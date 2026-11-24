બે વર્ષ બાદ બાંગ્લાદેશ પરત ફરશે શેખ હસીના, 16 ડિસેમ્બરે વિજય દિવસના રોજ ઘરવાપસીનું એલાન
બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાએ 16 ડિસેમ્બરે દેશ પરત ફરવાની જાહેરાત કરી, બીજી તરફ પીએમ રહેમાને હિંસા વચ્ચે એક બેઠક યોજી.
Published : November 24, 2026 at 12:56 PM IST
નવી દિલ્હી: બાંગ્લાદેશના રાજકારણમાં ફરી એક મોટો વળાંક આવ્યો છે. બે વર્ષથી વધુ સમયથી ભારતમાં આશરો લઈ રહેલા બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાએ આગામી 16 ડિસેમ્બરે પોતાના દેશ પરત ફરવાની જાહેરાત કરી છે. સમાચાર એજન્સી રોઇટર્સના અહેવાલ મુજબ, હસીનાએ ઢાકાની વર્તમાન સરકારને તેમના પરત ફરવા માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવા જણાવ્યું છે.
વિજય દિવસ પર વાપસી અને ફ્લાઇટની માંગ
શેખ હસીનાના પ્રવક્તા, સૈયદ મુઝમ્મિલ અલીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, હસીના 1971 ના આઝાદીના યુદ્ધમાં પાકિસ્તાન પર બાંગ્લાદેસની ઐતિહાસિક જીતની વર્ષગાંઠ એટલે કે વિજય દિવસ પર સ્વદેશ પોતાના ઘરે પરત ફરવા માંગે છે. તેમણે ઢાકા સરકારને રાષ્ટ્રીય એરલાઇન, વિમાન બાંગ્લાદેશ એરલાઇન્સ દ્વારા દિલ્હીથી તેમના પરત ફરવાની વ્યવસ્થા કરવા અને જરૂરી મુસાફરી દસ્તાવેજો પૂરા પાડવા વિનંતી કરી છે.
અલીએ દલીલ કરી હતી કે, શેખ હસીનાને 5 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ બાંગ્લાદેશી વિમાનમાં ભારત લાવવામાં આવ્યા હતા, અને તેથી, હવે સરકારની જવાબદારી છે કે તેઓ તેમના ઢાકા પરત ફરવાની વ્યવસ્થા કરે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, બંધારણનું ઉલ્લંઘન કરીને હસીનાને દેશની બહાર મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે પાકિસ્તાની સેનાના શરણાગતિ પછી 16 ડિસેમ્બર, 1971 ના રોજ બાંગ્લાદેશ એક સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર તરીકે અસ્તિત્વમાં આવ્યું હતું.ટીતંત્રે જમીન પર નક્કર પગલાં પણ લેવા જોઈએ.
હિંસા વચ્ચે પીએમ તારિક રહેમાને મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજી
બીજી તરફ, શેખ હસીનાના પાછા ફરવાના અહેવાલો અને દેશભરમાં થઈ રહેલી આગચંપી, દેશી બોમ્બ વિસ્ફોટો અને હિંસાની ઘટનાઓ વચ્ચે, બાંગ્લાદેશના વડા પ્રધાન તારિક રહેમાને તેમની સક્રિયતા વધારી દીધી છે. સોમવારે, તેમણે વિદ્યાર્થી-નેતૃત્વ હેઠળના નેશનલ સિટીઝન્સ પાર્ટી (NCP) ના ટોચના નેતાઓ સાથે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજી હતી, જે જુલાઈ-ઓગસ્ટ 2024 ના વિદ્યાર્થી વિરોધ પ્રદર્શનમાંથી ઉભરી આવી હતી જેના કારણે હસીનાને સત્તા છોડવાની ફરજ પડી હતી.
લોકશાહી દળોની એકતા પર ભાર
ઢાકાના કેબિનેટ ડિવિઝન સચિવાલય ખાતે યોજાયેલી આ બેઠક લગભગ 40 મિનિટ ચાલી હતી. આ બેઠકમાં NCP કન્વીનર નાહિદ ઇસ્લામના નેતૃત્વમાં ચાર સભ્યોના પ્રતિનિધિમંડળે હાજરી આપી હતી, જેમાં અખ્તર હુસૈન, હસનત અબ્દુલ્લા અને અકરમ હુસૈનનો સમાવેશ થાય છે. બેઠક બાદ, પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયના પ્રવક્તા મહેદી અમીને આ બેઠકને દેશને અસ્થિર કરવાના કાવતરા સામે લોકશાહી દળો વચ્ચે એકતાનું પ્રદર્શન ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે તમામ પક્ષોએ તેમના વૈચારિક મતભેદોને બાજુ પર રાખીને ફાશીવાદી દળો સામે એક થયા છે.
નક્કર કાર્યવાહીની માંગ
બેઠક પછી, NCP કન્વીનર નાહિદ ઇસ્લામે સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો કે, રાજકીય સંવાદ ફક્ત ઔપચારિક ચર્ચાઓ સુધી મર્યાદિત ન હોવો જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે તેઓ ઇચ્છે છે કે સરકાર સાથે વાતચીત ચાલુ રહે, પરંતુ તેને અર્થપૂર્ણ બનાવવા માટે, વહીવટીતંત્રે જમીન પર નક્કર પગલાં પણ લેવા જોઈએ.
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