે, મારી નથી."

તેમણે કહ્યું, "(પરંતુ) જ્યારે પણ તે અમારા વિસ્તારમાં પ્રવેશશે હું કાયદા દ્વારા મને આપવામાં આવેલા અધિકારોનો પ્રયોગ કરીશ." બાંગ્લાદેશમાં વિદ્યાર્થીઓના નેતૃત્ત્વમાં થયેલા હિંસક પ્રદર્શનો બાદ ઓગસ્ટ 2024માં શેખ હસીનાની સરકાર પડી ગઇ હતી તે બાદ હસીના ભાગીને ભારત પહોંચ્યા હતા.

અંતરિમ સરકારના કાર્યભાર સંભાળ્યા બાદ એક વિશેષ અદાલતે આતંકવાદ નિરોધક કાયદા હેઠળ એક કાર્યકારી આદેશ દ્વારા શેખ હસીનાની રાજકીય પાર્ટી 'અવામી લીગ'ને ભંગ કરી દીધી હતી.

નવેમ્બર 2025માં, વર્ષ 2024ના વિદ્યાર્થી નેતૃત્વ ધરાવતા પ્રદર્શનો પર હિંસક કાર્યવાહીમાં તેમની ભૂમિકા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત ન્યાયાધિકરણ દ્વાર માનવતા વિરૂદ્ધ ગુનાના દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા બાદ હસીનાને તેમની ગેરહાજરીમાં મોતની સજા ફટકારવામાં આવી હતી.

એમનેસ્ટી ઇન્ટરનેશનલ અને હ્યુમન રાઇટ્સ વોચ જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર સંસ્થાઓએ આ પ્રક્રિયાને ખામી ભરેલી ગણાવી હતી જ્યારે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના માનવ અધિકાર કાર્યાલયે તેની નિષ્પક્ષતા પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા.

આ વર્ષની શરૂઆતમાં બાંગ્લાદેશમાં ચૂંટણી યોજાઇ હતી તે બાદ બાંગ્લાદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટી સત્તામાં આવી હતી અને તારિક રહેમાને નવા વડાપ્રધાન તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો. બાંગ્લાદેશ કેટલાક સમયથી ભારતમાંથી શેખ હસીનાના પ્રત્યર્પણની માંગ કરી રહ્યું છે પરંતુ ભારતે કહ્યું કે તે આ મામલે વિચાર કરી રહ્યું છે.

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