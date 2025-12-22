ETV Bharat / international

યૂનુસ સરકાર પર ભડક્યા શેખ હસીના, કહ્યું- 'હું બાંગ્લાદેશ નહીં જાઉં, મારી રાજકીય હત્યાનું કાવતરૂં ઘડવામાં આવ્યું'

બાંગ્લાદેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન શેખ હસીનાએ કહ્યું, "હું મારી રાજકીય હત્યાનો સામનો કરવા માટે પાછા ફરવાની માંગ કરી શકતી નથી."

શેખ હસીનાએ કહ્યું- મારી રાજકીય હત્યાનું કાવતરૂં ઘડવામાં આવ્યું
શેખ હસીનાએ કહ્યું- મારી રાજકીય હત્યાનું કાવતરૂં ઘડવામાં આવ્યું (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 22, 2025 at 1:16 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: બાંગ્લાદેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન શેખ હસીનાએ સોમવારે ચાલી રહેલી કાનૂની કાર્યવાહી વચ્ચે દેશ પરત ફરવાની માંગ ફગાવી છે. શેખ હસીનાએ કહ્યુ કે, તેમની સામેની કાર્યવાહી રાજકીય રીતે પ્રેરિત છે અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તેઓ વર્તમાન પરિસ્થિતિઓમાં પાછા નહીં ફરે, જેમાં ગયા અઠવાડિયે બાંગ્લાદેશમાં એક હિન્દુ યુવકની હત્યા સહિત નવી અશાંતિ જોવા મળી હતી.

હસીનાએ કહ્યું, "તમે મારી રાજકીય હત્યાનો સામનો કરવા માટે મારા પરત ફરવાની માંગ નથી કરી શકતા." શેખ હસીનાએ ચીફ એડવાઇઝર મોહમ્મદ યુનુસને આ કેસ હેગ લઇ જવા માટે પડકાર આપ્યો છે અને વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે એક સ્વતંત્ર કોર્ટ તેણે નિર્દોષ જાહેર કરશે. શેખ હસીનાએ કહ્યું કે, જ્યારે બાંગ્લાદેશમાં કાયદેસર સરકાર અને સ્વતંત્ર ન્યાયતંત્ર હશે ત્યારે જ તે પરત ફરશે.

ANI સાથેના ઈમેલ ઇન્ટરવ્યુમાં હસીનાએ કહ્યું કે ઇન્ટરનેશનલ ક્રાઇમ્સ ટ્રિબ્યુનલ (ICT)નો નિર્ણય કાનૂની કાર્યવાહી નહીં પણ રાજકીય કાર્યવાહી હતી, અને તેને 'કોર્ટની આડમાં રાજકીય હત્યા' ગણાવી હતી.

બાંગ્લાદેશના પૂર્વ વડાપ્રધાને કહ્યું કે તેમને પોતાનો બચાવ કરવાનો અને તેમની પસંદગીના વકીલની નિમણૂક કરવાનો અધિકાર નકારવામાં આવ્યો હતો, અને આરોપ લગાવ્યો કે ટ્રિબ્યુનલનો ઉપયોગ "અવામી લીગનો શિકાર" કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.

આ આરોપો છતાં, હસીનાએ જણાવ્યું હતું કે તેમને બાંગ્લાદેશના બંધારણીય માળખામાં વિશ્વાસ છે. તેમણે કહ્યું, "આપણી બંધારણીય પરંપરા મજબૂત છે, અને જ્યારે કાયદાનું શાસન પુનઃસ્થાપિત થશે અને આપણી ન્યાયતંત્ર તેની સ્વતંત્રતા પાછી મેળવશે, ત્યારે ન્યાયનો વિજય થશે."

નવેમ્બરમાં બાંગ્લાદેશની એક કોર્ટે જુલાઈ-ઓગસ્ટ 2024ના બળવાના સંદર્ભમાં હસીનાને "માનવતા વિરુદ્ધના ગુનાઓ" માટે દોષિત ઠેરવ્યા બાદ તેમની ટિપ્પણી આવી હતી.સ્થાનિક મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય ગુના ટ્રિબ્યુનલ-1એ મોતની સજા સંભળાવી હતી. ઢાકા ટ્રિબ્યુન અનુસાર, ટ્રિબ્યુનલે પૂર્વ વડાપ્રધાન શેખ હસીનાને માનવતા વિરુદ્ધના ગુનાઓના પાંચેય આરોપોમાં દોષિત ઠેરવ્યા છે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ચુકાદામાં એવું તારણ કાઢવામાં આવ્યું છે કે હસીનાએ પૂર્વ પોલીસ વડા ચૌધરી અબ્દુલ્લા અલ-મામુન અને પૂર્વ ગૃહમંત્રી અસદુઝમાન ખાન કમાલ સાથે મળીને જુલાઈ-ઓગસ્ટ આંદોલન દરમિયાન અત્યાચાર કર્યા હતા અને તેમને મંજૂરી આપી હતી.કાનૂની કાર્યવાહી અને તાજેતરની હિંસાની આ પૃષ્ઠભૂમિ સામે, હસીનાએ મુખ્ય સલાહકાર મોહમ્મદ યુનુસના નેતૃત્વ હેઠળના વચગાળાના વહીવટ પર લોકશાહી કાયદેસરતાનો અભાવ અને સંસ્થાઓને નબળી બનાવીને અને ઉગ્રવાદી તત્વોને મજબૂત બનાવીને દેશને અસ્થિરતા તરફ દોરી જવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.તેમણે ફેબ્રુઆરીની ચૂંટણીઓની વિશ્વસનીયતા પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યો હતો, જેમાં તેમણે આવામી લીગ પર સતત પ્રતિબંધનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું, "આવામી લીગ વિનાની ચૂંટણીઓ ચૂંટણી નથી, પરંતુ રાજ્યાભિષેક છે."

બાંગ્લાદેશની યુનુસ સરકાર જનાદેશ વગર દેશ ચલાવી રહી છે- શેખ હસીના

બાંગ્લાદેશના પૂર્વ વડાપ્રધાને આરોપ લગાવ્યો કે યુનુસ "બાંગ્લાદેશી લોકોના એક પણ મત વિના" સરકાર ચલાવી રહ્યા હતા, જ્યારે તે એક એવી પાર્ટીને રોકવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, જેને 9 નેશનલ જનાદેશ જીત્યા છે.હસીનાએ ચેતવણી આપી હતી કે જ્યારે લોકોને તેમના મનપસંદ પક્ષને મત આપવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવતો નથી ત્યારે મતદાતાઓની ભાગીદારી હંમેશા નબળી પડે છે, જેના કારણે વ્યાપક મતદાતાઓ મતાધિકારથી વંચિત રહે છે. તેમણે કહ્યું કે આવી પરિસ્થિતિઓમાં રચાયેલ કોઈપણ વહીવટમાં નૈતિક અધિકારનો અભાવ રહેશે અને તે વાસ્તવિક રાષ્ટ્રીય સમાધાનની તક ગુમાવશે.

શેખ હસીનાએ કહ્યું કે ICTના નિર્ણયથી તેમના પ્રત્યાર્પણની માંગ પણ શરૂ કરી દીધી છે જેને તેમણે ઝડપથી હતાશ અને ગેરમાર્ગે દોરનારા યુનુસ વહીવટ તરફથી આવતા ગણાવીને ફગાવી દીધા હતા, જ્યારે બીજા લોકો આ કાર્યવાહીને રાજકીય રીતે પ્રેરિત કાંગારૂ ટ્રિબ્યુનલ ગણાવે છે. ભારતની સતત મહેમાનનવાઝી અને આખા ભારતમાં રાજકીય પક્ષો તરફથી મળેલા સમર્થન બદલ આભાર માન્યો હતો. બાંગ્લાદેશમાંથી બહાર આવવા વિશે જણાવતા હસીનાએ કહ્યું કે, તે રક્તપાત અટકાવવા માટે નીકળ્યા હતા, તેમણે જવાબદારીનો ડર નહતો.પ્રદેશની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લેતા, હસીનાએ ભારત-બાંગ્લાદેશ સંબંધોના બગડતા મુદ્દા પર વાત કરી, જેમાં ઢાકા દ્વારા ભારતીય રાજદૂતને પાછા બોલાવવાનો નિર્ણય પણ સામેલ છે.

શેખ હસીનાએ વચગાળાની સરકાર પર ભારત વિરુદ્ધ પ્રતિકૂળ નિવેદનો આપવા, ધાર્મિક લઘુમતીઓનું રક્ષણ કરવામાં નિષ્ફળ જવા અને ઉગ્રવાદીઓને વિદેશ નીતિને પ્રભાવિત કરવાની મંજૂરી આપવાનો આરોપ મૂક્યો છે, તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ભારત દાયકાઓથી બાંગ્લાદેશનો સૌથી વિશ્વસનીય ભાગીદાર રહ્યો છે અને બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો ઊંડા અને ટકાઉ છે. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે યોગ્ય સરકાર પુનઃસ્થાપિત થયા પછી સંબંધો સ્થિર થશે.

ભારત વિરૂદ્ધ વધતી જતી ભાવના અને ભારતીય રાજદ્વારીઓની સલામતી અંગેની ચિંતાઓને સંબોધતા, હસીનાએ જણાવ્યું હતું કે આ દુશ્મનાવટ યુનુસના શાસનમાં ઉત્સાહિત થયેલા ઉગ્રવાદીઓથી ઉદ્ભવી છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે આ જૂથોએ ભારતીય દૂતાવાસ, મીડિયા સંગઠનો અને લઘુમતીઓ પર હુમલો કર્યો હતો, અને યુનુસે દોષિત આતંકવાદીઓને મુક્ત કર્યા હતા જ્યારે આવા વ્યક્તિઓને ઉચ્ચ હોદ્દા પર બઢતી આપી હતી.

શેખ હસીનાએ જણાવ્યું હતું કે ભારતની તેના લોકોની સલામતી અંગેની ચિંતા વાજબી છે, અને કહ્યું હતું કે એક જવાબદાર સરકાર રાજદ્વારી મિશનનું રક્ષણ કરશે અને તેમને ધમકી આપનારાઓ પર કાર્યવાહી કરશે.

શરીફ ઉસ્માન હાદીની હત્યાનો ઉલ્લેખ કરતા, હસીનાએ કહ્યું હતું કે આ ઘટના દર્શાવે છે કે તેમને હટાવ્યા પછી કાયદો અને વ્યવસ્થા બગડી છે, અને વચગાળાની સરકાર હેઠળ પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે હિંસા સામાન્ય બની ગઈ છે, જે બાંગ્લાદેશને આંતરિક રીતે અસ્થિર બનાવે છે અને પડોશી દેશોને અસ્વસ્થ કરે છે.

શેખ હસીનાએ કહ્યું, "જ્યારે તમે તમારી સરહદોની અંદર મૂળભૂત વ્યવસ્થા જાળવી શકતા નથી, ત્યારે તમે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વિશ્વસનીયતા ગુમાવો છો, અને તેને યુનુસના બાંગ્લાદેશની વાસ્તવિકતા ગણાવી હતી."

શેખ હસીનાએ કટ્ટરપંથી ઇસ્લામિક જૂથોના વધતા પ્રભાવ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી

હસીનાએ કટ્ટરપંથી ઇસ્લામિક જૂથોના વધતા પ્રભાવ પર પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. શેખ હસીનાએ આરોપ લગાવ્યો કે યુનુસે ઉગ્રવાદીઓને મંત્રીમંડળમાં નિયુક્ત કર્યા છે, દોષિત આતંકવાદીઓને મુક્ત કર્યા છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા સંગઠનોને જાહેર જીવનમાં કામ કરવાની મંજૂરી આપી છે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે આ જૂથો યુનુસનો ઉપયોગ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સોફ્ટ ઇમેજ રજૂ કરવા માટે કરી રહ્યા છે જ્યારે દેશની અંદર સંસ્થાઓને કટ્ટરપંથી બનાવી રહ્યા છે. આવા ડેવલપમેન્ટથી ફક્ત ભારત જ નહીં પરંતુ દક્ષિણ એશિયાનીસ્ટેબિલિટીમાં રોકાણ કરનારા તમામ દેશોની ચિંતા થવી જોઇએ.ભારતના સિલિગુડી કોરિડોર જેને ઘણીવાર "ચિકન નેક" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે,તેને શેખ હસીનાએ આવા નિવેદનોને બેદરકારી ભર્યા ગણાવ્યા અને કહ્યું કે કોઇ પણ જવાબદાર નેતા એવા પાડોશીને ધમકી નહીં આપે જેના પર બાંગ્લાદેશ વેપાર અને રીઝનલ સ્ટેબિલિટી પર નિર્ભર છે.પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેના ગાઢ સંબંધો પર ટિપ્પણી કરતા, હસીનાએ કહ્યું કે ઢાકા હંમેશા બધા સાથે મિત્રતામાં વિશ્વાસ રાખે છે, પરંતુ જૂના પાટનર્સને દૂર કર્યા પછી યુનુસના અભિગમને ગેરમાર્ગે દોરનાર અને નિરાશાથી ભરેલો ગણાવ્યો હતો. પતાના મુખ્ય મુદ્દાને પુનરાવર્તિત કરતા, હસીનાએ કહ્યું કે યુનુસ પાસે બાંગ્લાદેશની વિદેશ નીતિ બદલવાનો અધિકાર નથી.તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે યુનુસ ચૂંટાયા નથી અને તેમને લાંબા ગાળાના પરિણામો સાથે નિર્ણયો લેવાનો કોઈ અધિકાર નથી.

શેખ હસીનાએ કહ્યું, "એકવાર બાંગ્લાદેશીઓ ફરીથી મુક્તપણે મતદાન કરી શકશે, ત્યારે આપણી વિદેશ નીતિ આપણા રાષ્ટ્રીય હિતોની સેવા કરવા માટે પાછી આવશે, અને ઉમેર્યું કે ભારત સાથેના સંબંધો વચગાળાની સરકાર પછી પણ ચાલુ રહેશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SHEIKH HASINA INTERVIEW
BANGLADESH VIOLENCE
SHEIKH HASINA CRITICIZED YUNUS
SHEIKH HASINA CRITICIZED YUNUS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.